Le rapide anglais Mark Wood est impatient de frapper l’Australie avec plus de « coups de foudre » à Manchester la semaine prochaine et vise à prouver « la foudre frappe deux fois » après ses exploits à Headingley.

Wood a marqué son retour au cricket Ashes avec une émouvante apparition du joueur du match à Leeds, prenant des chiffres de match de 7-100 et frappant 40 courses vitales à partir de seulement 16 livraisons.

Ses efforts ont contribué à changer le ton de la série, plaçant l’Angleterre sur le plateau après des défaites consécutives et laissant la voie libre aux hôtes pour récupérer l’urne contre toute attente.

Le rythme brut de Wood a fourni un facteur X qui avait été absent à Edgbaston et Lord’s, avec sa première balle du match doublée comme la plus rapide de l’été en Angleterre.

Il a continué à monter en puissance lors de sa première sortie de balle rouge pendant sept mois, atteignant à un moment donné 96,5 mph lors d’une période d’ouverture féroce, et le bâton australien semblait entièrement moins assuré en raison de sa simple présence sur le parc.

Wood a révélé que son capitaine anglais et son coéquipier de Durham, Ben Stokes, lui avaient donné une instruction simple lorsqu’il l’avait lâché.

« Ben vient de me demander : ‘Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt à lancer des coups de foudre ?’ J’ai dit oui et c’était tout », a-t-il déclaré.

« Il était prêt à me lâcher. Je le connais bien et il me connaît bien. Avoir cette relation avec quelqu’un facilite les choses. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à faire la même chose à Emirates Old Trafford mercredi prochain, Wood a répondu avec un sourire: « Absolument. La foudre frappe deux fois, hein? »

Wood est sans doute le quilleur le plus rapide à avoir jamais joué pour l’Angleterre, une couronne qui lui manque probablement uniquement en raison de l’absence de données historiques précises.

Mais l’effort physique pur que le joueur de 33 ans s’impose signifie qu’il a dû endurer de longues périodes hors du côté.

Depuis ses débuts en 2015, il n’a disputé que 29 des 109 tests anglais, manquant beaucoup d’entre eux en raison d’une blessure, mais Wood a pour objectif de terminer en force cet été.

Il n’y a que trois jours entre les quatrième et cinquième matchs de la série, mais, avec une semaine pour se préparer, il a bien l’intention d’être à la parade pour les deux.

« J’en ai fait quatre en Australie la dernière fois et trois d’entre eux étaient consécutifs. C’est une grosse demande, mais j’en ai déjà fait une et je vais m’appuyer sur cette expérience pour essayer de la refaire », a-t-il déclaré.

« Je parlerai au kiné, mais j’imagine que je vais jouer au bowling une ou deux fois, faire quelques séances de gym, peut-être un peu de course, mais ce ne sera pas trop drastique. Je dois laisser le corps récupérer.

« C’était mon premier match depuis très, très longtemps, surtout en test de cricket. Je vais laisser le corps récupérer, me mettre dans un bon espace, laisser les blessures récupérer et me préparer pour le prochain. »

Wood porte son cœur sur sa manche sur et en dehors du terrain et ne pouvait cacher sa satisfaction d’assumer un rôle principal à mi-parcours d’un concours qui a captivé l’imagination du public.

« Cela me remplit d’une grande fierté de dire que je peux bien faire contre l’Australie. C’est un défi car c’est une équipe de haut niveau », a-t-il déclaré.

« C’est l’un des meilleurs sentiments que j’ai eu. Regardez face à Pat Cummins et Mitchell Starc. Premièrement, ce n’est pas facile. Deuxièmement, c’est vraiment intimidant.

« Ils jouent vite, ils ont de bons rebonds et le plus souvent ils sortent vainqueurs. Heureusement, cette fois, c’est celui sur 100 que j’ai réussi à passer.

« Les Cendres de 2005 ont été le summum absolu pour moi – j’étais à un grand âge, un adolescent, et le héros de ma ville natale (Steve Harmison) jouait.

« Je n’ai pas l’impression que ce soit à cette ampleur, mais c’est formidable d’avoir le soutien, qui a été incroyable partout où nous sommes allés. Vous le sentez dans la rue en vous promenant, les gens vous envoient des messages. C’est incroyable en tant que nation que nous peut porter ce poids de soutien avec nous. »