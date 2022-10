L’Angleterre a battu l’Australie, favorite de la Coupe du monde T20, par huit points lors du premier international captivant du T20 à Perth | Nouvelles du cricket

Mark Wood a remporté trois guichets lors de la victoire de l’Angleterre contre l’Australie à Perth

Alex Hales et le capitaine en forme à nouveau Jos Buttler ont tiré avec la batte avant que Mark Wood et Sam Curran n’excellent avec le ballon alors que l’Angleterre a devancé les favoris de la Coupe du monde T20, l’Australie, par huit points dans un premier match passionnant et très marqué de leur série de trois matchs T20 .

Hales (84 sur 51 balles) a frappé 12 fours et trois six après avoir été préféré à Phil Salt en tant que partenaire d’ouverture de Buttler, tandis que le skipper (68 sur 32) a réussi huit fours et quatre six – dont quatre limites sont survenues dans l’ouverture de la match – alors que la paire partageait une position d’ouverture de 132 sur 68 balles sur un total de 208-6.

L’Australie a regardé sur la bonne voie alors que David Warner (73 sur 44 balles) a partagé des positions rapides d’un demi-siècle avec Mitchell Marsh (36 sur 26) et Marcus Stoinis (35 sur 15) pour réduire l’exigence à 51 sur 35 balles avec sept guichets. dans la main.

Cependant, le rapide anglais Wood a ensuite frappé deux fois au 15e avant de récupérer le guichet clé de Warner à la fin du 17e à trois points avec la dernière balle de son excellent sort.

Curran n’a ensuite concédé que sept points et a remporté deux guichets dans une finale qui avait commencé avec l’Australie en exigeant 16 alors que les hôtes étaient limités à 200-9 et l’Angleterre progressait 1-0 avant le deuxième match de mercredi à Canberra.

Plus à venir