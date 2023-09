L’Anglaise Issy Wong est aux prises avec des problèmes de préparation, mais la capitaine Heather Knight ne regrette pas de l’avoir choisie | Actualités sur le cricket

Issy Wong a fait sa première apparition en Angleterre de l’été lors du deuxième match international T20 de samedi contre le Sri Lanka. On a vite compris pourquoi elle était absente.

La joueuse rapide a envoyé trois balles sans balle à l’avant-pied et une balle large dans un premier match de 10 balles, puis a été écrasée pendant trois quatre dans son deuxième après avoir été ramenée, le Sri Lanka ayant besoin de 13 pour gagner.

Les problèmes de préparation et de rythme qui avaient conduit Wong à être abandonné par Birmingham Phoenix dans The Hundred – un tournoi dans lequel elle a concédé 62 points et n’a pris qu’un seul guichet pour les 30 balles qu’elle a jouées – étaient pleinement visibles à Chelmsford.

Les deux overs de Wong contre le Sri Lanka comportaient trois no-balls, deux larges et quatre limites





Sports aériens Les experts Charles Dagnall et Mark Butcher ont demandé si c’était la bonne décision de choisir Wong – mais la capitaine anglaise Knight a déclaré qu’elle n’avait aucun regret, insistant sur le fait que l’équipe, et la quilleure elle-même, voulaient évaluer où elle en était avec son jeu.

« Nous l’avons jouée pour avoir un aperçu de sa situation », a expliqué Knight. « Elle se sentait vraiment bien après quelques bonnes séances d’entraînement et il est important de trouver où elle se situe – au milieu, pas seulement dans les filets. Je ne regrette pas du tout de l’avoir affrontée.

« Elle a encore un peu de travail à faire mais elle a quelque chose dans lequel nous voulons investir. Ce qui m’impressionne, c’est qu’elle veut travailler sur son jeu et trouver des choses. Elle finira par y arriver.

« Nous savons quel genre de joueuse de cricket elle peut être, c’est pourquoi nous l’avons soutenue lorsqu’elle a eu un peu de mal.

Faits saillants alors que le Sri Lanka a battu l’Angleterre par huit guichets à Chelmsford pour organiser mercredi une série décisive T20I à Derby.



Est-ce que « écouter différentes voix » a affecté Wong ?

« Elle a eu un peu de mal à trouver le rythme tout l’été. Elle a reçu cinq ballons à la fois dans le Hundred et n’a pas eu l’occasion de revenir de ses sorts. Cela a probablement mis beaucoup de pression sur la façon dont elle débute.

« Elle a essayé plusieurs choses et écouté beaucoup de voix différentes, ce qui a probablement conduit à ses problèmes de préparation. Elle n’en a pas vraiment eu plus tôt cet été.

« C’était une journée difficile et parfois, lorsque vous êtes exposé à ce genre de situation de pression, cela peut rendre les choses plus difficiles, mais c’est un personnage assez résilient, une personne plutôt positive, donc je ne pense pas que cela l’affectera trop. «

Sports aériens L’experte et ancienne frappeuse anglaise Lydia Greenway a déclaré à propos de la sélection de Wong : « Je l’ai imputé au fait que l’Angleterre l’a soutenue et lui a dit : ‘remontez sur le cheval’.

« Lorsque vous vivez une mauvaise expérience, vous faites parfois tout ce que vous pouvez pour vous sortir de cette position.

« Pour Wong, jouer au bowling dans un match de haut niveau avec des caméras et une foule est une chose à laquelle elle a dû être exposée à un moment donné. Malheureusement, cela ne s’est pas passé dans le bon sens. »

Beaumont : Wong reviendra plus fort

Wong a fait irruption sur la scène internationale à l’été 2022, faisant ses débuts en Angleterre dans les trois formats et pressant les frappeurs avec son rythme, tandis qu’elle a ensuite réussi un triplé plus tôt cette année alors qu’elle jouait pour les Indiens de Mumbai en Premier League féminine.

Regardez le triplé de Wong pour les Indiens de Mumbai contre UP Warriorz lors de la première Ligue féminine de Premier League



La frappeuse d’Angleterre Tammy Beaumont, s’exprimant alors qu’elle était en mission d’expert pour Sports aériensa déclaré : « L’Angleterre sera vraiment d’un grand soutien. Ils veulent amener [Wong] à l’intérieur, gardez-la près d’elle et prenez soin d’elle.

« Cela n’a pas fonctionné ici mais je suis tout à fait d’accord. Nous savons qu’elle est si talentueuse, nous savons qu’elle en reviendra plus forte.

« Elle était ici plus tôt que toutes les autres filles en train de boire un bol. [before the second T20]. Cela prendra du temps, mais lorsqu’elle traversera ces moments difficiles, elle lui en sera reconnaissante. »

Chevalier a ajouté : « [England bowling coach] Matt Mason travaille avec Issy pour la ramener là où nous savons qu’elle peut être.

« Elle a un plan clair pour le mois prochain sur ce qu’elle va faire avec Matt. Ils vont travailler en très étroite collaboration pour l’amener là où elle doit être. »

