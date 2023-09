L’Anglais Wiegman choisi pour diriger l’équipe GB aux Jeux olympiques de 2024

Sarina Wiegman entraînera l’équipe féminine de football de Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2024, si l’équipe se qualifie, a confirmé mercredi la Fédération anglaise de football.

Le manager anglais Wiegman a conduit les Lionnes à la finale de la Coupe du monde 2023 et les a également menées à la victoire à l’Euro en 2022. Elle a été sélectionnée comme candidate exceptionnelle pour diriger l’équipe britannique à Paris en 2024, mais seulement si l’équipe se qualifie.

Avec deux places proposées aux équipes européennes pour les Jeux olympiques, aux côtés de la France, pays hôte, les espoirs de l’équipe britannique dépendent de la fortune de l’Angleterre dans la Ligue des Nations féminine de l’UEFA. Les Lionnes sont l’équipe désignée comme nation d’origine qui peut qualifier l’équipe GB pour Paris.

Pour se qualifier pour Paris 2024, l’Angleterre doit être en tête d’un groupe de la Ligue des Nations composé des Pays-Bas, de l’Écosse et de la Belgique. S’ils y parviennent, ils se qualifieront pour la finale de la Ligue des Nations aux côtés des trois autres vainqueurs de groupe. Les deux meilleures équipes progressent ensuite vers les Jeux olympiques, même si cela sera étendu à la troisième équipe la mieux placée si la France, hôte, atteint la finale de la Ligue des Nations.

Sarina Wiegman a mené l’Angleterre au titre de l’Euro 2022 et à la finale de la Coupe du monde 2023. Nathan Stirk/Getty Images

« Je me concentre entièrement sur la campagne de la Ligue des Nations, mais je serais bien sûr très excité si l’occasion se présentait de diriger l’équipe GB l’été prochain. Ce serait un honneur », a déclaré Wiegman. « Il reste encore un long chemin à parcourir et je préfère me concentrer uniquement sur ce dont nous sommes sûrs pour le moment.

« Nous devons être à notre meilleur dans la Ligue des Nations, où nous affronterons trois équipes très fortes dans notre groupe. Nous respectons pleinement tous nos adversaires, car eux aussi feront tout ce qu’ils peuvent pour gagner.

« Les Jeux Olympiques sont un événement sportif très spécial et, pour le football féminin, l’une des plus grandes scènes à jouer. C’est l’objectif, mais nous savons que cela ne peut pas se produire si nous ne faisons pas notre travail dans la Ligue des Nations. D’ici là, » est terminé, il ne serait pas juste de parler davantage de l’équipe GB, y compris de spéculations sur les joueurs et les premiers préparatifs. «

Wiegman a déjà entraîné les Pays-Bas lors des Jeux olympiques retardés de 2020, où ils ont été éliminés en quarts de finale aux tirs au but contre les États-Unis.