L’Angleterre a battu le Pakistan pour remporter la Coupe du monde T20 au MCG alors que Ben Stokes joue à nouveau dans une finale | Nouvelles du cricket

Ben Stokes a de nouveau joué dans une finale alors que l’Angleterre est devenue double championne du monde de balle blanche après avoir vaincu le Pakistan par cinq guichets pour remporter la Coupe du monde T20 au MCG.

L’équipe de Jos Buttler a ajouté le trophée T20 à l’argenterie de plus de 50 ans qu’ils avaient remportée de manière spectaculaire à Lord’s en 2019 et est maintenant la première équipe masculine à détenir les deux titres simultanément.

Stokes a joué un rôle déterminant dans la course-poursuite il y a trois ans et demi et était à nouveau au cœur des choses avec ses 52 invaincus propulsant l’Angleterre vers son objectif de 138 avec un over à revendre sur un terrain épicé.

L’Angleterre a été réduite à 45-3 en avantage numérique alors que les ouvreurs Alex Hales (1) et Buttler (26 sur 17) – si destructeurs dans la démolition de 10 guichets de l’Inde en demi-finale de jeudi – et Phil Salt (10 sur 9) ont été renvoyé et étaient 84-4 au 13e après que Harry Brook (20 ans) a été brillamment rattrapé par Shaheen Shah Afridi.

Shaheen s’est blessé en prenant cette prise et a ensuite tiré une balle dans le 16e – avec Stokes matraquant ensuite son remplaçant, le spinner Iftikhar Ahmed, pendant quatre et six balles successives pour réduire l’exigence à 28 sur 24 balles et l’Angleterre ne le ferait pas. être refusé, le guichet de Moeen Ali (19 sur 13) arrivant trop tard pour le Pakistan.

Stokes a décroché son premier demi-siècle international de T20 avec les quatre qui ont égalisé les scores, avant de transporter le simple du côté de la jambe qui a mené l’Angleterre au titre et lui a peut-être donné la rédemption, s’il en avait besoin, de la finale du T20 2016 lorsque Carlos Brathwaite l’a écrasé pendant quatre six successifs pour remporter le titre des Antilles.

Sam Curran (3-12), Adil Rashid (2-22) et Chris Jordan (2-27) avaient auparavant excellé avec le ballon – Rashid était exceptionnel au milieu avec ses guichets, y compris Babar Azam attrapé et joué au bowling – alors que le Pakistan était limité à 137-8 après avoir été inséré.

L’Angleterre a remporté un deuxième titre de Coupe du monde T20, après son succès dans les Caraïbes en 2010, et une victoire en tournoi qui semblait bien loin après sa douce défaite contre l’Irlande au MCG le mois dernier.

L’Angleterre s’est ralliée pour vaincre la Nouvelle-Zélande, dépasser le Sri Lanka et décimer l’Inde avant de voir le Pakistan mettre fin aux espoirs de ses adversaires de remporter la Coupe du monde T20 pour la deuxième fois et de répéter leur victoire sur l’Angleterre au MCG en 1992 50-over final.

Le destin avait semblé du côté du Pakistan avec cette campagne reflétant en grande partie leur tournoi de 1992 – démarrage lent, grattage en demi-finale, battant la Nouvelle-Zélande en demi-finale, face à l’Angleterre en finale – mais l’Angleterre les a devancés à Melbourne.

Curran, qui a terminé le tournoi avec 13 guichets à une moyenne de 11,38 et un taux d’économie de 6,52, a battu Mohammad Rizwan (15) au cinquième après que le Pakistan a été inséré et est revenu pendant les morts pour avoir le meilleur buteur Shan Masood (38 off 28) et Mohammad Nawaz (5) pris au midwicket profond.

Rashid, quant à lui, a été magistral au milieu, éliminant Mohammad Haris (8) avec sa première livraison du jeu, puis empochant le cuir chevelu clé Babar (32 sur 28) lorsque le capitaine pakistanais lui a tranché un dos écarquillé et le quilleur a basculé bas. à sa droite.

La sortie de Babar est survenue au début du 12e avec le Pakistan 84-2 et ils ont continué à perdre six guichets pour 47 points.

Stokes et Jordan ont éliminé les autres membres du top six pakistanais alors que Stokes enlevait Iftikhar Ahmed (0) après avoir trouvé un rebond supplémentaire et que Jordan faisait attraper Shadab Khan (20 sur 14) à mi-parcours.

Une poursuite de 138 n’allait jamais être facile contre la meilleure attaque de bowling du tournoi sur un terrain fruité et cela s’est avéré lorsque Shahen a roqué Hales de sa sixième balle de pad – l’armateur gauche frappant dans son premier plus pour la huitième fois en Les internationaux du T20 – et son collègue couturier Haris Rauf ont ensuite renvoyé Salt et Buttler.

Salt s’est arrêté au milieu du guichet au quatrième et Buttler a coupé derrière le gardien de guichet Rizwan au sixième pour donner de la nervosité à l’Angleterre avant que Stokes et Brook ne les atténuent avec un quatrième guichet de 39 sur 42 balles.

Stokes aurait été épuisé avec 51 nécessaires après avoir glissé, mais le timide aux souches était capricieux et il a continué à mener l’Angleterre à la victoire, avec son stand de 47 balles sur 33 avec Moeen emportant le match loin du Pakistan.

Et après?

L’Angleterre restera en Australie pour disputer une série internationale de trois matches d’une journée contre l’Australie, qui débutera jeudi à Adélaïde avant les rencontres au SCG samedi et au MCG le 22 novembre.

Ils se dirigent ensuite vers le Pakistan pour une série de tests de trois matchs, leur première tournée de ballon rouge dans le pays depuis 2005, à partir du 1er décembre à Rawalpindi, exclusivement en direct sur Sky Sports.