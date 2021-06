L’Angleterre a besoin de Sancho pour le choc de l’Euro 2020 contre l’Allemagne, mais Southgate, averse-t-il au risque, le lancera-t-il?

Jadon Sancho est le joueur que son coéquipier du Borussia Dortmund Erling Haaland décrit comme « l’homme » et il est la principale cible de transfert estival de Manchester United, mais il n’a enregistré que six minutes sur le terrain après être devenu l’homme oublié de l’équipe de Gareth Southgate alors que l’Angleterre se prépare à affronter L’Allemagne en huitièmes de finale de l’Euro 2020 mardi (EN DIRECT sur ESPN et ESPN+ aux États-Unis à midi HE).

Des sources ont déclaré à ESPN que Sancho gagnerait enfin son transfert d’argent à Old Trafford dans les semaines à venir après deux ans de spéculation sur les transferts. Mais malgré sa réputation d’être l’un des jeunes talents les plus brillants d’Europe, Sancho a été évincé par Raheem Sterling, Jack Grealish et Bukayo Saka jusqu’à présent lors de l’Euro 2020.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

– Calendrier et calendrier des rencontres Euro 2020

Alors que l’attaquant de Manchester City Sterling a justifié sa sélection en marquant deux buts en trois matchs pour l’équipe de Southgate – il reste leur seul buteur dans la compétition – l’Angleterre a été tout sauf excitante ou aventureuse dans ses rencontres du Groupe D avec la Croatie, l’Écosse et la République tchèque.

L’Angleterre n’a marqué que deux buts en 180 minutes et occupe la 17e position dans les statistiques officielles du tournoi de l’UEFA – entre l’Écosse et la Turquie, deux équipes déjà éliminées – avec seulement 102 attaques lors de leurs trois matches. L’Italie, bien qu’ayant disputé un match de plus, figure en tête du classement avec 243 attaques. L’Allemagne, adversaire de mardi à Wembley, occupe la sixième position après avoir créé 177 attaques et l’équipe de Joachim Low entre dans le match après avoir marqué trois fois plus de buts que l’Angleterre.

2 Liés

Bien que Southgate possède sans doute le plus grand bassin de talents offensifs de première qualité à l’Euro 2020 – Sterling, Grealish, Saka, Harry Kane, Marcus Rashford, Phil Foden, Dominic Calvert-Lewin et Sancho – il n’a pas été en mesure d’exploiter pleinement l’embarras des richesses à sa disposition. Alors, quel est le problème avec Sancho et pourquoi Southgate semble-t-il si réticent à le sélectionner dès le début des jeux ?

Cela peut en dire plus sur la vraie nature de Southgate que sur le talent de Sancho que lorsque ESPN a tenté de le découvrir, une réponse a donné plus de preuves de l’approche averse au risque de Southgate du jeu que de la capacité du joueur de 21 ans à le changer. « Je ne pense pas que Gareth lui fasse confiance [Sancho] sans le ballon », a déclaré à ESPN une source familière avec les perspectives tactiques de Southgate.

Dans le jeu moderne, Southgate n’est en aucun cas le seul entraîneur à s’attendre à ce que ses joueurs attaquants fassent plus pour l’équipe que les attaquants traditionnels, qui ont laissé la défense aux défenseurs et se sont concentrés sur le dernier tiers du terrain dans l’espoir de marquer. chance. Pep Guardiola a demandé et obtenu plus de Sergio Aguero que l’attaquant n’a produit avant que l’Espagnol ne devienne manager de City en 2016. Guardiola a également fait travailler Sterling et Foden aussi dur défensivement qu’à l’avenir.

Jadon Sancho n’a joué que six minutes pour l’Angleterre à l’Euro 2020 bien qu’il soit l’un des meilleurs joueurs offensifs d’Europe au niveau des clubs. Robin Jones/Getty Images

Interrogé sur l’échec de Sancho à gagner plus de temps de jeu plus tôt dans le tournoi, cependant, Southgate a offert une réponse générale sur la nécessité de comprendre le manque d’expérience de certains des jeunes joueurs de son équipe qui participaient à leur première finale majeure. C’est peut-être un point valable, mais Foden et Saka sont également jeunes et jouent dans leur premier tournoi et les deux ont commencé des matchs avant Sancho, qui a fait ses débuts en Angleterre il y a trois ans et a été un habitué de la Bundesliga et de la Ligue des champions avec Dortmund depuis sa signature de City en 2017.

Interrogé sur le podcast officiel de l’Angleterre, Sancho a clairement indiqué qu’il considérait son expérience européenne comme significative. « Pour être juste, j’ai l’impression que parce que j’ai joué la Ligue des champions au cours des trois dernières années, j’ai l’impression que c’est un tournoi majeur. Je sais ce qu’il faut », a déclaré Sancho. « Venir à un autre tournoi, je le vois juste comme une autre Ligue des champions. »

Sancho n’est pas une recrue sur la grande scène, et c’est un joueur que l’Allemagne sera heureuse de voir sur le banc des remplaçants à Wembley compte tenu de sa contribution à Dortmund la saison dernière. Parmi les joueurs offensifs de l’Angleterre, Sancho a enregistré le meilleur taux de conversion de chance de tous pour son club la saison dernière, bien qu’il soit le seul à jouer en dehors de la Premier League, ses chiffres doivent donc être considérés dans cet esprit.





Son taux de conversion de 21,3 % le place en tête, devant Calvert-Lewin d’Everton avec 20,6 %. Même Kane de Tottenham Hotspur, vainqueur du Golden Boot de Premier League, n’a pu gérer que 17,6%. Sancho a créé 1,09 occasion par 90 minutes la saison dernière – encore une fois le nombre le plus élevé parmi ses coéquipiers anglais. Grealish d’Aston Villa est le deuxième meilleur avec 0,94 par 90 minutes, tandis que Foden enregistre 0,83 par 90 minutes. Sterling, quant à lui, n’a réussi que 0,59 chance par 90 minutes pour City la saison dernière alors qu’il remportait le titre de Premier League sous Guardiola.

La performance du club n’est clairement pas un indicateur direct de la forme internationale, mais Southgate a donné peu d’occasions à Sancho de faire ses preuves pour l’Angleterre. Ses 90 dernières minutes pour l’Angleterre étaient lors d’une victoire amicale 3-0 contre la République d’Irlande à Wembley en novembre dernier et il n’a commencé qu’une seule fois depuis lors, lorsqu’il a été remplacé après 65 minutes lors d’un match amical d’avant-tournoi contre la Roumanie le mois dernier. Et après avoir échoué sur le terrain contre la Croatie et l’Écosse, Sancho a obtenu les six dernières minutes de la victoire 1-0 contre la République tchèque la semaine dernière. Dans cette brève apparition, il n’avait que quatre touches de balle.

Avec l’Allemagne ensuite, il est déterminé à utiliser sa connaissance des joueurs de Low à son avantage et à celui de l’Angleterre.

« Je connais pas mal de joueurs en Allemagne », a déclaré Sancho. « Je joue contre eux semaine après semaine. C’est vraiment intéressant de les voir avec leur équipe nationale, alors j’espère que si je joue, alors je saurais les tenants et les aboutissants de ce que les joueurs peuvent faire. »

Cependant, la participation de Sancho à un match énorme pour l’Angleterre dépend uniquement de Southgate. Et comme il s’agit des Allemands et de la perspicacité de Sancho sur les forces et les faiblesses de ses adversaires, il semblerait qu’il ne puisse pas être mieux adapté à un match de l’ensemble du tournoi.