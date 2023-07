L’Angleterre à tir rapide de Ben Stokes révèle un carnaval de frappeurs lors d’un cinquième test | Andy Taureau

Ja saison a bouclé la boucle. Il y a huit semaines, l’Australie était ici pour sa journée de presse avant la finale du Championnat du monde de test contre l’Inde. Nous avons demandé à Mitchell Starc ce qu’il avait pensé du jeu agressif de l’Angleterre au cours de la dernière année et s’il pensait qu’ils seraient vraiment capables de battre comme ça contre l’attaque de l’Australie. Starc était trop malin pour tomber dans ce piège et a dit à la place : « Je suppose que nous le saurons au cours des six prochaines semaines ».

Son sourire disait tout de ce qu’il pensait vraiment. Grosse chance. Un yorker à 90 mph fait des merveilles pour la confiance d’un homme, sans parler de 300 guichets de test et d’une victoire 4-0 dans la dernière série.

Cinq tests et 135 overs plus tard, Starc était de retour, ne courant que depuis le Pavilion End maintenant, pour ouvrir les manches pour la dernière fois cet été. Son premier ballon était plein et à l’extérieur de la souche de Zak Crawley. Thwock. Il est allé en flèche jusqu’à la limite de la couverture, tout comme la première livraison de la série. La cinquième balle de Starc a été frappée à fond, sa sixième a été coupée à mi-guichet, sa septième a jeté un coup d’œil à travers la jambe carrée et sa 12e a été coupée au-dessus du ravin. Quatre, quatre, quatre, quatre, quatre. Les deux overs ont duré 22 points, à quel point Pat Cummins a décidé de retirer Starc de l’attaque afin qu’il puisse se résoudre à jouer à partir de cette fin.

Starc s’est éloigné jusqu’à la jambe fine. Il ne semblait pas sourire. S’il n’avait pas déjà trouvé la réponse à cette question à Old Trafford, l’Angleterre lui a donné une dernière leçon au cours de ce long match ensoleillé de samedi. Ils ont atteint leurs 100 sur 20,1 overs, leurs 200 sur 38,2 et leurs 300 sur 57,5. Ce qui en fait le deuxième 300 le plus rapide de toutes les équipes de l’histoire des Ashes, après celui qu’ils ont réalisé à Old Trafford la semaine dernière. Non pas qu’ils se soient arrêtés là. Les manches se sont enchaînées en fin d’après-midi. Ce fut un long carnaval de frappeurs, une orgie de drives, de cuts et de clips, de pulls et de ramps et de sweeps.

C’était leur meilleur bâton de la série et l’expression la plus complète de la façon de jouer de Ben Stokes. Mick Jagger regardait depuis le pavillon, et comme lui, l’Angleterre a joué tous ses plus grands succès. Il y avait le lecteur de couverture de Crawley et la coupe tardive de Duckett. Stokes, jouant, pour la deuxième fois de sa vie au n ° 3 à cause de la blessure de Moeen Ali, a accroché un six à un carré arrière profond, où Josh Hazlewood l’a laissé tomber par-dessus la corde. Harry Brook en a jeté un sur le sol et dans le viseur. Joe Root a joué son scoop inversé pour six contre Mitchell Marsh, et Jonny Bairstow s’est hérissé de colère et a regroupé des coupes et des coups frappés.

Jonny Bairstow s’est hérissé de colère et a agglutiné des coupures et des coups frappés sur son chemin vers 78 sur 103 balles. Photographie: Tom Jenkins / L’observateur

Même Mo a essayé. Ali est revenu au n ° 7, pour ce qui sera très probablement ses dernières manches de test pour l’Angleterre. Il a balayé Todd Murphy pour un quatre, a frappé Starc à long terme pour un autre, puis en a tiré quelques autres entre les joueurs de champ à longue jambe. Puis il s’est fait prendre à la limite en jouant une rampe au-dessus de sa propre tête sur une balle courte. Parce que comment aurait-il pu sortir autrement ? Enfer, même son licenciement signifiait que la foule devait passer les 10 dernières minutes de la journée à chanter la chanson de Jimmy Anderson, tandis que, au milieu, il partageait un dernier partenariat avec Stuart Broad, qui a annoncé sa retraite de Test cricket juste après.

Et Anderson, bien sûr, a balayé pour quatre. Quand tout était fini, l’Angleterre avait fait 389 sur 80 overs.

Voici une liste des ouvreurs anglais qui ont en moyenne plus de 35 avec un taux de frappe supérieur à 70 dans n'importe quelle série Ashes (où les taux de frappe peuvent être calculés avec précision): Zak Crawley en 2023 (moyenne 53,3, taux de frappe 88,7), Ben Duckett en 2023 (moyenne 35,7, taux de grève 75,9) et un fantôme du passé lointain en Bob Barber, qui avait en moyenne 41 ans à un taux de grève de 74,5 en 1965-66. Le partenaire d'ouverture de Barber dans cette série, Geoff Boycott, a écrit dans son autobiographie qu'il « était étonné de l'approche apparemment cavalière du jeu de Bob. C'était évidemment une source de plaisir et de divertissement pour lui, comme c'était censé l'être pour les autres. Semble familier? Moins de deux mois après la fin de cette série, Barber s'est retiré du cricket à plein temps pour passer plus de temps à travailler dans les affaires, puis a pris sa retraite à 33 ans pour faire fortune en vendant des tablettes de nettoyage pour toilettes. De manière appropriée, grâce au canular d'Alex Carey sur la coiffure à Headingley, c'est la première série depuis celle-là à avoir un barbier dans les gros titres. Simon Burnon

En 150 ans de cricket et 250 séries, aucune équipe n’a jamais marqué à plus de quatre points contre l’Australie, pas l’Angleterre de Michael Vaughan, qui est allée à 3,87, pas l’Afrique du Sud de Graeme Smith, qui est allée à 3,66, pas l’Inde de Sourav Ganguly. , qui est allé 3.09, ou le Sri Lanka d’Arjuna Ranatunga, le Pakistan d’Imran Khan, les Antilles de Viv Richards, l’Afrique du Sud d’Ali Bacher, ou n’importe lequel des autres. Jusqu’à cet été. L’Angleterre de Stokes s’est débrouillée à 4,74 contre eux, ce qui représente presque un point par point de plus que n’importe qui d’autre. Et, pour l’échelle, est deux fois plus rapide que l’Angleterre de Colin Cowdrey a marqué lors des Ashes de 1968, lorsque Geoff Boycott et John Edrich ouvraient le bâton.

D’un autre côté, l’Australie a réussi à remporter deux premiers matchs toute la journée. Cela a porté leur total pour la série à 34, ce qui est peut-être la statistique la plus extraordinaire du lot. Pour mettre les choses en perspective, dans cinq tests de cette tournée, leurs neuf quilleurs ont joué moins de premiers matchs entre eux que Shane Warne n’en a fait tout seul en un seul match à Old Trafford en 1993, ou l’offie Tom Veivers en une seule manche là-bas. en 1964.

Alors oui, l’Angleterre peut vraiment contre l’attaque de l’Australie. Et s’ils gagnent ce match, peut-être que ces derniers sceptiques réaliseront enfin qu’ils devraient aussi le faire.