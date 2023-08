L’Anglaise Lauren James peut reprendre là où elle s’était arrêtée en finale de la Coupe du monde

Doug McIntyre Journaliste de football

Pour la première fois en six décennies, l’Angleterre est de retour dans une finale de Coupe du monde.

Grâce à son équipe féminine talentueuse, déterminée et facile à enraciner, le pays qui a inventé le sport a la chance de remporter le prix ultime du football pour la deuxième fois seulement et la première depuis que les hommes d’Angleterre l’ont fait à domicile tous les retour en 1966.

Le Lionnes courir vers le décideur de dimanche contre l’Espagne (la couverture commence à 5 h HE avec coup d’envoi à 6 h HE sur FOX et l’application FOX Sports ) à la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande a captivé la nation.

Tout le monde est dans le train maintenant, et personne n’est plus heureux que Lauren James.

Avec un but gagnant spectaculaire contre le Danemark suivi de deux autres frappes contre la Chine, James, le meneur de jeu anglais de 21 ans, a été l’une des vedettes de la phase de groupes du tournoi. Elle semblait également prête à dominer les huitièmes de finale. Un carton rouge en huitième de finale a changé tout cela ; James a été expulsé pour avoir inexplicablement piétiné l’arrière nigériane Michelle Alozie.

L’Anglaise Lauren James reçoit un carton rouge pour conduite violente

Comme l’écrivait à l’époque notre Martin Rogers, l’infraction rappelait instantanément des moments de folie similaires qui avaient torpillé les hommes d’Angleterre lors de plusieurs Coupes du monde passées, avec une différence notable : alors que le Trois Lions perdu aux tirs au but après que David Beckham ait vu rouge contre l’Argentine en 1998 et après que Wayne Rooney ait été renvoyé pour avoir de nouveau piétiné le Portugais Ricardo Carvalho huit ans plus tard, le Lionnes a remporté le bris d’égalité et avancé.

James a quand même été suspendu pour deux matchs, un coup dur pour les espoirs de titre d’une équipe déjà décimée par une blessure. Pour le Lionnes pour atteindre le match de championnat de dimanche au Stadium Australia à Sydney, ils devaient le faire sans peut-être l’attaquant le plus doué de l’équipe.

Les supporters anglais ont la réputation bien méritée de manger leurs petits. Beckham et Rooney ont tous deux été victimes d’horribles abus de la part de leurs propres partisans à la suite de leurs méfaits respectifs – et c’était à une époque antérieure aux médias sociaux.

Bien qu’elle se soit rapidement excusée et ait été pardonnée par Alozie – et malgré le fait que l’Angleterre ait remporté le match – James s’est préparée en prévision d’un déluge similaire, désactivant les commentaires sur son flux Instagram.

Peu importait qu’elle ait été soutenue publiquement par la manager Sarina Wiegman, ses coéquipières et la FA anglaise, qui dans un communiqué a déclaré que « Lauren est vraiment désolée pour ses actions qui ont conduit au carton rouge et est pleine de remords. C’est complètement hors de propos pour elle. »

Rien de tout cela n’aurait été suffisant pour protéger James si l’Angleterre avait perdu son quart de finale contre la Colombie ou contre le Mathilde en demi-finale sans elle. James aurait passé les années suivantes, peut-être plus, à se rappeler le pire moment de sa vie professionnelle à chaque tournant. Des carrières ont été ruinées pour moins.

Tout a disparu la deuxième fois que l’Angleterre a atteint la finale. Maintenant, James peut se concentrer uniquement sur le match de sa vie dimanche, et pas seulement parce que le trophée est en jeu. Après avoir été renflouée par son équipe, elle sait qu’elle a une dette de gratitude à rembourser face à l’Espagne.

En supposant qu’elle joue, bien sûr.

En l’absence de James, Wiegman s’est tourné vers Ella Toone, 23 ans, pour les matchs à domicile contre la Colombie et l’Australie. Toone a joué de manière subtile dans les deux, marquant un premier match spectaculaire lors de la victoire 3-1 sur ce dernier. L’entraîneur pourrait décider de ne pas modifier une formule gagnante ou déterminer que Toone n’a rien fait pour perdre sa place.

Il ne fait aucun doute qu’il serait injuste pour Toone de devoir s’absenter du plus grand match en faveur ou d’un joueur dont l’erreur auto-infligée aurait facilement pu coûter à son équipe une chance au titre. Plusieurs experts britanniques l’ont dit ces derniers jours.

« Pour autant que je sache, elle ne peut pas réintégrer James directement dans l’équipe », a déclaré l’ancien attaquant anglais Chris Sutton.

« Si j’étais l’entraîneur de l’Angleterre, je commencerais Toone et je ferais comprendre à James qu’elle a une énorme opportunité depuis le banc d’avoir un impact sur le jeu », a déclaré l’ancien Lionnes’ le défenseur Casey Stoney, un vétéran de trois alignements de Coupe du monde qui entraîne maintenant le San Diego Wave de la NWSL.

James remerciera sa bonne étoile de toute façon.

Qu’elle soit incluse dans l’alignement de Wiegman ou déployée en tant que super sous-marin, elle est au ras de l’argent de la maison. L’Angleterre a survécu et avancé deux fois sans elle. S’ils ne gagnent pas dimanche, le carton rouge de James contre le Nigeria et son interdiction ultérieure n’en seront pas la raison. Les ennemis devront trouver un autre bouc émissaire.

Et si l’Angleterre l’emporte ? James pourrait facilement être le héros. Comme l’ont montré ses premières performances lors de cette Coupe du monde, elle change la donne, quel que soit son rôle.

Elle a maintenant une seconde chance de le prouver sur la plus grande scène de toutes.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

