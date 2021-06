L’Anglais Rory Burns dit que la foule de Hollies Stand à Edgbaston pourrait être la meilleure du cricket mondial | Nouvelles de cricket

0:20



Il est juste de dire que la foule d’Edgbaston a apprécié son retour à Test cricket, y compris lorsque ce serpent à bière s’est formé !

Il est juste de dire que la foule d’Edgbaston a apprécié son retour à Test cricket, y compris lorsque ce serpent à bière s’est formé !

L’Anglais Rory Burns pense que la foule Hollies Stand à Edgbaston est sans doute la meilleure du cricket mondial alors que les fans sont revenus au sol en masse pour le premier jour du deuxième test contre la Nouvelle-Zélande.

Jusqu’à 18 000 fans sont autorisés sur le site de Birmingham cette semaine, dont beaucoup sont situés dans le Hollies Stand, réputé pour son atmosphère vocale et festive.

Jeudi, les supporters d’Edgbaston ont vu Burns (81 ans) et Dan Lawrence (67 ans) aider les hôtes à fermer 258-7 et Burns et le passeur néo-zélandais Matt Henry ont salué leur présence.

Angleterre vs Nouvelle-Zélande Vivre de

« C’était génial. Le Hollies Stand est impressionnant, aussi bon qu’il peut l’être dans ce pays et peut-être dans le cricket mondial. L’atmosphère était géniale », a déclaré l’ouvreur anglais Burns.

Henry, qui a récupéré les guichets de Dom Sibley (35) et Joe Root (4) alors que la Nouvelle-Zélande réduisait l’Angleterre de 67-0 à 175-6 avant que Lawrence ne mène un rassemblement tardif, a ajouté: « Mention spéciale à la foule, ils étaient fantastique.

« Le Hollies Stand était juste électrique toute la journée. Ils étaient phénoménaux, vous pouvez voir l’excitation de tout le monde revenir au cricket et dans les stades. C’était une énergie impressionnante. »

2:19 L’ouvreur de l’Angleterre Rory Burns admet qu’il était difficile de marquer des points sur un terrain à deux rythmes lors de la première journée du deuxième test contre la Nouvelle-Zélande L’ouvreur de l’Angleterre Rory Burns admet qu’il était difficile de marquer des points sur un terrain à deux rythmes lors de la première journée du deuxième test contre la Nouvelle-Zélande

Lors de son neuvième test cinquante, qui a suivi son troisième test cent dans le premier test tiré au sort à Lord’s la semaine dernière, Burns a ajouté: « Cela aurait été bien [to score another century], mais je suis tombé un peu court.

« Accompagner les courses à Lord’s avec un autre bon score est quelque chose dont je suis assez content, mais je suis déçu de ne pas le ramener à la maison et d’entendre mon nom chanté un peu plus fort. »

Sky Sports’ Michael Holding a été impressionné par Burns, sentant qu’il montrait un état d’esprit à la Sir Vivian Richards.

« Ce que j’ai aimé entendre de lui, c’est dire à tout le monde qu’il » a évalué la situation « et a ensuite décidé quels coups étaient les meilleurs à jouer dans ces conditions », a déclaré Holding.

« Cela me rappelle l’approche de Sir Viv Richards. Tout le monde sait que Viv, au bâton au numéro trois, ne regarderait pas le cricket, sauf le premier ou les deux premiers.

2:54 Regardez The Late Cut de la journée d’ouverture à Edgbaston alors que 18 000 fans sont revenus sur le site Regardez The Late Cut de la journée d’ouverture à Edgbaston alors que 18 000 fans sont revenus sur le site

« Il voulait évaluer les conditions là-bas, voulait voir ce que faisaient les quilleurs – combien de rebond, combien de mouvement – et ensuite dans son esprit, il se disait quels coups il voulait jouer avant d’aller se détendre. »

Le décompte de 10 frontières de Burns a été éclipsé par les 11 de Lawrence, ce dernier partageant un stand de 47 pour le septième guichet avec Olly Stone (20) et un 36 ininterrompu pour le huitième avec Mark Wood (16 non).

Burns a ajouté à propos de Lawrence: « C’était bon à regarder, n’est-ce pas? Loz a magnifiquement joué. Il aime son flair et certains de ses coups ont été brillants. J’espère qu’il pourra continuer.

« Je regardais à l’intérieur avec Sibs (Dominic Sibley) et il a frappé un disque de couverture percutant. C’était un point à la fin mais j’étais comme » quel coup c’est « .

Lawrence est invaincu à 67 après le premier jour à Birmingham

« La façon dont il a joué là-bas et comment il a réussi à être aussi fluide sur ce genre de surface était vraiment impressionnant. C’était légèrement à deux rythmes et se prêtait à une bonne journée de test cricket à l’ancienne.

Lawrence avait fait un canard dans ses seules manches à Lord’s mais a rebondi à Edgbaston avec son troisième test cinquante, après des demi-siècles dans le sous-continent pendant l’hiver.

Sky Sports’ Rob Key a ajouté: « Vous avez vu Lawrence grandir et, à partir de là, il peut aller de mieux en mieux. Il avait l’air nerveux comme tout au début mais, tout d’un coup, nous avons vu le lecteur de couverture, le film côté jambe, à quel point il peut être.

« Il a l’air d’un très bon joueur. Il était important qu’il passe du temps au milieu devant une foule en Angleterre et nous avons vu une certaine détermination dans son jeu de jambes.

« Il va maintenant sentir qu’il est en bonne position pour donner le coup d’envoi, à cause de ce temps passé au milieu.

« C’est ce dont cette jeune équipe de frappeurs a besoin pour passer la première demi-heure. Ensuite, vous pourrez commencer à montrer à quel point vous êtes bon. »

Regardez le deuxième jour du deuxième test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, à Edgbaston, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h15 vendredi.