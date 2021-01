L’anglais restera une langue officielle de l’Union européenne en 2021 après le Brexit, a confirmé la Commission européenne.

Des rumeurs s’étaient répandues en ligne, suggérant que l’UE était prête à abandonner le langage après l’entrée en vigueur du Brexit vendredi (1er janvier 2021).

Un article du journal écossais The National avait cité un correspondant des affaires européennes qui affirmait que l’anglais était « sur le point de devenir une » langue de travail « après que les États membres aient choisi de ne pas l’utiliser pour la traduction de documents ». Ces rapports ont également été partagés par The New European.

En 2016, un eurodéputé éminent aurait déclaré que «si nous n’avons pas le Royaume-Uni, nous n’avons pas l’anglais».

Mais dans une déclaration à Euronews, l’UE a fermement démenti les rumeurs.

« Ce n’est pas du tout vrai », a déclaré un porte-parole de la Commission européenne pour les négociations UE-Royaume-Uni. « L’anglais restera une langue officielle. »

L’anglais est une langue officielle du bloc depuis 1973. Alors que le Royaume-Uni était le seul pays de l’UE à avoir donné l’anglais comme langue officielle, d’autres États membres utilisent couramment l’anglais et ont désigné une autre langue officielle de l’UE.

Sur l’Union européenne site officiel, le bloc rappelle également que « même après le retrait du Royaume-Uni de l’UE, l’anglais reste l’une des langues officielles de l’Irlande et de Malte ».

Après le référendum britannique de juin 2016, la Commission européenne a également réitéré dans un déclaration que toute modification du régime linguistique des institutions européennes est soumise à un vote unanime du Conseil européen.