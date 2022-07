L’Angleterre a joué pour 110 avant que l’Inde inspirée ne remporte le premier ODI au Kia Oval par 10 guichets | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Angleterre a été rasée pour seulement 110 par l’Inde lors du premier international d’une journée alors que Jasprit Bumrah a remporté un superbe 6-19

L’Angleterre a capitulé à 110 partout alors qu’une Inde inspirée par Jasprit Bumrah a battu les hôtes sous le choc par 10 guichets lors du premier match international d’une journée à The Kia Oval.

L’équipe de Jos Buttler a été roulée en seulement 25,2 overs avec Bumrah (6-19) remportant les meilleurs chiffres ODI pour un quilleur indien contre l’Angleterre, avant que Rohit Sharma (76no sur 58) et Shikhar Dhawan (31no sur 54) propulsent les touristes à la victoire en seulement 18,4 overs en partageant leur 18e partenariat dans une journée de cricket international.

L’Angleterre semblait en danger d’enregistrer son total d’ODI le plus bas jamais enregistré – qui reste le 86 contre l’Australie à Emirates Old Trafford en 2001 – alors qu’elle chutait à 26-5 puis 68-8, uniquement pour David Willey (21) et Brydon. Carse (15) pour mettre 35 pour le neuvième guichet, le plus haut stand des manches, pour prendre les hôtes en trois chiffres.

Jason Roy, Joe Root, Ben Stokes et Liam Livingstone sont partis pour des canards – Moeen Ali (14) les aurait rejoints si ce n’était pour une chute de Rishabh Pant – avec l’Angleterre ont été déchiquetés par le swing de Bumrah et les livraisons de couture de Mohammed Shami (3- 31) dans un sud humide et couvert de Londres.

L'Angleterre a perdu Jason Roy, Joe Root et Ben Stokes pour des canards alors qu'ils sont tombés à 7-3 en trois overs contre l'Inde lors du premier ODI au Kia Oval

Le skipper indien Rohit – dont l’équipe a remporté la précédente série internationale T20 2-1 – a choisi de jouer après avoir remporté le tirage au sort et ses rapides ont torpillé l’Angleterre, qui a d’abord chuté à 7-3 en trois overs alors que Bumrah et Shami ont trouvé un mouvement extravagant et rebondi sur un terrain vert.

Les touristes n’ont pas subi les mêmes malheurs de haut niveau, bien que Dhawan aurait été chassé dès le premier ballon de la poursuite si le timide de Jonny Bairstow du midwicket avait été sur la cible.

L’Inde a côtoyé sa cible avec 188 balles à revendre – Rohit remportant un 45e ODI d’un demi-siècle à partir de 49 balles et Dhawan tambourinant la frontière gagnante – pour prendre une avance de 1-0 dans la série de trois matchs, qui se poursuit à Lord’s jeudi et puis se termine dimanche à Emirates Old Trafford.

Le brillant Bumrah joue alors que l’Angleterre empoche quatre canards

Le joueur du match Bumrah a frappé deux fois dans la deuxième manche – Roy traînant sur ses souches et Root sniffant une balle montante derrière – avant d’enlever Bairstow (7) dans la quatrième alors que Pant réclamait une superbe prise à une main, puis avançait. Livingstone autour de ses jambes en huitième.

Selon CricViz, la livraison de Bumrah qui a roqué Livingstone a oscillé de 3,2 degrés, plus que toute autre balle de prise de guichet qu’il a jouée dans les ODI.

Liam Livingstone a été renvoyé au huitième ballon, joué par Bumrah alors que l'Angleterre a chuté à 26-5 en huit overs

Shami a été dévastateur avec son mouvement de couture, infligeant un canard doré à Stokes alors que le capitaine du test d’Angleterre était à l’intérieur derrière Pant et représentait également le capitaine de la balle blanche Buttler, qui a obtenu le meilleur score avec 30 sur 32 livraisons – 24 des courses de Buttler sont venues dans les frontières.

Buttler a percuté Suryakumar Yadav sur la clôture profonde de la jambe carrée alors que lui et Moeen – les seuls membres des sept premiers à faire des chiffres doubles – sont partis en l’espace de cinq balles après avoir mis 27 pour le sixième guichet.

Moeen est revenu à Prasidh Krishna (1-26) pour tomber rattrapé et renversé au 14e après avoir été bombardé du côté de la jambe par Pant off Bumrah au 10e – l’Angleterre aurait été 29-6 si le ballon était coincé dans le gant de Pant .

Jos Buttler a obtenu le meilleur score pour l'Angleterre avec 30 livraisons sur 32 – avant de devenir l'une des trois victimes de Mohammed Shami

Craig Overton a ensuite été joué pendant huit ans lorsque Shami a réussi une livraison à travers la porte avant que Willey et Carse n’effectuent une sorte de travail de réparation, garantissant que l’Angleterre ne sombre pas à son pire score dans le format.

Mais les deux ont ensuite été renversés par Bumrah – Carse yorked et Willey retiré cherchant à ramper côté jambe – alors que le meneur de rythme a amélioré le 6-23 de son compatriote Ashish Nehra contre l’Angleterre à Durban lors de la Coupe du monde 2003.

Cela a laissé Reece Topley bloqué sur six pas sur sept livraisons – Topley ayant brisé ses six premiers internationaux, sur le spineur de jambe de longue date Yuzvendra Chahal, dans le over avant que Willey ne soit renvoyé.

Topley et Willey ont ensuite ouvert le bowling pour l’Angleterre mais n’ont pas pu localiser le mouvement somptueux trouvé par Bumrah et Shami alors que l’Inde, sans le Virat Kohli blessé (léger problème à l’aine), a commencé régulièrement avant de galoper vers la victoire – Topley, Overton et Carse ont frappé pour un 15 frontières combinées.

Et après?

L’Angleterre aura pour objectif de rebondir à travers Londres au Lord’s jeudi lors du deuxième match international d’une journée (début de 13h) avant que le dernier match de la série n’ait lieu à Emirates Old Trafford à Manchester dimanche (début de 11h). Regardez les deux matchs en direct sur Sky Sports Cricket (chaîne Sky 404).

‘Bumrah meilleur quilleur tout format au monde’

Bumrah a décroché son deuxième ODI cinq pour quand il a battu Brydon Carse pour 15

Nasser Hussain de Sky Sports Cricket : “Bumrah devrait être le meilleur lanceur tout format du cricket mondial. Qui seraient les challengers? Peut-être Trent Boult, Shaheen Shah Afridi, Jofra Archer quand il est en forme. Mais en ce moment, il est le meilleur. C’était spectaculaire. Je ne Je ne pense pas que l’on puisse être trop critique envers les frappeurs anglais. Parfois, il suffit de dire que c’est un bowling merveilleux.

L’ancien sélectionneur indien Ravi Shastri : “C’était incroyable de l’Inde. Le ballon a fait pas mal de choses, il y avait quelque chose à offrir aux quilleurs les plus rapides, mais la façon dont Bumrah et Shami ont joué à deux pour faire pression sur l’Angleterre au début était quelque chose de fabuleux. Une fois qu’ils se sont retournés les quatre ou cinq premiers, il n’y avait pas de retour en arrière.”

Buttler : L’Angleterre ne paniquera pas ; le bâton est notre super force

Le skipper Jos Buttler a déclaré que l'Angleterre "était arrivée troisième dans une course à deux chevaux" après avoir été battue par l'Inde lors du premier ODI

Le capitaine anglais Jos Buttler : “Vous ne voulez certainement pas que des jours comme celui-ci arrivent. C’est difficile à prendre, mais il est certainement essentiel de ne pas paniquer, de ne pas trop y regarder et de trouver trop de défauts. L’Inde a joué à merveille et nous n’avons pas réussi à faire face avec elle aussi bien que nous l’aurions souhaité.

“Mais, si je regarde en arrière au cours des cinq ou six dernières années, le bâton a été notre super force dans cette forme de jeu. Vous regardez les noms des gars là-dedans, ils sont parmi les meilleurs joueurs que nous ayons eus .

“Nous essaierons d’en tirer des leçons autant que possible, mais nous nous en tiendrons à ce que nous savons. Il y a une énorme confiance dans ce vestiaire qu’il y a des joueurs brillants là-dedans. Nous devons être positifs et arranger les choses.”

Regardez le deuxième ODI entre l’Angleterre et l’Inde sur Sky Sports Cricket jeudi. La couverture commence à 12h30 avec le premier bal à 13h.