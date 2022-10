L’Angleterre à la Coupe du monde T20: le polyvalent Sam Curran fait-il un cas irrésistible pour être dans le XI? | Nouvelles du cricket

Sam Curran a joué pour l’Angleterre dans les matchs à mort alors qu’il fait pression pour une place dans leur XI de la Coupe du monde T20

Il y a un certain nombre de garanties en fonte en ce qui concerne le premier choix de l’Angleterre T20 World Cup XI, avec le skipper Jos Buttler, l’as du rythme Mark Wood et le spinner de jambe Adil Rashid parmi eux.

Sam Curran ne fait pas partie de cette catégorie, mais il plaide en faveur de son implication lorsque les garçons de Buttler entameront leur campagne de Coupe du monde contre l’Afghanistan à Perth le 22 octobre.

Le bowling de la mort a coûté à l’Angleterre lors des deux éditions précédentes du tournoi.

Cela leur a coûté le trophée en Inde en 2016 alors que Carlos Brathwaite a fumé Ben Stokes pendant quatre six consécutifs lors du dernier over.

Cela leur a ensuite coûté une place en finale l’année dernière aux Émirats arabes unis alors que les Néo-zélandais Daryl Mitchell et Jimmy Neesham ont pompé Rashid, Chris Jordan et Chris Woakes pour les limites pour amener les Black Caps à un objectif de 167 avec six balles à perdre quand ils avaient besoin de 57 sur 24 accouchements.

Le bowling de Curran a aidé l’Angleterre à remporter huit victoires successives contre l’Australie dans la série T20I

Curran délivre à la mort pour l’Angleterre

Le bowling de back-end a donc prouvé la Kryptonite d’Angleterre, mais pas pour Curran lors des deux derniers internationaux du T20 contre l’Australie. Remis de ses fonctions au bowling de la mort, il a tenu ses promesses, élevant son équipe vers des victoires successives en huit points et une victoire en série avec un match à perdre.

Curran a défendu avec succès 16 lors de la finale du match d’ouverture de dimanche à Perth, se remettant d’avoir été battu pour un premier ballon quatre par Matthew Wade en ne concédant que trois points et en réclamant deux guichets lors des cinq livraisons suivantes.

Puis, lors du deuxième match à Canberra mercredi, Curran a sévèrement ébranlé les espoirs de l’Australie en battant le percutant Tim David dans un 18e de trois points, avant de les terminer quand il a défendu 22 de la finale.

Une fois de plus, la pression a été exercée par une limite de première balle – Pat Cummins flambant le bras gauche pour six sur le côté de la jambe. Une fois de plus, Curran a rebondi – limitant Cummins et Wade à un et deux alors que l’Angleterre prenait une avance inattaquable de 2-0 dans la série de trois matchs.

Buttler a déclaré à propos de Curran: “C’est l’un de ces quilleurs qui veut être au cœur de ces grands moments. Nous devions faire sortir David pour gagner le match, et Sam l’a fait pour nous.”

Curran pour la Jordanie ?

Curran n’a fait partie ni de Nasser Hussain ni de Mark Butcher lorsque les experts de Sky Sports Cricket ont été chargés de sélectionner leurs XI de la Coupe du monde d’Angleterre il y a un peu plus d’une semaine – mais les experts pourraient avoir des doutes maintenant.

Chris Jordan a enregistré des chiffres de 0-39 sur trois overs lors du deuxième T20I à Canberra

Tout d’un coup, Jordan semble vulnérable. Il a été l’un des quilleurs de la mort T20 d’Angleterre pendant des années et a bien rebondi pendant l’été à domicile après son cauchemar de la Coupe du monde T20 contre la Nouvelle-Zélande en novembre dernier lorsque son 17e à Abu Dhabi est allé pour 23 – deux six, un quatre et deux larges parmi les dégâts qui changent la donne.

Mais ses trois overs contre l’Australie à Canberra – lors de sa première sortie depuis qu’il a surmonté une blessure au doigt subie dans The Hundred – ont été pillés pendant 39 points, avec sa mort terminée, le 17e, prise pour 14 alors que le destructeur David suivait un quatre avec un six.

Les spectacles tardifs de Curran ont aidé l’Angleterre à gagner des matchs, mais il est également une option de nouvelle balle si la balle se balance et adepte des overs intermédiaires avec des cutters et des videurs également. À Canberra, il a éliminé les Australiens Glenn Maxwell et Marcus Stoinis entre les 8e et 12e.

Si vous ajoutez la capacité de frappeur de Curran, il y a un certain nombre d’endroits où le polyvalent pourrait s’insérer dans le XI d’Angleterre, pas seulement à la place de la Jordanie. Dites-le tranquillement, mais peut-être même à la place de Ben Stokes, le capitaine du test n’ayant pas encore retrouvé sa meilleure forme depuis son arrivée en Australie.

Curran pour Stokes ?

Un run-a-ball neuf à Perth a été suivi d’un sept à 11 balles à Canberra pour un joueur qui a maintenant joué 30 manches dans les internationaux T20 avec un meilleur score de 47 et une moyenne de 19 et qui a joué le court format si peu ces derniers temps.

L’Angleterre pourrait-elle laisser Ben Stokes hors de son onze à la Coupe du monde

Pousser Stokes dans l’ordre – il figurait au n ° 3 lors du premier match contre l’Australie et au n ° 4 lors du second – était considéré comme un moyen de débloquer ses capacités, mais cela n’a pas porté ses fruits jusqu’à présent et ce n’est pas comme si l’Angleterre manquait d’options. . Moeen Ali, Harry Brook et Liam Livingstone (si en forme) pourraient également gagner des places, derrière les trois premiers de Buttler, Alex Hales et Dawid Malan, laissant Curran arriver au n ° 7.

C’est une voie que l’Angleterre pourrait suivre, mais probablement pas la voie qu’elle empruntera avec Stokes – dont la classe, le sang-froid et la clarté de pensée ont aidé l’Angleterre à remporter la Coupe du monde des 50 ans en 2019 – qui devrait au moins commencer le tournoi.

S’exprimant sur le dernier Podcast de cricket Sky Sports, Freddie Wilde de CricViz a reconnu l’expérience et le tempérament de Stokes dans les grands jeux en déclarant: “Je pense que l’Angleterre commencera avec Stokes pour ces raisons, alors que je pense également qu’il est adapté aux conditions australiennes avec le rythme et le rebond.

“Mais s’il a quelques matchs calmes et que Curran est sur le banc – ce qu’il pourrait être – ce débat prendra de l’ampleur.

“C’est un appel difficile parce que Stokes n’a pratiquement pas joué au cricket T20 au cours des 18 derniers mois, alors que Curran a joué dans le monde entier et s’est incroyablement bien comporté. C’est un débat en direct.”

Curran pour Livingstone ?

Il reste une forte possibilité que Stokes et Curran soient dans le XI de l’Angleterre contre l’Afghanistan, en particulier avec Livingstone toujours confronté à un combat pour être en forme pour ce match alors qu’il se remet d’une blessure à la cheville.

Liam Livingstone fait face à une course pour être en forme pour le match d’ouverture de la Coupe du monde T20 de l’Angleterre contre l’Afghanistan le 22 octobre

L’homme du Lancashire vise le dernier match d’échauffement de lundi, contre le Pakistan à Brisbane, comme match de retour, mais rien ne garantit qu’il sera prêt pour cet affrontement ou le match d’ouverture de la Coupe du monde cinq jours plus tard. Si Livingstone n’est pas en forme, il est difficile d’envisager que Curran ne joue pas.

Et si Curran se produit lors de la finale T20I de vendredi contre l’Australie, championne en titre de la Coupe du monde, comme il l’a fait lors des deux premiers, il deviendra de plus en plus difficile de voir comment l’Angleterre pourra le laisser de côté lorsque l’événement principal aura lieu.

