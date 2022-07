L’Angleterre a battu l’Afrique du Sud dans le premier T20 alors que Jonny Barstow frappe 90 et Moeen Ali claque le record de 16 balles cinquante | Nouvelles du cricket

Jonny Bairstow a frappé huit six et trois quatre dans ses 90 sur 53 balles – au cours desquelles il a été abandonné quatre fois par l’Afrique du Sud

Jonny Bairstow a poursuivi son été extraordinaire avec 90 balles sur 53 tandis que Moeen Ali a claqué un record d’Angleterre de 16 balles cinquante alors que l’équipe de Jos Buttler a marmalisé l’Afrique du Sud bâclée pour 234-6 en route vers une victoire de 41 points dans une étonnante ouverture de la série à Bristol. .

Bairstow a suivi quatre centaines de tests exaltants en cinq manches lors de matchs contre la Nouvelle-Zélande et l’Inde avec un coup international T20 chargé de six alors que l’Angleterre a accumulé son deuxième plus haut total T20 de tous les temps, derrière seulement leur 241-3 contre la Nouvelle-Zélande à Napier en 2019.

L’Afrique du Sud a donné un coup formidable à la poursuite avec Tristan Stubbs, 21 ans (72 sur 28), frappant un demi-siècle de 19 balles et huit six monstres après que Reeza Hendricks ait frappé 57 balles sur 33 dans un run-fest du sud-ouest.

Mais les touristes ont terminé sur 193-8 avec le 18e à trois points de Chris Jordan sur tout sauf à éteindre les espoirs de l’Afrique du Sud – ils avaient besoin de 51 balles sur 12 après cela – avant que les manches étincelantes de Stubbs ne se terminent au début d’un 19e à deux guichets. au-dessus de Richard Gleeson (3-51).

Angleterre 234-6 sur 20 overs – Bairstow (90 sur 53), Moeen (52 sur 18), Ngidi (5-39)

Afrique du Sud 193-8 – Stubbs (78 sur 28), Hendricks (57 sur 33), Gleeson (3-51)

La série de trois matchs se déplace maintenant à Cardiff jeudi avant de se terminer à Southampton dimanche.

Bairstow punit Proteas débauché

Bairstow a été le meilleur buteur de l’Angleterre, matraquant huit six et trois quatre au milieu d’être abandonné quatre fois par les Proteas – Henrich Klaasen (deux fois), Rilee Rossouw et Hendricks les coupables – et partageant un stand émeute de 106 sur 37 balles avec le Moeen qui fait l’histoire.

Le record de 16 balles de Moeen Ali en Angleterre est venu dans le deuxième plus haut total T20I de son équipe de tous les temps

Moeen (52 sur 18) a fauché six six au total – dont le dernier l’a amené à un demi-siècle record – avec trois de ses maximums en autant de balles dans un 17e de 33 points comme Andile Phehlukwayo (1- 63 de quatre overs) a été anéantie par le gaucher et le Bairstow en forme.

Phehlukwayo a expédié cinq six au total dans cette partie – Bairstow l’ayant commencé en frappant des balles successives dans les tribunes – avec les manches de l’Angleterre contenant 20 maximums en tout comme les spinners Tabraiz Shamsi (0-49 sur trois) et Stubbs (0-20 sur un) a également parcouru la distance.

Lungi Ngidi a empoché 5-39 au milieu du carnage, le skipper anglais Jos Buttler (22 sur 7) étant attrapé avec brio par un capitaine sud-africain en rétropédalage David Miller à long terme dans le jeu de puissance – qui saisit le point culminant incontestable d’un effort de terrain lamentable des touristes.

Un fan alerte a montré à l’Afrique du Sud comment cela devait être fait en attrapant un six que Moeen avait transporté sur une jambe carrée lors d’une soirée au cours de laquelle Dawid Malan (43 sur 23) a également tiré pour une Angleterre rampante.

Ngidi prend cinq pour au Bristol run-fest

Malan était la seule victime de Phehlukwayo, se faufilant derrière le gardien de guichet Quinton de Kock, tandis que De Kock était également le receveur lorsque Ngidi a renvoyé Moeen et Liam Livingstone (5) sur le slog dans les morts alors que Ngidi s’est mérité un premier transport international à cinq guichets T20. .

Ngidi a décroché son cinq pour quand il a fait avaler Bairstow par Rossouw au milieu du guichet lors de la finale – Rossouw a empoché un joueur qu’il avait laissé tomber au même endroit sur 57 et éliminant les espoirs de Bairstow d’un siècle.

L’autre guichet de Ngidi était celui du hors-sort Jason Roy (8 sur 15), qui a tranché une balle plus lente à Klaasen au court troisième homme au cinquième.

Klaasen a pris cette prise mais a eu une nuit autrement horrible sur le terrain, laissant la couverture de Buttler le traverser pendant quatre dans l’ouverture avant de renverser le Bairstow fulgurant deux fois plus tard, une fois au milieu du guichet profond le 12 alors qu’il courait trop loin et puis à pied carré sur 77.

Lungi Ngidi (à gauche) a marqué 5-39 pour l’Afrique du Sud à Bristol

La pire chute de la nuit, cependant, est venue de Hendricks à long terme alors qu’il offrait à Bairstow une bouée de sauvetage sur 72 en bombardant un gardien absolu.

Scintillating Stubbs maintient l’Afrique du Sud dans la chasse

Hendricks a fait de son mieux avec la batte, frappant une cinquantaine de 28 balles après que Reece Topley (2019) ait écarté De Kock (2) et Rossouw (4) dans la deuxième partie de la poursuite.

Hendricks a percé au milieu du guichet de Moeen au 10e, à quel point l’Afrique du Sud était 86-4 avec Klaasen (20) ayant coupé un googly d’Adil Rashid (2-17) à la Jordanie à long terme dans le huitième.

Mais Stubbs a donné une vraie frousse à l’Angleterre avec des six énormes dans seulement son troisième match international T20, dominant les tribunes avec Miller (8) et Phehlukwayo (22) avant de faire passer Gleeson à Roy à long terme.

Et après?

L’Angleterre et l’Afrique du Sud se retrouveront jeudi à Cardiff lors du deuxième T20 international (18h30 premier ballon, 18h en direct) avant que la série ne se termine dimanche à Southampton (14h30 premier ballon, 14h en direct).

Ensuite, à partir de la mi-août, les équipes joueront une série de trois tests, en commençant par Lord’s (17-21 août) avant d’autres matchs à Emirates Old Trafford (25-29 août) et au Kia Oval (8-12 septembre).

Regardez le deuxième match international T20 entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud, depuis Sophia Gardens Cardiff, en direct sur Sky Sports Cricket jeudi. La couverture commence à 18h avec le premier bal à 18h30.