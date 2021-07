L’Anglais Maguire dit que son père s’est blessé aux côtes lors de la « bousculade » de Wembley

Le défenseur anglais Harry Maguire a déclaré que son père s’était blessé aux côtes et avait du mal à respirer après avoir été piétiné par des fans lors de troubles de la foule au stade de Wembley avant la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Les supporters se sont affrontés entre eux et les officiels, ont violé les cordons de sécurité et ont chargé dans le périmètre de Wembley avant le début du match de dimanche, que l’Italie a remporté lors d’une séance de tirs au but.

La police britannique a déclaré que 19 de ses officiers avaient été blessés tandis que 86 personnes, dont 53 sur place, ont été arrêtées.

L’instance dirigeante du football européen UEFA ouverture d’une procédure disciplinaire et inculpé l’Association anglaise de football pour troubles.

« Je pense qu’il a été impliqué dans une bousculade et a subi quelques blessures aux côtes. Je lui ai parlé, il a dit qu’il avait peur », a déclaré Maguire au Sun.

« Je ne veux pas que quiconque expérimente cela en regardant le football, en particulier une finale majeure. »

La Football Association a annoncé lundi qu’elle procéderait à un examen complet de la violation de la sécurité et a condamné le comportement des supporters qui se sont introduits de force dans le stade.

On estime que jusqu’à 5 000 supporters ont eu accès au stade sans billet de match. Des sources ont déclaré à ESPN que les lecteurs de billets ont cessé de fonctionner pendant un certain temps et que les fans ont soit « taillé » leur chemin – en suivant rapidement ceux qui avaient des billets légitimes – soit ont fait irruption par les entrées conçues pour les supporters handicapés.

Outre Maguire, d’autres familles de joueurs ont été touchées. Un groupe de l’entourage italien, dont l’épouse du milieu de terrain Jorginho, a été ému en masse, tandis que des sources ont déclaré à ESPN que les membres de la famille de plusieurs joueurs anglais avaient été maltraités par des fans qui s’étaient introduits de force dans l’arène.