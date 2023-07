L’Angleterre a connu une année folle de préparation à la Coupe du monde depuis sa victoire à l’Euro

BRISBANE, Australie – Après les projecteurs aveuglants et la célébrité rock ‘n’ roll de l’été dernier lorsque les Lionnes étaient les visages les plus reconnaissables du pays, l’Angleterre prépare sa campagne de Coupe du monde féminine dans le calme relatif de Brisbane.

Les champions d’Europe en titre se sont envolés pour l’Australie début juillet et se sont entraînés sur la Sunshine Coast, un paradis à 60 miles de Brisbane, avec leur hôtel à seulement 30 secondes de la plage. C’était calme, la sérénité ayant un effet profond sur l’une des stars de l’été dernier. Ella Toone a abandonné les grasses matinées pour regarder les levers de soleil, s’est mise à lire (l’autobiographie de Jamie Vardy) et a nagé dans la mer de Corail.

Pendant tout ce temps, ils se sont entraînés, ont traversé le décalage horaire et ont continué avec la même préparation méticuleuse qui les a si bien servis lorsqu’ils ont remporté l’Euro à domicile l’été dernier. Lors de leur déménagement à Brisbane, leur hôtel est au milieu de la ville, mais ils peuvent toujours sortir et profiter d’un anonymat presque total, ne se faisant arrêter qu’occasionnellement pour des autographes alors qu’ils testent la scène du café local.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Coupe du Monde Féminine : Page d’accueil | Horaire | Listes | Nouvelles

Mais la vie des Lionnes est loin d’être tranquille. La préparation du tournoi a autant consisté à se préparer pour le match d’ouverture de samedi contre Haïti qu’à essayer de régler les problèmes hors du terrain. Il a fallu attendre mardi pour que les Lionnes mettent un terme aux discussions avec la Fédération anglaise de football (FA) sur les bonus et les structures commerciales. Tout cela après qu’il y avait un risque d’une dispute club contre pays sur le moment où les joueurs seraient libérés pour le service international après un calendrier national chargé.

Tout cela fait partie du fait d’être une Lionne en 2023. Il s’agit d’un groupe réunissant l’essentiel de l’équipe gagnante de l’été dernier, mais il leur manque du personnel clé en raison de blessures et de retraites. Ils n’ont pas marqué lors de leurs trois derniers matches. Il y a des visages frais et des combinaisons encore gélifiantes. Mais il y a toujours cette détermination d’acier basée sur le mantra gagnant installé par l’entraîneur Sarina Wiegman.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Chacune des 23 Lionnes qui ont remporté l’Euro a fait son propre chemin depuis. Ellen White et Jill Scott ont pris leur retraite, les deux joueuses qui ont participé à chacun des matchs de l’été dernier. Certains ont trouvé plus facile de réinitialiser après l’Euro que d’autres. Des gens comme Keira Walsh, Lucy Bronze et Georgia Stanway ont déménagé à l’étranger – Walsh et Bronze sont allés à Barcelone, Stanway au Bayern Munich. Ce bouleversement a aidé.

Mais d’autres, comme la gardienne Mary Earps et l’attaquante Chloe Kelly – qui a marqué le but de la victoire contre l’Allemagne lors de la finale de Wembley – admettent qu’il a été difficile de recommencer après l’Euro.

« J’ai eu du mal à retrouver un peu de forme dans la première moitié de la saison et j’ai probablement été un peu dur envers moi-même en le faisant », a déclaré Kelly. « Il a fallu des gens autour de moi pour vraiment me pousser. Vous devez garder la tête froide tout le temps quand c’est un haut et c’est un bas, être capable de simplement surfer sur le voyage et les vagues. »

Earps est passée de gardienne de troisième choix dans l’équipe 2019 à n ° 1 l’été dernier et ici en Australie, et elle a été nommée meilleure gardienne de but au monde lors des FIFA Best Awards en février. Elle a adoré l’expérience de ramasser le prix, les discussions qu’elle a eues lors de la cérémonie avec Arsène Wenger et Emi Martinez et d’être chaperonnée par un agent de sécurité nommé Johnny. Mais l’expérience n’était qu’un autre obstacle mental à surmonter.

Le dernier match de l’Angleterre avant de se rendre à la Coupe du monde féminine a été un match nul et vierge à domicile contre le Portugal. Naomi Baker – La FA / La FA via Getty Images

« C’était la chose la plus difficile dans le football », a déclaré Earps. « Par exemple, vous avez vécu cette grande vie si vous le souhaitez, et vous avez été dans cet énorme high pendant si longtemps, puis vous revenez à la vie normale où vous n’êtes pas dans cette bulle, vous ne vivez pas dans ce petit monde, vous n’êtes pas entouré de gens. .

« Il m’a probablement fallu attendre après cette pause de décembre pour me sentir à nouveau humain. Et puis, évidemment, le FIFA Best est arrivé et j’ai eu l’impression que je devais tout recommencer. C’est un privilège d’être dans cette situation et un problème que j’aimerais avoir chaque année, mais c’était difficile de s’adapter. «

L’ajustement que chaque joueur devait faire après l’Euro était quelque chose auquel Wiegman s’attendait. Elle savait que certains trouveraient cela plus facile que d’autres, passant à une vie où plus de gens que jamais voulaient une partie de leur temps. Ils en ont parlé lors de leur première rencontre après l’Euro, lorsque Wiegman leur a renforcé un message ; appréciez le succès, mais tout revient à la performance et à la préparation.

Groupe D généraliste O D L GD STP 1 – Angleterre 0 0 0 0 0 0 2 – Danemark 0 0 0 0 0 0 3 – Chine 0 0 0 0 0 0 4 – Haïti 0 0 0 0 0 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Le parcours de l’Angleterre sur le terrain depuis l’Euro a été mitigé. Ils se sont qualifiés pour la Coupe du monde en septembre, puis ont accueilli les États-Unis dans un match à succès à Wembley à guichets fermés. Ils ont dûment livré en gagnant 2-1, et ont terminé l’année avec des nuls contre la République tchèque et la Norvège, et une victoire sur le Japon.

La campagne de la Coupe Arnold Clark a été simple pour les Lionnes en février puisqu’elles ont marqué 14 buts et encaissé deux matches sur trois contre la Corée du Sud, l’Italie et la Belgique, mais les choses ont ensuite commencé à se compliquer un peu. Ils ont remporté la Finalissima contre le Brésil aux tirs au but à Wembley, mais leur remarquable séquence sans défaite de 30 matches sous Wiegman s’est terminée par une décevante défaite 2-0 contre l’Australie. Depuis lors, ils ont fait match nul 0-0 contre le Portugal et le Canada.

Il brosse le tableau de la situation actuelle de l’Angleterre. À leur meilleur, ils sont des batteurs du monde, mais ils ont récemment été prodigues devant le but et sont encore en train de peaufiner leurs combinaisons.

Tout cela vient de la perte de trois joueurs indispensables sur blessure, ainsi que du duo extrêmement expérimenté de White et Scott. Beth Mead a été la première à tomber, en novembre, lorsqu’elle s’est blessée au LCA. Leah Williamson a suivi en avril, et plus tard ce mois-là, Fran Kirby a été exclue en raison d’une blessure au genou. Tous les trois ont commencé chacun des matches de l’Angleterre aux Euros – chacun expérimenté, influent et essentiel. Ainsi, dans leur sillage, le groupe précédent de super-sub comme Toone et Alessia Russo est devenu titulaire. Rachel Daly a terminé meilleure buteuse de la WSL, elle est donc considérée comme attaquante lors de cette Coupe du monde après avoir joué comme arrière gauche tout au long de l’Euro.

L’unité autrefois établie, à partir de laquelle Wiegman pouvait choisir un XI inchangé tout au long de leur incroyable campagne Euros, a été dissoute et il y a des lacunes à combler. On ne sait toujours pas qui commencera à l’avant, bien qu’il soit probable que Daly obtienne le feu vert pour Haïti. Il y a des places sur les ailes à gagner, alors que la situation défensive n’est toujours pas claire. Wiegman pourrait commencer soit Jess Carter, Alex Greenwood ou Niamh Charles à l’arrière gauche, ou alternativement, elle pourrait jumeler Greenwood avec Millie Bright au milieu, ou rédiger à Esme Morgan.

Il y a des options, mais aussi de l’incertitude, pas aidée par le fait que la capitaine Bright est absente depuis fin mars avec sa propre blessure au genou.

Lauren James est devenue une joueuse clé pour l’Angleterre depuis qu’elle a remporté le championnat d’Europe. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Mais il y a aussi des opportunités, et ce tournoi devrait être un moment décisif pour l’incroyablement douée Lauren James. Elle a été l’une des stars de la WSL avec Chelsea la saison dernière et, à seulement 21 ans, est encore au début de sa carrière. Mais son équilibre, ses dribbles et ses prouesses de finition la verront probablement s’imposer comme l’une des stars de la Coupe du monde. Elle n’était pas dans le mix l’été dernier, mais elle est essentielle maintenant.

Et il y en a d’autres comme Jordan Nobbs, qui est de retour avec l’Angleterre dans un tournoi majeur après avoir raté les deux derniers en raison d’une blessure. Elle a hâte de tenter sa chance, après avoir obtenu sa place dans l’équipe grâce à un déménagement à la mi-saison à Aston Villa. « J’ai de la chance qu’avec toutes les blessures, ce soit mon quatrième tournoi majeur, donc c’était un gros tournoi auquel je voulais participer », a déclaré Nobbs. « Je pense que lorsque vous manquez quelque chose, cela vous donne encore plus envie de quelque chose. Je pense que cette équipe est tout simplement phénoménale. Je pense que toutes les équipes dans lesquelles j’ai été ont été compétitives et veulent faire de leur mieux en portant l’insigne d’Angleterre. »

Pour ceux de l’extérieur qui ont regardé l’été dernier, il y a un désir de faire partie d’une autre campagne mémorable et historique. Mais ces derniers jours ont été difficiles.

La préparation de l’Angleterre à la compétition a été parsemée de problèmes hors du terrain. Les discussions sur le moment où les joueurs seraient libérés par leurs clubs se sont poursuivies jusqu’à ce que le groupe se réunisse au camp en juin. Les joueurs ont également été enfermés dans des discussions avec la FA sur le fait de ne pas recevoir de bonus de l’association nationale comme ils l’avaient fait lors des tournois précédents – cela faisait suite à l’allocation par la FIFA d’argent pour payer à chaque joueur une redevance pour sa participation à la Coupe du monde. Ces discussions entre les joueurs et la FA n’ont été interrompues que mardi lorsque l’équipe a publié une déclaration conjointe disant qu’elle était « déçue » qu’aucune solution n’ait été trouvée.

Le groupe lui-même dit que cela n’a pas été une distraction, le bronze extrêmement expérimenté disant qu’il s’agit de laisser le jeu dans un meilleur endroit pour la prochaine génération. Pourtant, lorsque Bronze a fait face aux médias mercredi, il n’y avait pas une seule question sur Haïti samedi – les problèmes hors du terrain dominaient toujours l’ordre du jour. « Chacun de nos joueurs est entièrement concentré sur le fait de jouer dans les matchs et de jouer un excellent football », a déclaré Bronze. « Si vous deviez venir assister à l’entraînement, le niveau d’intensité que nous avons sur le terrain est probablement sans égal en ce moment. Le talent que nous avons à l’approche de ce tournoi est incroyable. »

Vous sentez qu’il y aura un soulagement dans et autour du camp lorsque le football commencera enfin samedi. Le match contre Haïti devrait leur donner une chance de mettre fin à la sécheresse de buts avant de faire face à des tâches plus délicates contre le Danemark et la Chine. L’Angleterre a atteint la demi-finale de la Coupe du monde lors de ses deux dernières compétitions. Ils sont ici pour aller plus loin cette fois, et ont la capacité et l’expérience pour le faire.

« Nous sommes un groupe très ambitieux et également un groupe très talentueux », a déclaré Earps. « Nous allons aller aussi loin que possible dans la compétition, et oui, espérons-le, créer des souvenirs fantastiques en le faisant. »