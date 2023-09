Lorsque l’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018, la nation a été saisie par la ferveur de « It’s Coming Home » et le gilet de Gareth Southgate. Seule la Croatie faisait obstacle à une première grande finale depuis 1966.

L’Angleterre était favorite pour gagner, et lorsque Kieran Trippier a donné l’avantage aux Trois Lions après seulement cinq minutes, il semblait qu’ils allaient affronter la France en finale. Sauf qu’ils ne l’ont pas fait. La Croatie a riposté grâce à Ivan Perisic, avant que Mario Mandzukic ne marque le vainqueur en prolongation.

Ivan Rakitic a formé un milieu de terrain à trois aux côtés de Luka Modric et Marcelo Brozovic ce soir-là – un trio qui a finalement prouvé la différence dans la victoire de la Croatie.

Rakitic et Modric ont joué aux côtés de Brozovic (Crédit image : Getty Images)

« A cette époque, nous dominions les milieux de terrain, contre l’Angleterre mais aussi contre le Danemark et la Russie », raconte Rakitic. QuatreQuatreDeux.

« C’était difficile de jouer contre nous – avec tout le respect, bien sûr, qu’il y avait aussi de grands joueurs dans l’équipe d’Angleterre. Je pense qu’ils ont été un peu surpris de ce que nous avons pu faire.

« Bien sûr, tous leurs gars valaient 70, 100, 150 millions de livres sterling, mais ils devaient jouer contre nous. C’était le moment pour nous de montrer au monde que nous pouvions faire de grandes choses. C’était notre moment. »

Avec Rakitic, Modric et Brozovic contrôlant le match, la Croatie a réussi à conserver 56 % de possession contre l’Angleterre, à jouer 100 passes de plus au total que ses homologues européens et à doubler le nombre de tirs et plus du triple cadré.

Finalement, la pression s’est manifestée et l’Angleterre a succombé face à l’équipe supérieure. Ce n’était pas non plus la première fois que Rakitic brisait le cœur des Anglais.

VIDÉO : Bukayo Saka est le joueur le plus important d’Angleterre

Peu de temps après ses débuts avec la Croatie, Rakitic a affronté l’Angleterre à Wembley lors du dernier match de qualification pour l’Euro 2008, empêchant les Trois Lions d’atteindre le tournoi en Autriche et en Suisse. Alors âgé de 19 ans, il a rejoint l’équipe de Slaven Bilic en tant que remplaçant, affrontant David Beckham.

« Il y avait une ambiance incroyable dans l’équipe », explique Rakitic. « Nous étions déjà qualifiés pour l’Euro et nous essayions juste de profiter de ce match. Nous savions que si tout se passait normalement, l’Angleterre gagnerait, mais Slaven avait su créer une grande famille.

« J’étais nerveux en arrivant, parce que vous avez des joueurs incroyables devant vous. Je pensais : ‘David Beckham, wow ! Becks est là !’ J’ai essayé d’utiliser ses bottes à chaque match, je suis un grand fan des Predator, le simple fait d’être près de lui était « wow ».

« Le battre dans son stade, contre tous ces autres merveilleux joueurs, et commencer votre carrière internationale de cette façon… c’était incroyable. »

(Crédit image : Getty Images)

