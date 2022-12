L’Anglais Raheem Sterling de retour en Coupe du monde après un vol

DOHA, Qatar – Raheem Sterling rejoindra l’équipe d’Angleterre de la Coupe du monde au Qatar vendredi après être rentré chez lui pour faire face aux retombées d’un vol à son domicile, a confirmé la Football Association.

Le joueur de 28 ans a quitté le camp dimanche matin après des entretiens avec le manager Gareth Southgate après qu’il soit apparu qu’il avait été victime d’au moins un incident à son domicile de Surrey.

Des agents d’Oxshott ont arrêté deux personnes à la suite d’une opération impliquant des chiens policiers et un hélicoptère, mais les hommes ne seraient pas impliqués dans un deuxième incident, une effraction à main armée signalée, qui aurait eu lieu samedi soir dernier.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

L’Angleterre affrontera la France en quarts de finale samedi et un communiqué de la FA jeudi disait: “Raheem Sterling reviendra à la base anglaise de la Coupe du monde au Qatar.

“L’attaquant de Chelsea est temporairement parti pour s’occuper d’une affaire familiale mais devrait maintenant rejoindre l’équipe à Al Wakrah vendredi 9 décembre avant le quart de finale avec la France.”

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE Ven Croatie vs Brésil 10 h HE Ven Pays-Bas contre Argentine 14 h HE Assis Maroc vs Portugal 10 h HE Assis Angleterre contre France 14 h HE 10 h HE = 15 h GMT

14 h HE = 19 h GMT

Sterling a quitté le camp le matin de la victoire de l’Angleterre en huitièmes de finale contre le Sénégal, Southgate confirmant après le match que la situation “n’avait pas d’incidence sur la sélection de l’équipe”.

Southgate a ajouté: “Vous savez que vous avez des jours où des événements se produisent et que vous devez les gérer. Il est sur le chemin du retour et nous sommes évidemment conscients qu’il est autorisé à avoir de l’espace et à respecter sa vie privée, donc nous n’allons pas parler trop beaucoup de détails.”

La petite amie de Sterling, Paige, et ses trois enfants n’étaient pas dans la maison au moment de l’incident présumé.