L’Angleterre a battu le Sri Lanka lors du premier T20 frappé par la pluie alors qu’Alice Capsey en écrase cinquante et que Mahika Gaur remporte son premier guichet | Actualités sur le cricket

Alice Capsey a été la meilleure marqueuse avec 51 sur 27 balles et Mahika Gaur a décroché un guichet lors de ses débuts alors que l’Angleterre battait le Sri Lanka par 12 points sur DLS lors d’un premier international T20 affecté par la pluie à Hove.

L’Angleterre a battu 186-4 sur ses 17 overs réduits après avoir été insérée, Capsey complétant un cinquante de 26 balles – son troisième au cricket T20I – dans un over dans lequel elle a fracassé trois six.

Le Sri Lanka était capricieux avec le ballon, abandonnant 20 extras, dont 15 larges, et lent sur le terrain alors que Danni Wyatt effectuait 48 sur 30 livraisons et que l’Angleterre fumait six six et 18 quatre au total.

Résumé des scores Angleterre 187-4 sur 17 overs : Alice Capsey (51 sur 27 balles), Danni Wyatt (48 sur 30), Maia Bouchier (22 sur 18) Sri Lanka 55-3 sur six overs : Charlie Dean (1-6), Mahika Gaur (1-16) ; Nilakshi de Silva (18 sur 8)

Les touristes étaient 23-0 après 3,1 overs lorsque la pluie qui a retardé le début du match d’une heure est revenue et lorsque les joueurs sont repartis, l’exigence a été réduite à 68 contre six overs.

Le sertisseur du bras gauche Gaur, 17 ans, a fait rattraper le capitaine du Sri Lanka Chamari Athapaththu pour 15 et le hors-spinner Charlie Dean a épinglé Hasini Perera lbw pour un canard alors que les visiteurs ont terminé sur 55-3, avec la finale de 17 points de Kate Cross seulement. réduisant la marge de défaite du Sri Lanka.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Heather Knight félicite Mahika Gaur pour avoir remporté son premier guichet international dans des conditions difficiles



Le deuxième match de la série de trois matchs aura lieu à Chelmsford samedi avant le dernier match à Derby mercredi prochain qui précède une série internationale de trois matchs d’une journée.

L’Angleterre écrase le Sri Lanka après avoir été mise au bâton

Wyatt et Maia Bouchier (22 sur 18) – cette dernière ouverture en l’absence de Sophia Dunkley reposée – ont mis 77 pour le premier guichet en sept overs, tandis que Capsey et la skipper Heather Knight (23no sur 17) ont réussi 56 en quatre overs contre les touristes en haillons.

Freya Kemp (20 sur 10) a également contribué, alors qu’Udeshika Prabodhani (0-53 sur quatre overs) et Sugandika Kumari (0-34 sur deux) ont enregistré des chiffres de bowling époustouflants.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kavisha Dilhari a brillamment éliminé Maia Bouchier de son propre bowling lors du match d’ouverture du T20



Un moment à savourer pour le Sri Lanka a été l’épuisement de Bouchier, que Kavisha Dilhari, hors fileuse, a sécurisé sur son propre bowling.

Dilhari a bondi sur sa droite pour récupérer le ballon, puis a abattu les moignons du côté non-attaquant avec un seul poteau à viser – mais l’équipe adverse n’avait pas grand-chose d’autre à applaudir.

Gaur frappe lors de ses débuts en Angleterre

L’Angleterre a offert sa première apparition au lanceur rapide Gaur, la jeune – qui a fait ses débuts internationaux pour les Émirats arabes unis à l’âge de 12 ans – ayant reçu sa casquette de Cross avant le match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La débutante anglaise Mahika Gaur parle à Sky Sports de The Hundred, du bowling et du badminton



Gaur espérait que Vishmi Gunaratne (17no) rattrapait le côté de la jambe lors de son premier passage avant le bec de pluie, mais l’examen du skipper Knight a montré qu’aucune chauve-souris n’était impliquée, ce qui signifie que le meneur a dû attendre le redémarrage pour remporter son premier guichet en Angleterre.

Cross est revenu à l’attaque de bowling T20I en Angleterre pour la première fois depuis décembre 2019, sa compatriote Lauren Bell ayant raté les deux premiers matchs de la série pour cause de maladie.

Cross (0-22) a été écrasé pendant trois quatre consécutifs par Nilakshi de Silva (18no sur 8) dans le sixième et dernier tour de la poursuite, mais cela n’a pas modifié le résultat, Nilakshi étant sorti du dernier ballon.

Knight : Gaur a été excellent à ses débuts

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Heather Knight félicite Mahika Gaur pour avoir remporté son premier guichet international dans des conditions difficiles



La capitaine anglaise Heather Knight…

« Nous sommes vraiment contents. Cela a évidemment mis à l’épreuve notre capacité d’adaptation à la fin.

« Nous avons été mis sous pression à la fin, ce qui m’a plu, et j’ai trouvé Mahika (Gaur) excellente.

« Elle a dû changer de rôle à la fin, après la pause pluie, et en quelque sorte se débarrasser de ses trucs de mort.

« Très heureux et j’attends avec impatience Chelmsford. »

Capsey : Je suis libre de jouer à ma façon

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alice Capsey dit qu’elle sait clairement comment elle aborde son jeu après avoir fracassé avec confiance 51 ballons sur 27 contre le Sri Lanka lors du premier T20



La joueuse du match Alice Capsey…

« Il a fallu quelques ballons pour s’habituer au rythme du terrain.

« Je pense que le message a été assez clair sur la façon dont je joue et me donne la liberté de faire vraiment pression sur les quilleurs dès la première balle.

« C’est formidable d’en faire partie.

« Le bâton est mon numéro un, mais je veux vraiment pousser mon jeu de quilles et devenir un véritable joueur polyvalent. »

Et après?

Samedi 2 septembre à 14h00





Vendredi 1er septembre 17h30





La série internationale de trois matchs T20 de l’Angleterre contre le Sri Lanka se poursuit à Chelmsford samedi et se termine à Derby mercredi prochain, avec les deux matchs en direct. Sports aériens.

L’équipe masculine d’Angleterre est de retour en action contre la Nouvelle-Zélande vendredi avec le deuxième des quatre internationaux T20. Le match à Emirates Old Trafford est en direct Sports aériens avec montée en puissance à partir de 17h30 avant le premier bal à 18h. La série se poursuit ensuite à Edgbaston dimanche avant de se terminer à Trent Bridge mardi prochain.

Regardez le deuxième international T20 entre l’Angleterre et le Sri Lanka en direct Sky Sports Cricket à partir de 14h le samedi (18h30 premier bal). Diffusez avec MAINTENANT pour 26 £ par mois pendant 12 mois.