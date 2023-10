L’Angleterre a besoin de Kalvin Phillips pour obtenir un transfert hors de Man City

Le manager anglais Gareth Southgate n’a pas l’habitude de pousser ses joueurs à des transferts, mais il doit y avoir une partie de lui désespérée de faire une exception pour le milieu de terrain de Manchester City Kalvin Phillips.

En juin dernier, Southgate avait plaisanté sur la façon dont certains membres de son équipe « se faisaient appel » avant un été au cours duquel Harry Kane, Jude Bellingham, James Maddison, Declan Rice et Jordan Henderson ont tous changé de club pour entamer un nouveau chapitre de leur histoire. carrières.

Phillips est resté sur la même longueur d’onde, créant une distance troublante entre l’importance qu’il a pour le pays et celle de son club. Cela crée une tension qui sera finalement insoutenable pour Southgate étant donné qu’aucun manager ne continuerait à choisir un joueur aussi irrévocablement marginalisé sur le front national.

Sur cette base, beaucoup se seraient débarrassés de lui bien avant, mais Southgate est d’avis que Rice et Phillips sont les seules options viables de l’Angleterre pour fonctionner comme un seul pivot dans la forme 4-3-3 qui a longtemps semblé son approche privilégiée. Pourtant, la victoire 3-1 de l’Angleterre contre l’Italie mardi soir s’est déroulée dans une formation en 4-2-3-1 qui reproduisait le système utilisé avec un effet impressionnant lors de la victoire 3-1 de septembre contre l’Écosse, maximisant le talent naissant de Bellingham dans un numéro 10 plus offensif. rôle.

Cette composition de milieu de terrain permet également à Southgate de reprendre l’axe central de Phillips et Rice qui a aidé l’Angleterre à se qualifier pour la finale de l’Euro 2020. Cette paire est devenue le centre d’une opinion largement répandue selon laquelle le conservatisme inhérent de Southgate empêchait peut-être l’Angleterre de réaliser pleinement son attaque. potentiel – expliquant le passage au 4-3-3 après ce tournoi – mais les deux principales raisons d’utiliser Rice et Phillips dans la même formation s’appliquent sans doute toujours.

La collection de défenseurs centraux de l’Angleterre ne se compare pas favorablement à celle des autres nations d’élite, même si l’on espère que Marc Guehi, Levi Colwill et un ou deux autres pourraient se développer au cours des saisons à venir. Et le pays n’a pas encore produit un milieu de terrain en profondeur capable de contrôler les matchs dans des circonstances telles que la finale de l’Euro 2020, lorsque Marco Verratti et Jorginho ont aidé l’Italie à récupérer son chemin.

Rice s’améliore clairement en tant que joueur – son transfert estival de 100 millions de livres sterling à Arsenal a exposé le joueur de 24 ans à un nouveau niveau d’attente – tandis que Bellingham, 20 ans, menace de devenir un véritable talent de génération. s’il ne l’est pas déjà, avec 10 buts en 10 matchs pour le nouveau club du Real Madrid.

jouer 1:19 Marcotti : Southgate sait exactement pourquoi les fans anglais huent Henderson Gab Marcotti réagit aux commentaires de Gareth Southgate à propos de Jordan Henderson après avoir été hué par les supporters anglais.

Une partie de la raison pour laquelle Southgate a été si défensif face aux critiques auxquelles Henderson a été confronté lors de cette trêve internationale est le rôle qu’il a joué en aidant Bellingham à s’installer hors du terrain. De même, sur le terrain, Southgate considérait la discipline de Henderson comme un contrepoids nécessaire à la précocité de Bellingham – à tel point que les deux hommes ont débuté lors de la défaite de l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre la France en décembre dernier.

Pourtant, cela s’est présenté sous la forme d’un 4-3-3 et si l’avantage du passage au 4-2-3-1 permet à Bellingham d’influencer le jeu dans des zones plus centrales, en se déplaçant là où bon lui semble depuis une position n°10, alors Southgate Il sera probablement tenté de rechercher cet équilibre dans l’axe Phillips-Rice en Allemagne l’été prochain. Le duo a certainement aidé à contrôler le match contre l’Italie et la contribution de Bellingham pour le deuxième but de l’Angleterre, remportant le ballon avant de se précipiter pour aider Marcus Rashford, a souligné à quel point il peut changer la donne dans cette position.

Comme cela serait alors beaucoup plus facile pour Southgate si Phillips jouait régulièrement au niveau des clubs.

La fureur autour d’Henderson s’atténuerait s’il était un membre de l’équipe moins visible – bien que clairement un membre apprécié du groupe de direction – et Phillips pourrait assumer le niveau de notoriété qui l’a conduit à être élu joueur anglais de l’année pour 2020. -21 (ayant débuté chaque match de la course de l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020.)

L’Angleterre a besoin du milieu de terrain Kalvin Phillips pour jouer régulièrement pour son club, Manchester City. Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

Pour que cela se produise, Phillips doit recommencer à jouer au football et il y a peu de signes de cela sous la direction du patron de Man City, Pep Guardiola. La Premier League revient ce week-end avec City accueillant Brighton et Guardiola peut accueillir Rodri dans son milieu de terrain après une suspension de trois matchs.

Mais, bien qu’il soit privé de son milieu de terrain défensif de premier choix, Guardiola a choisi d’utiliser Phillips uniquement dans le match qui l’intéressait le moins – la sortie du troisième tour de la Coupe Carabao à Newcastle – et a ensuite opté pour Bernardo Silva et le joueur de 18 ans. le défenseur Rico Lewis au milieu du parc à Arsenal lors du plus grand match de la saison à ce jour. Cela faisait suite à l’aveu de Guardiola le mois dernier qu’il n’avait pratiquement pas réussi à tirer le meilleur parti de Phillips depuis son arrivée de Leeds United pour 45 millions de livres sterling en juillet 2022, déclarant : « Nous avons notre propre façon spécifique de jouer et [he] a parfois du mal dans certains domaines, alors que le précédent [Leeds playing style] était parfait [for him] ».

Avant cela, Guardiola avait qualifié Phillips de « en surpoids » à son retour de la Coupe du monde 2022 – un adjectif accablant qui pourrait le suivre pour le reste de sa carrière – et cet été, City a joué tardivement pour signer Rice avant qu’il ne quitte West Ham. pour Arsenal, un autre signe de la marginalisation de Phillips.

Phillips a signé un contrat de six ans avec City à l’été 2022, mais il n’a fait que 26 apparitions et a débuté cinq fois (deux en Premier League) depuis. Son temps de jeu total en club cette saison s’élève à 167 minutes ; après le match contre l’Italie, Phillips a désormais joué 188 minutes pour l’Angleterre cette saison.

Il veut naturellement réussir à City mais Guardiola ne lui fait pas confiance. Et il semble tardivement – ​​à contrecœur – comprendre le message.

« En tant que footballeur, vous voulez toujours jouer », a-t-il déclaré mardi soir. « Je veux jouer autant que possible, mais je ne l’ai pas fait depuis un an et demi. J’essaie toujours de m’assurer d’être prêt à affronter tout ce qui arrive. Je veux des minutes, je veux aller au Euros. Nous verrons ce qui se passera.

Interrogé sur la nécessité de minutes plus régulières, Phillips a ajouté : « Je suis d’accord avec Gareth sur ce point. Je sais moi-même que je dois jouer et concourir chaque week-end. C’est quelque chose sur lequel je vais devoir prendre une décision. au cours des prochains mois. »

Bien qu’il ait résisté à l’intérêt estival, le Bayern Munich, West Ham et Newcastle font partie des clubs qui ont été associés à des transferts pour lui en janvier. Un transfert serait sûrement la meilleure chose pour toutes les parties impliquées. Pas le moindre Southgate.