L’Anglais Stuart Broad raconte à Sky Sports l’effet de Brendon McCullum et Ben Stokes sur l’équipe de test | Nouvelles du cricket

Si quelque chose souligne le changement d’état d’esprit de l’équipe de test d’Angleterre, c’est ce que l’entraîneur-chef Brendon McCullum a déclaré à Stuart Broad à Manchester cet été.

“Je battais au n ° 8 à [against South Africa at Emirates Old Trafford] et Baz s’est approché de moi et m’a dit : “Je veux juste que tu t’en sortes avec un six”, a déclaré Broad. Sports du ciel.

“J’étais comme, ‘quoi?!’ Il a dit : “Essayez de faire un six quand vous êtes à zéro”. Je suis sorti avec cet état d’esprit et j’ai pensé : “D’accord, je le ferai !””

Cela ne s’est pas tout à fait déroulé pour Broad, le meneur de rythme Proteas Kagiso Rabada l’empêchant de marquer lors de ses trois premières livraisons, mais les six sont dûment arrivés au prochain ballon alors que Broad lançait le spinner Simon Harmer depuis longtemps. C’est la manière Bazball, vous voyez.

La voie Bazball a maintenant donné huit victoires en neuf tests depuis que McCullum et le capitaine Ben Stokes ont pris leurs rôles respectifs au printemps. Le changement dans les résultats – l’Angleterre avait remporté l’un de ses 17 tests sous le régime précédent – et le style a été brutal.

“Baz et Stokesy sont arrivés avec une approche complètement nouvelle et c’était une question de plaisir”, a ajouté Broad lors de son passage en tant que Sports du ciel expert pour la victoire décisive de l’Angleterre en 26 points sur le Pakistan à Multan.

« Divertir les gens est notre victoire »

“Nous sommes dans une industrie du divertissement, alors sortons pour que les gens nous regardent et s’amusent. Enlevez le résultat. Il n’y a pas de pression pour gagner ou perdre. Tant que nous jouons dans un style que nous aimons et que les gens veulent regarder, c’est notre victoire.”

Ce sont deux pois dans une cosse, ils pensent de manière très similaire. C’était un coup de maître de Rob Key pour mettre ces deux ensemble. Plus je suis autour du sport, plus je me rends compte qu’il y a des gens spéciaux. Ben Stokes est l’un d’eux – probablement Brendon McCullum aussi. Certaines personnes sont des leaders nés, nés un peu différents, et je pense que Stokes est l’un de ces joueurs de cricket.

C’est à Trent Bridge en juin que Bazball – à défaut d’une meilleure expression – et Broad en tant que “Nighthawk” anglais, par opposition à un veilleur de nuit traditionnel, ont vraiment vu le jour.

L’Angleterre a exigé 160 sur 38 overs lors de la dernière séance du deuxième test contre la Nouvelle-Zélande. Ils n’avaient besoin que de 16 alors que Jonny Bairstow et Stokes sont devenus fous après la pause.

L’assaut de Bairstow l’a amené à 136 sur seulement 92 balles et l’a vu manquer le record de la tonne de test la plus rapide par un Anglais par une seule livraison. Son effort de 77 balles juste derrière la tonne de 76 balles de Gilbert Jessop en 1902, contre l’Australie à The Oval.

Broad a déclaré: “Au thé, Baz a réuni tout le monde dans les vestiaires et a déclaré qu’il n’était pas du tout intéressé par un match nul et que nous visions la victoire à tout prix.

Faits saillants des incroyables manches de Jonny Bairstow contre la Nouvelle-Zélande à Trent Bridge en juin



“Il a dit à tous ceux qui se préparaient à frapper qu’il ne voulait pas penser à fermer boutique, même en disant à Jimmy [Anderson] au n ° 11 pour essayer de frapper les limites quel que soit le score.

“Tout le monde l’a regardé et a dit” d’accord “. Jonny a esquivé la première balle, Stokesy est monté et a dit, pourquoi es-tu esquivé?” Jonny a ensuite frappé un six et est devenu fou.”

“Mettez vos pads et faites tourner la foule”

Plus tôt dans le test, lors des premières manches de l’Angleterre, Broad devait être propulsé dans l’ordre. Pas pour protéger un frappeur établi, mais pour donner un coup de pouce à son public.

Il a déclaré: “Popey (Ollie Pope) et Rooty (Joe Root) en avaient gagné des centaines et battaient magnifiquement. Je suis allé faire un café, dans mes tongs, et Baz est venu et a dit: ‘Tu es le prochain, prends ton Je pense que la foule s’est un peu calmée, vous êtes un garçon du coin, alors essayez de frapper votre première balle pendant quatre et faites-les s’accélérer à nouveau ».

“J’ai dit:” Stokesy a sûrement plus de chances de frapper sa première balle pour quatre que moi? mais Baz a dit: “Sortez, essayez de le faire, la foule va rugir et si vous sortez la deuxième balle, nous sommes tous bons”. Je suis resté assis là pendant une heure, puis la nouvelle balle est arrivée. Je le regardais comme , ‘Je ne suis pas sûr de ça, Baz’. Il a dit, ‘d’accord, prends-les [the pads] à l’arrêt!'”

Les processus de pensée sont là, ils ne sont tout simplement pas normaux. L’Angleterre se fiche de ce que nous disons. Ce qui compte pour eux, c’est de passer un bon moment et plus ils s’amusent à montrer à quel point ils sont habiles et à quel point ils ont de l’audace, meilleurs sont les résultats. Pourquoi ne l’apprécieriez-vous pas davantage lorsque vous gagnez ?

La combinaison des paroles de McCullum et des actions de Stokes semble avoir transformé cette équipe d’Angleterre, qui porte maintenant un toast à une première victoire en série à l’étranger en quatre tentatives après des défaites démoralisantes en Inde au début de 2021, en Australie lors des Ashes 2021/22 et en Occident. Indes en mars de cette année.

“Je ne pense pas qu’il y ait de peur, pour être honnête, ce qui est un énorme changement. C’est le langage utilisé dans le vestiaire qui a dissipé cette peur de l’échec”, a ajouté Broad, qui manque la série en cours sur le Pakistan. en raison de la naissance de son enfant.

“J’ai joué au bowling à Stokesy chez Lord’s [before the first Test against New Zealand] et il a essayé de frapper chaque balle pendant quatre ou six dans les filets. À la fin, il m’a tapoté sur le gant et m’a dit : “Je devais faire ça pour montrer à tout le monde que c’est ce que je veux dire”.

“C’était exagéré dans les filets, mais son état d’esprit est qu’il doit montrer la voie à suivre en étant super agressif, ce que nous avons vu l’été dans les matchs quand il s’est fait prendre à distance. Il a montré le vestiaire, ‘ c’est ce que je veux que vous fassiez tous “. C’est une meilleure façon pour lui de diriger que de simplement le dire. “

La fin de la quarantaine Covid a aidé. C’était une situation assez oppressante et difficile de s’exprimer sur un terrain de cricket quand on ne voit même pas ses coéquipiers en dehors du cricket.

C’est un style de leadership que les joueurs anglais adorent – le quilleur rapide Mark Wood a déclaré qu’il “traverserait un mur de briques” pour Stokes – et qui a complètement relancé l’équipe de test de la position la plus basse dans laquelle elle se trouvait après les Cendres.

Cette série s’est terminée par un 4-0, mais la prochaine bataille pour l’urne, en Angleterre en juin et juillet 2023, promet d’être beaucoup plus compétitive, grâce à Stokes et McCullum.

