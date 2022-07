L’Angleterre a battu l’Afrique du Sud dans le premier T20 avec Eoin Morgan saluant la vitalité de Chris Jordan plus tard | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire de l’Angleterre en T20 contre l’Afrique du Sud à Bristol

Eoin Morgan a déclaré que “l’expertise, les compétences et la nature calme” de Chris Jordan ont permis à l’Angleterre de remporter la victoire lors du premier match international du T20 contre l’Afrique du Sud.

L’Angleterre s’est régalée des limites courtes du Seat Unique Stadium de Bristol alors qu’elle frappait 234 en six – son deuxième total le plus élevé dans le format 20 plus et assez pour une victoire de 41 points.

Alors que la tension montait tard, le bowling de la mort précis de Jordan a vu l’Angleterre en sécurité. Ses impressionnants yorkers ont tué les choses alors qu’il n’en a concédé que trois le 18 et cinq le 20.

Jonny Bairstow dit qu'il veut garder sa forme brillante après un autre coup gagnant avec un meilleur 90 en carrière

“C’était extrêmement important et je pense que quand des gars comme ça viennent et produisent, oui, cela peut être négligé la plupart du temps, mais dans un match à score élevé comme ce soir, vous avez besoin de cette expertise, de cette compétence, de cette nature calme dans laquelle il s’occupe de ses affaires “, a déclaré Morgan Sports du ciel.

“C’est le militant le plus expérimenté d’Angleterre, il remporte tous les matchs difficiles qui sont la plupart du temps ingrats. T20 est un jeu de cricket qui attire des batteurs puissants, des matchs à haut score, et c’est le côté fastueux et glamour de celui-ci.

“Si vous avez une équipe qui peut produire un bowling comme celui-ci quand vous en avez besoin, c’est absolument inestimable.

“Je pensais qu’il était extrêmement clair. Il a bien travaillé avec son skipper Jos Buttler et ses plans ont fonctionné à la perfection, aussi simples soient-ils et il a évidemment utilisé sa variation un peu plus aujourd’hui que nous ne l’avons probablement vu le faire dans le passé. “

Le bowling de la mort de Jordan pour l’Angleterre en 18e

L’ancienne star sud-africaine Shaun Pollock a décrit le bowling de Jordan comme “l’un des meilleurs death overs” qu’il ait vu, en disant: “Le jeu est en jeu et vous êtes à la tête de l’endroit où l’Afrique du Sud devait être, alors peut-être que les choses sont en votre faveur. , mais vous devez maintenant l’atterrir dans la bonne zone.

“Vous vous en tenez au même plan de jeu, vous ne changez pas parce que souvent les quilleurs optent pour différentes variantes parce qu’ils se sentent obligés de le faire.

“Vous avez des combinaisons de gaucher et de droitier qui ajoutent un dilemme un peu différent au problème et vous montez et vous le clouez. Non seulement vous le clouez dans les trois premiers des quatre, vous vous reculez pour rester avec que même lorsqu’ils changent leurs options et que ces trois dernières balles sont des livraisons de points. Cela résume le jeu. “

Moeen Ali adore frapper à Bristol après avoir battu un demi-siècle record de 16 balles

Moeen a été nommé joueur du match après avoir réalisé le demi-siècle le plus rapide de l’histoire du T20 en Angleterre.

“C’était un bon moment pour entrer”, a déclaré Moeen à Sky Sports après avoir réussi 52 balles sur 18.

“Jonny allait bien, Mala (Malan) est sorti alors je suis entré pour garder la droite et la gauche et ça a bien fonctionné.

“Je n’ai pas beaucoup frappé les spinners aujourd’hui, mais je me défends généralement contre les spinners en particulier. Mais j’essaie juste de le voir et de le frapper.

“C’est un super guichet et un terrain de grande taille pour moi. Je ne suis pas un gros frappeur de balle comme certains garçons, donc il s’agit de garder ma forme et si vous obtenez une bonne batte dessus, alors ça se déplace généralement ici .”

Jos Buttler a salué la performance complète de l'Angleterre

Le capitaine anglais Buttler a salué une performance complète de son côté.

Il a déclaré: “C’était une excellente performance, nous recherchions cette performance complète et les gars se sont levés.

“Nous avons affiché un total brillant et cela a semblé menacé pendant un moment, mais je suis ravi de la victoire. C’est formidable de voir les gars intervenir et assumer cette responsabilité, je pense qu’ils ont très bien organisé ces manches.

“Il n’y avait pas cette marge d’erreur car Stubbs allait si bien, et CJ (Jordan) a réussi un brillant 18e. Les marges sont plus petites de nos jours avec la variété de coups que les batteurs ont.

“Ce terrain en est un excellent exemple. Si vous exécutez, vous vous en sortez, si vous ne le faites pas, les marges sont vraiment petites et le ballon s’envole pendant quatre ou six.”

Le jeune Tristan Stubbs a battu un 72 intrépide pour l’Afrique du Sud

Un 72 intrépide de Tristan Stubbs, 21 ans, lors de ses premières manches internationales, a gardé les choses intéressantes, et Pollock a ajouté: “D’un point de vue sud-africain, vous recherchez des gens qui montrent ce genre de capacité au plus haut niveau pour cocher le marqueur. Quand vous le voyez le faire comme il l’a fait de cette façon, c’est le genre de gars avec qui vous voulez courir, n’est-ce pas ? C’est le genre de gars que vous pensez, il a le potentiel de gagner des matchs par lui-même.

“Plus nous lui acquérons d’expérience, plus il sera capable de produire, donc cela pourrait être sa rampe de lancement à coup sûr.”

Regardez le deuxième match international T20 entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud, depuis Sophia Gardens Cardiff, en direct sur Sky Sports Cricket jeudi. La couverture commence à 18h avec le premier bal à 18h30.