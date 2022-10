L’Anglais Phil Salt dit “qu’aucune conversation ferme n’a eu lieu” à propos de son rôle dans la Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

Phil Salt (photo) rivalise avec Alex Hales pour ouvrir aux côtés de Jos Buttler lors de la Coupe du monde T20

L’Anglais Phil Salt a déclaré qu'”aucune conversation ferme n’a eu lieu” sur son rôle à la Coupe du monde T20 après que l’ancien capitaine Eoin Morgan a déclaré qu’il choisirait l’homme du Lancashire pour ouvrir le bâton.

Salt et Alex Hales sont en lice pour ouvrir avec le capitaine Jos Buttler en Australie en l’absence de Jason Roy abandonné et de Jonny Bairstow blessé.

Salt a fait valoir ses prétentions avec un 88 de 41 balles non sorti lors de la récente victoire 4-3 de la série T20I au Pakistan et espère pousser son cas plus loin dans la série de trois matchs contre l’Australie avant la Coupe du monde.

L’Angleterre affrontera les champions en titre de la Coupe du monde T20 à Perth dimanche avant d’autres matchs à Canberra les 12 et 14 octobre, avec un dernier échauffement contre le Pakistan qui suivra le 17 octobre avant que les hommes de Buttler ne commencent leur campagne de Coupe du monde contre l’Afghanistan le 22 octobre. .

S’adressant aux journalistes à Perth, Salt a déclaré: “Aucune conversation ferme et dure n’a encore eu lieu [about me opening]. La chose la plus évidente pour moi, c’est la performance, je n’ai pas vraiment besoin qu’on me le dise.”

S’exprimant lors des Professional Cricketers ‘Association Awards de jeudi à Londres, Morgan a déclaré: “” Il y a beaucoup d’options à ouvrir, vous pouvez ajouter Ben Stokes à cette liste.

“Mais le remplaçant le plus similaire à Roy, que j’ai aimé en haut de la commande parce qu’il ne traînait pas et ne gaspillait pas de balles, est Salt, donc je me pencherais probablement vers lui.”

L’Angleterre sera renforcée pour la série australienne par les retours de Ben Stokes et Buttler – Stokes a été reposé pour la tournée au Pakistan tandis que Buttler devrait faire sa première apparition depuis qu’il s’est remis d’une blessure au mollet subie en jouant dans The Hundred à la mi-août.

Chris Jordan (doigt) et Liam Livingstone (cheville) sont également de retour dans l’équipe.

Salt a déclaré: “D’abord et avant tout, il y a une série à gagner.

“De toute évidence, tout le monde a un œil sur la Coupe du monde, mais il est important de maintenir l’élan. Nous nous sommes donné un bon départ au Pakistan, mais il est très important que nous continuions sur cette lancée.

“Nous avons eu un débriefing et avons examiné à quel point nous avions réussi à battre le Pakistan dans ses propres conditions. C’est très difficile à faire, surtout avec certains joueurs qui n’ont pas beaucoup joué au cricket international.

David Warner pourrait être un acteur clé alors que l’Australie cherche à défendre la couronne de la Coupe du monde T20 qu’elle a remportée aux Émirats arabes unis l’année dernière

“L’Australie est une équipe forte, nous le savons. Ils ont remporté la dernière Coupe du monde et nous savons à quel point ils sont dangereux à leur époque.”

L’Angleterre et l’Australie se rencontreront à nouveau lors de l’étape Super 12 de la Coupe du monde T20, leur rencontre du Groupe 1 devant se dérouler au Melbourne Cricket Ground le vendredi 28 octobre.

Morgan a déclaré: “Le coup de marteau que l’Inde a reçu avec la blessure de Jasprit Bumrah a probablement poussé l’Australie en tant que favori et fait de l’Inde le deuxième favori aux côtés de l’Angleterre.

“Comme beaucoup de Coupes du monde, il s’agira de savoir comment les meilleures équipes s’adapteront, à quelle vitesse elles s’adapteront.”

