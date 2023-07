L’Anglais Steve Borthwick appelle 12 joueurs des Saracens et de Sale dans l’équipe d’entraînement de la Coupe du monde de rugby | Sept joueurs libérés | Nouvelles du rugby à XV

Owen Farrell est l’un des sept joueurs sarrasins appelés dans l’équipe d’entraînement de la Coupe du monde de rugby en Angleterre.

Steve Borthwick a appelé 12 joueurs des finalistes de la Premiership Saracens et Sale Sharks dans son équipe d’entraînement pour la Coupe du monde de rugby en Angleterre, tout en confirmant la libération de sept joueurs.

La période de repos obligatoire de cinq semaines étant maintenant terminée depuis la finale de la Premiership, les champions sarrasins ont sept joueurs inclus dans le demi-papillon Owen Farrell, le troisième arrière utilitaire Elliot Daly, le talonneur Theo Dan, le troisième rang Ben Earl, le talonneur Jamie George. , serrure Maro Itoje et ailier Max Malins.

De Sale, le flanker Tom Curry, le demi-mouche George Ford, le verrou Jonny Hill, le pilier lâche Bevan Rodd et le centre Manu Tuilagi sont chacun amenés.

Le talonneur sarrasin non plafonné Theo Dan a fait partie de l’équipe

Pour faire place aux 12 arrivées, sept joueurs du camp d’entraînement ont été libérés à Northampton. 8 Zach Mercer.

L’aile irlandaise de Londres Ollie Hassell-Collins et le centre Will Joseph, la tête libre de Bath Beno Obano et les demis de mêlée Harry Randall (Bristol) et Ben Spencer (Bath) avaient précédemment été exclus de l’équipe.

L’équipe de 41 joueurs se réunira au Lensbury le dimanche 2 juillet pour le premier camp d’entraînement officiel d’Angleterre.

Zach Mercer est l’un des sept joueurs libérés de l’équipe vendredi

Le meilleur buteur d’essais de la Premiership Cadan Murley (Harlequins), le Premiership Breakthrough Player of the Season Tom Pearson (London Irish), le talonneur des Sarrasins Theo Dan, la tête lâche de Gloucester Val Rapava-Ruskin et le No 8 Tom Willis, qui a terminé la saison avec Bordeaux Bègles, ont tous ont fait la coupe.

« Nous sommes ravis de pouvoir réunir une équipe d’entraînement complète pour la première fois et de nous concentrer sur la prochaine étape de nos préparatifs pour la Coupe du monde », a déclaré Borthwick.

« Je suis satisfait de l’équilibre de l’équipe, qui allie expérience et jeunesse.

« Nos camps de préparation au cours des trois dernières semaines ont permis aux joueurs qui n’avaient pas participé à la finale de Premiership de commencer à s’équiper physiquement pour une campagne de Coupe du monde.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, a nommé un groupe d’entraînement de 41 joueurs, qui sera finalement réduit à 33.

« L’attitude des joueurs a été excellente et j’ai vu un groupe qui s’est engagé de tout cœur dans ce que nous leur avons demandé.

« Nous esperons [Friday’s] Cette annonce est le début de quelque chose de spécial pour nos supporters, qui, je le sais, attendent avec impatience le tournoi autant que nous. »

À propos de l’absence de Luke Cowan-Dickie de l’équipe, Borthwick a ajouté: « Malgré tout son travail et ses progrès incroyables, l’épaule de Luke ne s’est pas suffisamment améliorée pour qu’il soit considéré pour la sélection pour la Coupe du monde. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons voir qu’il revienne jouer très bientôt. »

Bien qu’ils ne soient pas nommés dans l’équipe de 41 joueurs, Ollie Chessum (Leicester Tigers), Ollie Lawrence (Bath Rugby), Mako Vunipola (Saracens), Billy Vunipola (Saracens) et Jack Walker (Harlequins) poursuivront leur rééducation et seront toujours considéré pour la sélection de l’équipe anglaise de 33 joueurs de la Coupe du monde de rugby qui sera annoncée en août.

Billy Vunipola (photo) et son frère Mako Vunipola sont blessés et en rééducation avec l’équipe

Borthwick annoncera sa dernière équipe d’entraînement pour la Coupe du monde à la fin du mois, le dernier groupe de 33 joueurs pour le tournoi devant être confirmé le 7 août après le premier match de préparation contre le Pays de Galles à Cardiff.

La Coupe du monde elle-même commence en septembre, l’Angleterre donnant le coup d’envoi de sa campagne de la poule D contre l’Argentine à Marseille le samedi 9 septembre.

Mise à jour de l’Angleterre RWC à 41 joueurs équipe d’entraînement :

Attaquants (22): Jamie Blamire (Newcastle), Dan Cole (Leicester), Tom Curry (Sale), Theo Dan (Saracens), Alex Dombrandt (Arlequins), Ben Earl (Saracens), Charlie Ewels (Bath), Jamie George (Saracens), Ellis Genge (Bristol), Jonny Hill (Sale), Maro Itoje (Saracens), Courtney Lawes (Northampton), Lewis Ludlam (Northampton ), Joe Marler (Harlequins), George Martin (Leicester), Tom Pearson (London Irish), Val Rapava-Ruskin (Gloucester), David Ribbans (Northampton), Bevan Rodd (Sale), Kyle Sinckler (Bristol), Will Stuart ( Bath), Sam Underhill (Bain).

Dos (19): Henry Arundell (London Irish), Danny Care (Harlequins), Joe Cokanasiga (Bath), Elliot Daly (Saracens), George Ford (Sale), Owen Farrell (Saracens), Max Malins (Saracens), Joe Marchant (Harlequins), Jonny May (Gloucester), Alex Mitchell (Northampton), Cadan Murley (Harlequins), Guy Porter (Leicester), Henry Slade (Exeter), Marcus Smith (Harlequins), Freddie Steward (Leicester), Manu Tuilagi (Sale), Jack van Poortvliet (Leicester), Anthony Watson (Leicester), Ben Youngs (Leicester).