L’Anglais Trent Alexander-Arnold ratera l’Euro 2020 en raison d’une blessure à la cuisse

L’Angleterre a confirmé que Trent Alexander-Arnold manquera l’Euro 2020 après avoir subi une blessure à la cuisse qui devrait exclure le joueur de Liverpool jusqu’à six semaines.

Le joueur de 22 ans a subi un examen jeudi après avoir boité lors de la victoire 1-0 de la soirée précédente contre l’Autriche au Riverside Stadium de Middlesbrough.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Une déclaration de la Football Association disait : « Trent Alexander-Arnold a été exclu de l’UEFA EURO 2020. Le joueur de Liverpool s’est blessé à la cuisse lors de la dernière étape de la victoire 1-0 de mercredi contre l’Autriche à Middlesbrough.

« Une analyse jeudi a confirmé que le joueur de 22 ans ne pourra pas jouer dans le prochain tournoi et s’est donc retiré de l’équipe d’Angleterre pour retourner dans son club pour une rééducation.

« Gareth Southgate ne confirmera un remplaçant qu’après le retour dimanche au Riverside Stadium pour le match d’échauffement contre la Roumanie. »

On pense qu’il a subi une déchirure musculaire qui l’exclura pendant quatre à six semaines. Les favoris pour remplacer Alexander-Arnold sur la liste d’attente de six hommes seraient James Ward-Prowse et Jesse Lingard.

La nouvelle est un coup dur pour Alexander-Arnold, dont la place dans l’équipe finale de 26 joueurs semblait menacée après avoir été abandonnée pour les matchs de l’Angleterre en mars avant de faire partie des quatre arrières droits.

Alexander-Arnold a boitillé alors que le jeu entrait dans les arrêts de jeu, tombant en panne à la suite d’un incident d’apparence anodine au cours duquel il a dégagé le ballon avec son pied gauche.