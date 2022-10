L’Angleterre a battu la France à la dure à la Coupe du monde de rugby – mais c’était exactement ce dont ils avaient besoin | Actualités du rugby à XV

La victoire de l’Angleterre sur la France a été une bataille d’usure. Je ne pense pas avoir vu un match aussi proche que celui-là depuis très, très longtemps pour les Red Roses – mais c’est exactement ce dont ils avaient besoin à ce stade de la Coupe du monde.

C’était peut-être la 11e victoire consécutive de l’Angleterre sur ses rivaux, mais ce concours était un peu différent des récents affrontements. Lors de ces matchs, la France avait réussi à établir une avance mais a été dépassée par les équipes anglaises qui ont dominé le dernier quart-temps, devançant souvent les Français dans les derniers instants du match.

Samedi, l’Angleterre a mené mais a été poussée de peu dans les phases finales et aura ressenti un élément de soulagement pour repartir avec les points. Les Français ont subi deux revers critiques en 10 minutes pendant le premier quart du match (perdant l’inimitable Laure Sansus et l’impactant Romane Menager sur blessure) mais malgré cela, j’ai vraiment senti que la France avait encore des opportunités de gagner le match. .

Sans aucun doute, le concours aurait été très différent si ces joueurs clés étaient restés sur le terrain, mais une fois que la France s’est remise de leur perte, ils sont sortis les plus forts en seconde période et ont vraiment testé l’Angleterre. Malheureusement pour eux, ils ont été gênés par quelques erreurs critiques non forcées et certaines mauvaises prises de décision, ce qui les a empêchés de tirer parti des opportunités qu’ils ont créées.

En fait, le match a été jonché d’occasions manquées et de fautes directes des deux côtés. L’Angleterre a fait un certain nombre d’erreurs de manipulation, peut-être en raison de l’intensité défensive que la France a présentée et ils savaient certainement qu’ils avaient été dans une bataille physique au moment du coup de sifflet final.

Le principal point à retenir pour l’Angleterre est que la variation est la clé, en particulier si leur “arme” clé (ligne de sortie pour conduire le maul) ne fonctionne pas aussi bien que possible ou est bien contrée par l’opposition. Dans ce match, l’Angleterre a eu 21 alignements sans marquer, ce qui est assez inouï pour eux. La France et les adversaires de la semaine dernière, les Fidji, ont démontré qu’il est possible d’arrêter le maul de l’Angleterre, en particulier s’il n’est pas géré avec fermeté par les officiels. Pour les Red Roses, ils ont besoin de plus de variation dans leur attaque et d’une meilleure gestion du jeu dans les 22 pour assurer leur domination contre des équipes plus fortes dans ce tournoi.

À cette occasion, ils semblaient se heurter à maintes reprises au mur défensif de la France, se faire retenir et se retourner. L’Angleterre avait 68% de possession contre la France et dominait le territoire, elle sera donc déçue de ne pas en avoir fait plus. Ils avaient plus de 10 minutes de temps dans les 22 de France, mais n’ont marqué qu’un seul essai et vous savez que c’est quelque chose qui devra être corrigé.

L’Anglaise Emily Scarratt plonge pour marquer un essai contre la France

Utiliser leur dos un peu plus tôt est un moyen de changer les choses, et j’aimerais voir plus de jeu comme la phase qui a conduit à l’essai d’Emily Scarratt – défier les défenses pour prendre de bonnes décisions lorsque plusieurs menaces sont à la ligne. Faire avancer le ballon dans les canaux larges beaucoup plus rapidement et donner à Lydia Thompson et Claudia MacDonald des opportunités individuelles étirera potentiellement les défenses et permettra à des espaces de s’ouvrir au centre du terrain. Si l’Angleterre peut le faire en attaquant la ligne adverse, avec la qualité des joueurs qu’elle a dans son équipe, je pense que nous verrons une attaque anglaise plus dominante et variée qui pourrait s’avérer être un test trop loin pour toutes les autres équipes du tournoi. .

Il était intéressant de voir sur les réseaux sociaux une partie de la réaction à la victoire de l’Angleterre avec des gens disant que cette équipe, qui n’oublions pas qu’elle vient d’étendre sa série d’invincibilité à 27 matches, est battable. Je ne suis pas sûr d’aller aussi loin, bien que j’aie souligné l’opportunité pour l’Angleterre de développer ce “plan B” et souligné qu’il y a des domaines à exploiter pour les autres équipes, je ne suis toujours pas sûr qu’aucune autre équipe du tournoi pourra le faire.

Je pense que le match contre la France leur rappellera qu’ils ont besoin d’un petit ajustement de leur travail offensif et c’était le coup de pouce dont ils avaient besoin. Espérons que, en ce qui concerne les dernières étapes du tournoi, tous ces domaines de leur jeu ont été aplanis et nous verrons une équipe d’Angleterre atteindre son potentiel absolu, s’ils le font, je suis convaincu qu’ils soulèveront la Coupe du monde, et même s’ils ne peuvent pas tout à fait gérer ces améliorations, ils sont toujours une équipe incroyablement dominante.

Quelle est la prochaine étape pour l’Angleterre ?

Cela devrait être quelques jours discrets pour l’Angleterre car ils permettent à certains de ces corps battus de récupérer – en particulier pour les joueurs qui ont eu deux lots de 70/80 minutes au cours des deux derniers week-ends. Je repense au moment où nous avons disputé la Coupe du monde 2017 en Irlande et au fait que nous n’avions que quatre jours pour récupérer entre la demi-finale et la finale. Ce tournoi laisse suffisamment de temps pour récupérer avec une durée de six semaines et cela a bien fonctionné que l’Angleterre ait eu cette bataille maintenant au milieu du tournoi.

Je m’attends à pas mal de rotation pour le dernier match de groupe de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud le week-end prochain. Il y a neuf filles dans l’équipe qui n’ont pas joué au rugby jusqu’à présent depuis leur arrivée en Nouvelle-Zélande, donc cela ne me surprendrait pas si nous voyons une série de changements.

Des scores serrés sont ce dont le tournoi a besoin

Nous avons vu samedi trois matchs serrés et c’est exactement ce dont cette Coupe du monde a besoin, la courte défaite 14-12 de l’Écosse contre l’Australie, les États-Unis battant le Japon 30-17 (mais seulement après avoir couru en trois essais tardifs), puis la bataille 13-7 qui a été France-Angleterre. Ce sont les jeux, et ce sont le genre de scores que nous voulons pour la compétition, pas ces gros 80 points.

On sent vraiment que le tournoi commence à prendre vie et les matchs plus compétitifs, c’est ce qu’on a tous désespéré de voir et que ça continue longtemps.