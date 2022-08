L’Anglaise Jill Scott prend sa retraite du football international après le triomphe de l’Euro 2022

Légende de l’Angleterre Jill Scott a annoncé sa retraite du football, mettant fin à une période remarquable de 16 ans avec l’équipe nationale au cours de laquelle elle a remporté 161 sélections.

Scott, 35 ans, faisait partie intégrante de l’équipe féminine d’Angleterre qui a remporté le Championnat d’Europe 2022. Elle a été utilisée comme remplaçante lors de quatre de leurs six matches, dont la finale, lorsqu’elle a été remplacée en seconde période lors de la victoire 2-1 contre l’Allemagne.

La milieu de terrain disputait son huitième tournoi majeur avec l’Angleterre, après avoir disputé quatre Coupes du monde et quatre Championnats d’Europe. Elle a également joué pour l’équipe GB aux Jeux olympiques de 2012 et 2020.

“Vous savez, la dernière chose que j’ai faite sur un terrain de football ? C’était parfaitement moi”, a écrit Scott dans sa chronique pour l’hommage aux joueurs. “Nous avions célébré, les banderoles partaient, et j’étais juste assis là avec ma médaille sur l’herbe pendant une heure et demie, en prenant tout cela … et je savais, au fond de mon cœur, que c’était ça .”

Le total de 161 sélections de Scott signifie qu’elle met fin à sa carrière internationale en tant que deuxième joueuse la plus capée d’Angleterre derrière Fara Williams, qui a remporté 172 sélections de 2001 à 2019.

Après avoir fait ses débuts en 2006, Scott a été l’une des premières joueuses à recevoir un contrat de jeu à temps plein de la FA en 2009. Elle a commencé sa carrière en club avec Sunderland, avant de déménager à Everton en 2006. Elle y a joué jusqu’en 2013. , lorsqu’elle a déménagé à Manchester City. Là, elle a remporté la Super League féminine en 2016 ainsi que trois FA Cups avant de quitter le club à l’expiration de son contrat cet été.

Scott était finaliste avec l’Angleterre aux Euros 2009, lorsqu’ils ont perdu la finale 6-2 contre l’Allemagne, et faisait également partie de l’équipe qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2015 et 2019.

Mais le couronnement de sa carrière internationale est survenu lorsqu’elle a aidé l’Angleterre à remporter son premier trophée majeur en 56 ans cet été. Le capitaine Leah Williamson a décrit Scott comme le “champion du peuple” tandis que Lucy Bronze a déclaré que Scott avait été au “centre” des moments déterminants de l’histoire de l’Angleterre.

La directrice du football féminin de la FA, la baronne Sue Campbell, a déclaré : “Grande de tous les temps, Jill a été une merveilleuse ambassadrice. Non seulement pour l’équipe d’Angleterre – à laquelle elle a rendu des services incroyables – mais aussi pour le football anglais en général. Son voyage vers le la scène mondiale est vraiment remarquable et elle peut être si fière du rôle qu’elle a joué dans la croissance de notre jeu à cette époque.

“Jill est la définition d’une légende des Lionnes et est aimée de tant de personnes. Vous pouvez dire l’affection que les fans lui portent à la façon dont ses apparitions à l’EURO ont été accueillies à chaque fois par un bruit assourdissant. Personnellement, ce merveilleux sourire et sens de l’humour unique chaque fois que la chance d’être en sa compagnie. Quoi que l’avenir nous réserve, elle fera toujours partie de notre famille.”