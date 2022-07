L’Anglais Phil Salt prêt à “saisir l’opportunité des deux mains” s’il remplace Ben Stokes du côté de l’ODI | Nouvelles du cricket

Phil Salt a ouvert ses six ODI pour l’Angleterre à ce jour – mais pourrait remplacer Ben Stokes dans l’ordre du milieu contre l’Afrique du Sud

Phil Salt cherchera à “saisir son opportunité à deux mains” s’il remplace Ben Stokes dans l’ordre du milieu international d’une journée en Angleterre.

Stokes a annoncé sa retraite du cricket à 50 ans lundi avec la défaite de 62 points de mardi contre l’Afrique du Sud à Durham, son 105e et dernier match dans le format.

Salt, le batteur de réserve de l’équipe d’Angleterre, a ouvert dans chacun de ses six ODI à ce jour, l’homme du Lancashire en frappant cent, contre les Pays-Bas plus tôt cet été, et deux cinquante.

Cependant, le droitier a frappé dans l’ordre du milieu lors de ses quatre apparitions en T20I et pense qu’il peut adapter son jeu s’il reçoit le feu vert lors du deuxième ODI à Emirates Old Trafford vendredi, en direct sur Sky Sports.

Salt a déclaré: “Il est très évident que chaque fois que vous avez l’opportunité de jouer pour l’Angleterre, vous devez la saisir à deux mains.

“C’est ma première chance d’être avec une équipe à part entière et d’être dans la conversation pour être dans le XI, donc c’est excitant. J’ai été en marge pendant un certain temps, donc je veux y entrer et montrer ce que je peux faire .

“Pays-Bas, Antilles, Pakistan – j’ai prouvé aux gens et à moi-même que je pouvais le faire. Maintenant, il s’agit d’aller là-bas et de le refaire et je m’insérerai partout où l’occasion se présentera.

“Je suis très conscient que les meilleurs joueurs du monde peuvent frapper n’importe où, ceux qui peuvent s’adapter, improviser et trouver différentes façons de faire le travail dans toutes les situations.

“La compétence consiste à lire le tableau de bord et les conditions et à évaluer ce que vous devez faire – je pense que c’est aussi simple que cela.”

Ben Stokes a été ovationné par les fans de Durham après la fin de sa dernière manche au cricket ODI

‘Roy-Bairstow meilleur partenariat d’ouverture dans le cricket de plus de 50 ans’

Salt a ouvert avec Jason Roy lors des ODI aux Pays-Bas en mai en raison des engagements de test de Jonny Bairstow.

Roy et Bairstow, le partenariat d’ouverture vainqueur de la Coupe du monde d’Angleterre il y a trois ans, sont maintenant réunis et Salt sait qu’il sera difficile de rompre une alliance qui a « changé la façon dont » le cricket ODI est joué avec leur intention agressive au sommet de l’ordre.

Sel a dit : “[Roy and Bairstow] sont le meilleur partenariat d’ouverture dans le cricket de plus de 50 ans, cela ne fait aucun doute. Regardez les chiffres, la façon dont ils jouent, la façon dont ils ont changé la façon dont le jeu est joué.

“Beaucoup de gens dans le cricket international veulent les copier et suivre leur façon de jouer. Ils définissent le modèle de la façon dont vous allez devoir jouer si vous voulez jouer pour l’Angleterre.

“Tout le monde dans le pays qui bat à ma place aura vu ce qu’il fait et a essayé de l’imiter, continue de repousser les limites et d’aller plus loin.”

Le capitaine du test d'Angleterre Stokes parle à Nasser Hussain de sa décision de se retirer du cricket ODI, affirmant que le calendrier n'est pas viable

La retraite de l’ODI de Stokes est intervenue quelques semaines seulement après que le capitaine Eoin Morgan a quitté tout le cricket international avec l’Angleterre maintenant dans “un peu une phase de transition”, selon le nouveau skipper Jos Buttler.

La défaite de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud lors du premier match de la série à Chester-le-Street signifie qu’elle a maintenant perdu trois de ses quatre derniers ODI – et a été éliminée dans chacun d’eux.

Salt a ajouté: “Nous avons perdu quelques joueurs seniors et dirigeants, mais nous avons encore beaucoup de joueurs seniors et de dirigeants, donc je ne pense pas que trop de choses aient changé en termes de façon dont nous voulons jouer.

“Perdre Stokesy et Morgy a un impact – ils ont joué un rôle si vital dans la victoire de la Coupe du monde – mais nous devons continuer à avancer. Nous avons tous les joueurs seniors et les dirigeants dont nous avons besoin.

Le meilleur de l'action du premier match international d'une journée entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, un match que les Proteas ont remporté par 62 points

“Je ne pense pas qu’il y ait une pression accrue dans le vestiaire. Nous savons ce que nous devons faire et à quel point nous sommes bons.

“Il s’agit de sortir votre poitrine, de franchir la ligne et de le prouver encore et encore. C’est ce qui a fait de cette équipe des champions du monde.”

Phehlukwayo manquera le reste de la série ODI

Dans les nouvelles du camp sud-africain, le polyvalent Andile Phehlukwayo manquera les deux derniers ODI en raison d’un protocole de commotion cérébrale après sa sortie anticipée de l’ouverture de la série à Durham.

Le polyvalent est entré en collision avec le capitaine Keshav Maharaj sur le terrain, se cognant la tête contre l’épaule de Maharaj au début de la poursuite ratée de l’Angleterre, et a été remplacé par Dwaine Pretorius.

Phehlukwayo espère désormais être en forme pour la série internationale de trois matchs Twenty20 contre l’Angleterre, qui débutera mercredi à Bristol.

