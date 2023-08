L’Angleterre a fait souffrir le chagrin de la finale de la Coupe du monde féminine

SYDNEY – Cette fois, les ajustements tactiques, les remplacements et le courage n’ont pas suffi à faire franchir la ligne à l’Angleterre. Alors que l’Espagne conservait son avance de 1-0 qu’elle avait si habilement façonnée à la 29e minute, le dernier coup de dé a vu l’Angleterre envahir la surface de réparation adverse pour un dernier corner à la 103e minute du match. Mais contrairement à l’été dernier, cette fois, il n’y a pas eu de moment Chloe Kelly. Il n’y avait pas de fin de conte de fées.

Au coup de sifflet final, Lucy Bronze est tombée au sol, elle a couvert son visage avec sa chemise. Beth England se pencha pour la consoler. Mary Earps, qui était montée pour le corner, s’est agenouillée dans sa propre surface de réparation, celle qu’elle avait protégée pendant si longtemps. Alex Greenwood était debout en train de cueillir le bandage sur sa tête après s’être fendu le sourcil sur le genou de Salma Paralluelo. D’autres joueurs avaient l’air choqués, pour certains les larmes ont coulé. C’était une scène de désolation.

Cette fois, ce sont les Lionnes qui ont assisté à la célébration de l’autre équipe. C’était « Bamboléo » résonnant dans le stade au lieu de » Sweet Caroline « .

Finalement, la fierté transparaîtra, une prise de conscience de ce qu’ils ont accompli, mais il ne fait aucun doute que la meilleure équipe a gagné en cette nuit glaciale à Sydney. Les vues de l’Espagne en fête seront choquantes pour ce groupe, ils n’ont tout simplement pas l’habitude de perdre. Une défaite en 38 matches à venir est un record exceptionnel. Ils ont la mémoire musculaire de ce qu’il faut faire quand ils sont dos au mur, la compréhension de ce que l’entraîneur Sarina Wiegman attend du groupe lorsqu’ils sont confrontés à l’adversité. Ils ont toujours un plan pour arracher les choses en leur faveur.

Mary Earps d’Angleterre est étreinte par Ella Toone alors que la réalité de la défaite s’installe. Va Murray/Getty Images

Mais cette fois, le plan ne les a pas ramenés chez eux. Chaque fois que l’Angleterre cherchait à trouver un élan, l’Espagne trouvait un moyen de réagir.

L’Angleterre a eu du mal à prendre pied dans le match. L’Espagne a passé, passé et passé le ballon à nouveau, dominant la bataille du milieu de terrain et punissant l’Angleterre lorsque l’occasion le permettait. Le seul but du match était une frappe brillante d’Olga Carmona, tirant dans le coin le plus éloigné au-delà d’Earps.

La première mi-temps a été médiocre du point de vue des Lionnes, leur meilleure chance étant venue lorsque Lauren Hemp a frappé la barre avec un effort après 15 minutes. L’Espagne avait le contrôle total. Quelque chose devait changer.

À la mi-temps, Wiegman a lancé les dés, faisant venir Kelly et Lauren James pour Alessia Russo et Rachel Daly. Elle est passée du 3-5-2 qui les avait si bien servis contre l’Australie à une défense à quatre. C’était son appel le plus audacieux à ce jour en tant que manager de l’Angleterre.

Les Lionnes voyaient plus le ballon, mais plus elles attaquaient, plus l’Espagne trouvait le moyen d’absorber la pression comme un vide, étouffant le match comme les Lionnes l’ont fait à d’innombrables reprises.

James a eu de belles touches dans les zones avancées, forçant une sauvegarde intelligente de Cata Coll, mais les chances nettes étaient rares; Le chanvre était le seul autre joueur qui a provoqué une respiration espagnole alors qu’elle tirait à bout portant.

L’Angleterre avait le vent en poupe lorsque l’Espagne a remporté un penalty pour un handball de Keira Walsh. Du handball de Walsh à Jennifer Hermoso prenant le penalty, il a fallu cinq minutes pour passer l’appel avec VAR conseillant l’arbitre Tori Penso, qui elle-même a pris un âge au moniteur. Earps – nommée plus tard meilleure gardienne de cette Coupe du monde – a sauté sur sa ligne pour effectuer un arrêt brillant, mais cela n’a pas donné à l’Angleterre l’impulsion nécessaire pour ensuite renverser la vapeur.

« Nous avons commencé à mieux jouer, nous avons changé de forme, nous avons pris de l’élan. Nous en avons eu plus dans leur moitié de terrain puis ils ont obtenu ce penalty et quand elle l’a sauvé, j’ai pensé que nous allions marquer un but et obtenir le 1-1 », a déclaré Wiegman. « Mais nous ne l’avons pas fait. »

La prochaine tentative de Wiegman pour prendre l’ascendant a vu Beth England remplacer Ella Toone à la 87e minute, déplaçant James au milieu. À la 90e minute, Bright est passé au poste d’avant-centre, mais l’Angleterre n’a trouvé le moyen d’utiliser ses forces qu’une seule fois au cours des 13 minutes supplémentaires.

L’Angleterre n’a jamais cessé de courir, de tirer et de repousser la défense espagnole, mais il ne devait pas y avoir de moment miracle. Ils sont devenus plus désespérés, les passes ne collaient pas aux pieds, les balles sur l’aile n’ont pas trouvé de joueur et les centres ont traversé la surface pour trouver un espace mort ou des pieds espagnols. Certaines des craintes d’avant le tournoi se sont manifestées dans ces derniers instants, car ils avaient eu du mal à marquer en jeu ouvert lors de la course à la Coupe du monde.

Puis vinrent les ravages, les larmes et les réflexions d’après-match. Vous espérez que ce groupe trouvera un moyen de se consoler de son parcours jusqu’à la finale.

L’attente de l’Angleterre pour une deuxième couronne de Coupe du monde devra attendre. Lorsque les hommes ont gagné en 1966, le football féminin a été interdit au Royaume-Uni. Il a fallu un groupe de pionniers pour les ramener à leur place légitime en 1971. Leurs noms aux côtés de Carol Thomas, Gillian Coultard, Sheila Parker, Lily Parr, Pat Davies, Mary Phillip, Fara Williams, Kelly Smith et Rachel Yankey sont la raison pour laquelle ce groupe est ici aujourd’hui.

L’équipe d’Angleterre décroche la médaille d’argent pour avoir terminé deuxième de la Coupe du monde féminine. SAEED KHAN/AFP via Getty Images

Mais ce groupe – avec les retraités Jill Scott et Ellen White, et les blessées Leah Williamson, Beth Mead et Fran Kirby – a porté le badge à un nouveau niveau, une sensibilisation accrue du public avec une voix et une motivation collectives incroyablement puissantes. laisser un héritage remarquable.

« Nous sommes les Lionnes, donc nous n’arrêterons pas ce que nous faisons », a déclaré Stanway par la suite. « Nous continuerons à briser les barrières, nous continuerons à pousser. »

Alors que l’Espagne commençait ses célébrations, Wiegman a réuni les Lionnes dans un caucus. Elle regarda les visages qui avaient fêté l’Euro 13 mois auparavant, mais cette fois, il y avait des milliers de regards.

L’entraîneur a regardé par-dessus et a vu Earps être aidé à revenir au caucus par du personnel de soutien. Au début du tournoi, les Lionnes parlaient d’être plus que l’individuel : elles sont un groupe collectif, en cela les unes pour les autres. Lorsque Earps a rejoint le cercle, ce n’est qu’à ce moment-là que Wiegman a commencé à parler. « Je leur ai dit : c’est dur à encaisser maintenant, nous avons tout donné, nous avons surmonté beaucoup de défis et nous avons tout fait pour gagner », a déclaré Wiegman. « Cela fait mal et nous sommes déçus mais nous sommes quand même très fiers de l’équipe. »

L’Angleterre l’a commencé ensemble; ils le finiraient comme un seul.