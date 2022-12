L’Anglais Raheem Sterling absent du match contre le Sénégal et pourrait manquer le reste de la Coupe du monde 2022

L’attaquant de Chelsea Raheem Sterling manquera le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde d’Angleterre contre le Sénégal en raison d’un problème familial, a-t-on annoncé.

Sterling a commencé les deux premiers matchs de l’Angleterre à Qatar 2022 et a marqué son premier but en Coupe du monde lors de la victoire 6-2 contre l’Iran. Il était un remplaçant inutilisé contre le Pays de Galles.

Mais il risque de manquer le reste du tournoi, même si l’Angleterre dépasse le Sénégal dimanche, après avoir annoncé dans un tweet qu’il était aux prises avec un problème familial.

“Raheem Sterling n’est pas disponible pour la sélection pour les Trois Lions ce soir car il s’occupe d’une affaire de famille”, a déclaré England sur Twitter.

Sterling a marqué 20 buts en 81 apparitions pour l’Angleterre et a été un joueur clé sous Gareth Southgate.

Il n’y a pas non plus de place dans la formation pour Marcus Rashford de Manchester United, malgré ses deux buts lors de la victoire 3-0 contre le Pays de Galles, alors que Bukayo Saka revient dans le XI aux côtés de Phil Foden et Harry Kane.

Si l’Angleterre dépasse le Sénégal, les Three Lions affronteront la France en quart de finale après que les champions en titre aient battu la Pologne 3-1 plus tôt dimanche.