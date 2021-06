L’Anglais Luke Shaw déconcerté par les critiques continues de Jose Mourinho: « J’essaie d’avancer mais il ne peut pas » | Actualités footballistiques

Luke Shaw admet qu’il a été déconcerté par les dernières critiques de Jose Mourinho à son égard et dit que son ancien manager de Manchester United « doit passer à autre chose ».

La relation entre les deux pendant le mandat de Mourinho à Old Trafford était souvent tendue, Shaw étant négativement distingué à plus d’une occasion.

Le joueur de 25 ans n’a jamais gagné contre Mourinho mais a remis sa carrière sur les rails après son limogeage en décembre 2018 et a retrouvé sa place dans l’équipe d’Angleterre, entamant les deux derniers matches de l’Euro 2020.

Trois ans plus tard, Mourinho pointe toujours du doigt l’arrière gauche, qualifiant son coup de pied arrêté lors de la victoire 1-0 de mardi contre la République tchèque de « très mauvais » et « extrêmement mauvais ».

Shaw a commencé les deux derniers matchs de l’Angleterre à l’Euro 2020



Shaw a le sentiment que Mourinho, qui parlait dans son rôle d’expert radio pendant l’Euro 2020, le visait injustement, mais insiste sur le fait qu’il n’est pas dérangé, en se concentrant sur les commentaires du manager Gareth Southgate.

« Je ne comprends pas vraiment, pour être honnête », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas pourquoi il continue et veut me montrer du doigt. Je n’ai pas l’impression que les coups de pied arrêtés étaient aussi mauvais qu’il le disait.

« J’en ai peut-être fait un en seconde mi-temps, un corner, qui n’a pas dépassé le premier homme. Mais c’était un sur trois. Les deux ou trois autres, je ne pense pas, étaient aussi » dramatiquement mauvais » comme il dit.

« Écoutez, il doit faire son travail. Il a son opinion. Je suis habitué à ce qu’il dise des choses négatives à mon sujet maintenant, alors je passe à côté. Je le laisse comme ça, je l’ignore. Je me concentre juste sur ce que l’équipe d’entraîneurs dit ici, ce que dit Gareth et c’est tout, vraiment.

« Sa voix est évidemment très forte. Il aime beaucoup parler de moi, comme tout le monde l’a vu récemment. Mais sa voix est la sienne. Il peut dire ce qu’il veut.

Mourinho a travaillé comme expert pendant l’Euro 2020 cet été



« Je vais me concentrer sur moi-même. Je prends des coups de pied arrêtés à United, donc ce n’était pas comme si c’était quelque chose pour lequel je n’étais pas prêt. »

Shaw a révélé que ses coéquipiers anglais avaient même remarqué qu’il semblait être indûment critiqué par Mourinho et a suggéré que les meilleurs jours de gestion de l’ancien patron du Real Madrid et de Chelsea pourraient maintenant être derrière lui.

« Il n’y a pas de cachette que nous n’ayons pas compris », a-t-il ajouté.

« Je pense qu’il était un manager brillant mais, vous savez, le passé est le passé. Il est temps de passer à autre chose. J’essaie d’avancer mais, évidemment, il ne peut pas.

« Il parle continuellement de moi, ce que je trouve assez étrange. Même certains des gars ont dit ‘c’est quoi son problème?’ et « pourquoi continue-t-il à parler ? »

Uli Kohler de Sky Germany dit que ce sera bon pour l’Allemagne si Jadon Sancho ne commence pas pour l’Angleterre contre eux mardi, et que l’attaquant du Borussia Dortmund est en meilleure forme que Raheem Sterling et Marcus Rashford



Mourinho a été nommé nouvel entraîneur-chef de la Roma en mai après un séjour de 18 mois à Tottenham, mais s’est exprimé en tant qu’expert à la radio tout au long de sa couverture de l’Euro 2020.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait maintenant rire de toute nouvelle critique, Shaw a ajouté: « Oui, parce que je ne pense pas qu’aucun d’entre vous ne réalise les deux ou trois ans que j’ai passés avec lui et à quel point c’était alors, comment c’était alors.

« Ce qu’il dit maintenant n’est rien comparé à ce qu’il était. Je suis totalement honnête. Je suis tellement dépassé maintenant. J’ai beaucoup grandi.

L’ancien attaquant anglais Alan Smith dit qu’il n’y a peut-être pas de meilleure opportunité que maintenant pour l’équipe de Gareth Southgate de prendre le dessus sur l’Allemagne



Au lieu de regarder vers le passé, Shaw ne s’intéresse qu’aux préparatifs du match des huitièmes de finale entre l’Angleterre et l’Allemagne mardi soir.

« Ce serait incroyable », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifierait de battre ses anciens rivaux.

« Pas seulement pour nous en tant que joueurs, mais pour toute la nation de voir ce serait génial. Bien sûr, ce qui s’est passé dans le passé est le passé.

« Mais nous, en tant que joueurs, en tant qu’équipe, voulons créer notre propre histoire et vous savez quelle est la meilleure façon de commencer cela en battant l’Allemagne mardi, espérons-le, et en donnant le ton pour le reste du tournoi. »