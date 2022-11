L’Angleterre à la Coupe du monde 2022 au Qatar : Dan Burn, Tyrick Mitchell et Rico Henry parmi les candidats pour remplacer l’arrière gauche blessé de Chelsea dans l’équipe | Nouvelles du football

Dès que Ben Chilwell s’est blessé lors de la victoire 2-1 de Chelsea sur le Dinamo Zagreb en Ligue des champions mercredi soir, il a su que quelque chose n’allait pas.

L’arrière gauche a été retiré en tenant son ischio-jambier gauche dans les derniers instants à Stamford Bridge et a ensuite été photographié en train de quitter le stade avec des béquilles. À moins de trois semaines de la Coupe du monde, les larmes dans ses yeux disaient tout ce qu’il fallait dire.

Lorsqu’on lui a demandé si le tournoi au Qatar était désormais une préoccupation pour Chilwell, le patron de Chelsea, Graham Potter, a déclaré: “Je pense que vous devriez le dire.

“Évidemment, je ne veux pas en dire plus, mais quand un joueur s’arrête comme il l’a fait, et qu’il l’a ressenti, ce n’est jamais positif.

“C’est un coup dur pour nous, dans une soirée autrement positive. Le voir s’arrêter comme ça n’est pas un grand spectacle, croisons les doigts quand nous le ferons scanner, ce ne sera pas aussi grave. Mais nous sommes clairement déçus.”

L’étendue de la blessure du joueur de 25 ans reste à déterminer, mais quelques jours seulement avant que Gareth Southgate ne nomme son équipe, de nombreuses discussions ont lieu sur qui devrait remplacer Chilwell dans l’équipe s’il devait être exclu.

Ici, nous examinons les options potentielles que Southgate a à sa disposition.

Kieran Trippier, Newcastle

Trippier semble de toute façon cloué pour gagner une place dans l’équipe d’Angleterre pour son troisième tournoi majeur et sa polyvalence à travers la ligne de fond le place probablement au premier plan de l’esprit de Southgate pour défier Luke Shaw pour la place de départ à gauche.

Le joueur de 32 ans a joué exclusivement dans sa position d’arrière droit préférée à Newcastle cette saison, mais il n’est pas étranger à assumer le rôle d’arrière gauche sur la scène internationale et y a commencé lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie.

Justifiant sa décision après la victoire 1-0, Southgate a déclaré: “Nous avons senti que sa conversation à travers la ligne de fond et sa capacité à sortir et à s’arrêter se croisent rapidement et son expérience un jour comme aujourd’hui – aux côtés de Tyrone Mings, qui est relativement tôt dans sa carrière internationale – serait un bon élément stabilisateur.”

Le coach anglais aime les joueurs aux multiples facettes et Trippier pourrait fournir une présence forte, créative et expérimentée de chaque côté de la défense.

Cela dit, avec les arrières droits Kyle Walker et Reece James dans une course contre la montre pour être en forme pour le tournoi, il pourrait bien être requis ailleurs.

Les cotes de Sky Bet pour faire partie de l’équipe finale de 26 joueurs: 1/25

Dan Burn, Newcastle

La deuxième des trois options de Newcastle est Dan Burn. À 6 pieds 6 pouces, il ne correspond pas au moule traditionnel d’un arrière gauche, mais il y a en fait joué pendant de longues périodes tout au long de sa carrière et joue un rôle de premier plan à gauche de la défense de Newcastle ce trimestre.

Il ne fournit pas nécessairement l’étincelle créative que certains des autres candidats offrent peut-être, mais il a limité l’arrière gauche naturel Matt Targett à seulement quatre départs en Premier League et a aidé l’équipe d’Eddie Howe à garder six feuilles blanches jusqu’à présent cette saison.

Défenseur central de métier, Burn, 30 ans, offre à nouveau adaptabilité, expérience et également d’excellentes qualités de leader.

Parlant sur Sky Sports Nouvellesl’ancien gardien de but de Premier League Mark Schwarzer a parlé des chances de Burn d’aller au Qatar : “Je pense qu’il devrait penser que peut-être, juste peut-être, maintenant il y a une option.

“Je pense que Burn a été fantastique depuis qu’il est allé à Newcastle. Il a fait du bon travail à Brighton, mais il a franchi un tout autre niveau à Newcastle et je serais très surpris si Gareth n’avait pas pensé à lui.”

Les cotes de Sky Bet pour faire partie de l’équipe finale de 26 joueurs: 5/2

James Justin, Leicester

Lorsque James Justin a fait ses débuts en Angleterre contre la Hongrie plus tôt cette année, cela a marqué une ascension de la Ligue 1 à la Premier League et à la scène internationale en seulement trois ans.

Bien que la convalescence d’un an après une blessure au LCA qu’il a contractée l’année dernière ait quelque peu contrecarré son développement, le joueur de 24 ans s’est développé rapidement au King Power, à tel point qu’il est arrivé en tant qu’arrière droit et a depuis transformé avec succès en arrière gauche.

Il est également capable de jouer à l’arrière gauche, ce qui devrait lui être très utile en cas de changement de système pendant le tournoi.

Les cotes de Sky Bet pour faire partie de l’équipe finale de 26 joueurs: 5/2

Ryan Sessegnon, Tottenham

Avec 49 sélections au niveau des jeunes pour l’Angleterre, il semble que ce ne sera qu’une question de temps avant que Ryan Sessegnon – toujours seulement 22 ans – ne fasse le pas vers l’équipe senior de Southgate.

Vous imaginez qu’il se considérerait encore plus comme un candidat éligible à la sélection, étant donné qu’il est actuellement au milieu de sa campagne la plus fructueuse depuis qu’il a rejoint Tottenham depuis Fulham à l’été 2019.

Il a marqué deux fois depuis l’arrière gauche cette saison, bien qu’il n’ait pas joué régulièrement un peu plus loin depuis un prêt en Bundesliga avec Hoffenheim en 2020/21. Avec la jeunesse de son côté, il pourrait bien être l’une des principales options de Southgate.

Les cotes de Sky Bet pour faire partie de l’équipe finale de 26 joueurs: 5/2

Tyrick Mitchell, Crystal Palace

Tyrick Mitchell de Crystal Palace est le plus jeune remplaçant potentiel de Chilwell et l’un des rares à avoir déjà remporté des sélections pour l’Angleterre.

Le joueur de 23 ans – qui a passé quatre ans à l’académie de Brentford avant de rejoindre Palace en 2016 – a fait ses débuts seniors contre la Suisse en mars. Son niveau d’expérience, n’ayant raté que deux matchs de Premier League la saison dernière, l’a vu accéder rapidement à l’image senior, sans jamais avoir joué au niveau des jeunes.

Il continue d’être l’arrière gauche de premier choix de Patrick Vieira et a effectué 11 départs cette saison, enregistrant deux passes décisives en cours de route.

Les cotes de Sky Bet pour faire partie de l’équipe finale de 26 joueurs: 12/1

Aaron Creswell, West Ham

Cela fait plus de cinq ans qu’Aaron Cresswell a décroché sa dernière sélection en Angleterre lors d’une victoire 1-0 contre la Lituanie en octobre 2017, mais il continue de jouer un rôle clé pour West Ham et a été l’un des joueurs les plus réguliers de cette saison.

Le joueur de 32 ans a principalement été déployé dans son rôle d’arrière gauche préféré par David Moyes cette saison, bien qu’il ait joué au centre de la défense deux fois en Premier League et deux fois en Europa Conference League. Il a aidé les Hammers à quatre cages inviolées lors de ses 15 apparitions dans toutes les compétitions.

L’âge de Cresswell, vous imaginez, pourrait aller pour ou contre lui. Il pourrait être considéré comme moins mobile qu’un remplaçant plus jeune, mais là encore, son expérience au plus haut niveau – et dans le giron international pourrait inciter Southgate à un rappel.

Les cotes de Sky Bet pour faire partie de l’équipe finale de 26 joueurs: 20/1

Rico Henry, Brentford

Beaucoup ont été surpris lorsque Rico Henry n’a même pas fait partie de la longue liste des 55 joueurs pour le tournoi, mais la blessure de Chilwell pourrait le voir entrer en lice à la dernière minute – et sans doute à juste titre.

Il a été l’un des joueurs les plus réguliers de Brentford au cours des quatre dernières saisons et est passé du championnat à la Premier League avec une facilité déconcertante. Il est également habile à la fois à l’arrière gauche et à l’arrière gauche pour faire face aux changements de Thomas Frank entre trois et quatre à l’arrière également.

Henry aime aller de l’avant et revenir en arrière au rythme, mais ce qui le laisse peut-être tomber, dans une certaine mesure, c’est le manque d’implication dans les buts dont son talent suggère qu’il est capable. Pour le contexte, il a marqué cinq buts et neuf passes décisives en plus de 160 apparitions pour le club.

“Il est vraiment bien placé”, a déclaré Frank à propos du développement du joueur de 25 ans en décembre dernier. “Il se développe chaque jour et je suis presque sûr que Gareth Southgate est très conscient de Rico Henry.”

Les chances ne sont pas en faveur de l’ancien international anglais U19 et U20, d’autant plus qu’il n’a fait partie d’aucune équipe senior, mais ses performances pour les Bees méritent certainement d’être saluées.

Les cotes de Sky Bet pour faire partie de l’équipe finale de 26 joueurs: 22/1

Matt Target, Newcastle

Cela ne fait que quelques semaines que l’allégeance internationale de Matt Targett a été remise en question, le défenseur de Newcastle étant éligible pour représenter à la fois l’Angleterre et l’Écosse.

“Je ne veux pas fermer la porte non plus, vraiment. Je suis ouvert”, a-t-il déclaré. “Mon premier choix serait l’Angleterre et c’est quelque chose que j’attends avec impatience, c’est quelque chose que je crois pouvoir atteindre, ce niveau. Pour le moment, c’est l’objectif.”

Il semble qu’il serait juste de dire qu’il est assez bas dans l’ordre hiérarchique en termes de place en Coupe du monde. Le joueur de 27 ans n’a commencé que quatre matchs depuis que son prêt d’Aston Villa a été rendu permanent cet été, avec le susmentionné Dan Burn impressionnant à sa place.

Pendant ce temps, Targett n’a joué que 44 minutes en Premier League, ce qui suggère qu’il n’a pas le niveau de forme physique requis pour jouer un rôle au Qatar.

Les cotes de Sky Bet pour faire partie de l’équipe finale de 26 joueurs: 22/1

“Déchirant pour Chilwell et troublant pour Southgate”

Le journaliste de Sky Sports News, Rob Dorsett :

“Tout d’abord, c’est déchirant pour Chilwell lui-même. Rappelez-vous, il n’a pas joué une seule minute de football pour l’Angleterre aux Euros, en grande partie parce qu’il a dû s’isoler après avoir discuté avec son coéquipier du club Billy Gilmour à Wembley. tunnel après le match nul contre l’Ecosse.

“Mais c’est aussi très troublant pour Southgate qui, avec les blessures de Reece James, Kyle Walker et Kyle Walker-Peters, a vu ses options d’arrière latéral décimées.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien gardien de but de Chelsea, Mark Schwarzer, estime que le calendrier de la Premier League a rendu inévitable la blessure des joueurs et partage ses réflexions sur qui pourrait remplacer Ben Chilwell à la Coupe du monde.



“Cela signifie que Luke Shaw et Kieran Trippier seront encore plus encrés dans l’équipe de 26, et le malheur de Chilwell sera égalé par l’optimisme de Trent Alexander-Arnold, avec l’homme de Liverpool – le sujet de nombreux débats autour de la sélection – maintenant beaucoup plus probable être inclus en tant qu’arrière latéral spécialisé, même s’il opère sur l’aile opposée.

« En fait, ces trois-là – Shaw, Trippier et Alexander-Arnold – sont actuellement les seules options entièrement en forme pour Southgate de sa liste régulière d’arrières latéraux.

“Il voudra prendre au moins un défenseur large de plus, vous pensez, même si Walker peut prouver qu’il est suffisamment en forme pour être inclus dans l’équipe de la Coupe du monde. (J’entends des bruits positifs de la part des gens autour de Walker lors de sa cure de désintoxication).

“La question clé est de savoir si Southgate donne la priorité à la polyvalence par rapport aux arrières latéraux spécialisés.

“Les principaux arrières gauches” spécialistes “sont Tyrick Mitchell et Ryan Sessegnon – qui jouent régulièrement respectivement pour Palace et Spurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Chelsea, Graham Potter, a déclaré que la blessure aux ischio-jambiers de Ben Chilwell ne semblait pas positive et espère qu’un scanner montrera qu’elle n’est pas aussi grave qu’on le craignait.



“Bien que James Justin de Leicester poussera ces deux durs pour une place, avec le bonus supplémentaire qu’il est tout aussi à l’aise sur les deux flancs.

“En matière de polyvalence, Southgate a déjà des options dans la majeure partie de son équipe.

“Bien qu’il soit maintenant clair que Bukayo Saka est mieux utilisé dans une position d’attaque large, il peut – et a – joué arrière gauche pour le club et le pays. Bien qu’il convient de noter que lorsqu’il a été choisi dans un dos quatre contre l’Italie, il avait l’air mal à l’aise.

“Encore une fois, dans les enjeux de polyvalence, Marc Guehi de Crystal Palace marque beaucoup. Il a également joué arrière gauche dans sa carrière, et l’absence de Chilwell pourrait bien augmenter ses chances d’une place dans l’avion pour le Qatar.

“De même, Ben White a joué à l’arrière droit d’Arsenal pendant une grande partie de cette saison, et il offre donc une bonne couverture le long de la ligne arrière.”