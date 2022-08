L’Anglais Kelly “enlève toujours son maillot” pour célébrer le vainqueur

Londres (AFP) – La gagnante du match contre l’Angleterre, Chloe Kelly, a déclaré qu’elle n’avait jamais douté qu’elle enlèverait son maillot pour célébrer le but décisif de la finale féminine de l’Euro 2022 dimanche, mais craignait que l’arbitre assistant vidéo (VAR) ne gâche son moment. à l’honneur.

Le match étant entré en prolongation, l’attaquant de Manchester City a marqué à la 110e minute à Wembley alors que l’Angleterre battait l’Allemagne 2-1.

La victoire a donné aux Lionnes un premier trophée du Championnat d’Europe et c’était la première fois qu’une équipe nationale anglaise remportait un tournoi international majeur depuis la Coupe du monde masculine de 1966, lorsque l’Allemagne de l’Ouest de l’époque avait été battue 4-2 après prolongation dans une finale de Wembley.

Mais dans un changement significatif par rapport à 1966, lorsque les matchs étaient contrôlés uniquement par les officiels sur le terrain, Kelly a hésité à célébrer après avoir marqué à bout portant, craignant que son but ne soit refusé par le VAR.

Elle n’a cependant pas eu à attendre longtemps, l’arbitre Kateryna Monzul accordant le but après une rapide conversation dans son oreillette.

Kelly, comme cela se produit dans de nombreux matchs masculins, a ensuite célébré un but clé en enlevant son maillot, avec la photo de la jeune femme de 24 ans qui s’en va pour célébrer l’une des images du tournoi, évoquant des souvenirs similaires du footballeur américain Brandi Chastain. réaction après avoir marqué le but de la victoire lors de la Coupe du monde féminine de 1999.

Le joueur de 24 ans a été dûment réservé par Monzul – les joueurs ne sont pas autorisés à enlever leur maillot après avoir marqué un but.

“C’est le meilleur carton jaune que j’aie jamais reçu”, a déclaré Kelly à l’émission télévisée Good Morning Britain d’ITV mardi.

“Je regardais l’arbitre et je pensais:” Qu’est-ce qu’elle appelle ici, est-ce un coup franc ou un but? Et tout ce qui concerne VAR et des choses comme ça, vous pensez que je ne veux pas trop célébrer, je veux m’en assurer.

– ‘Devenir fou’ –

Kelly a ajouté: “Je ne voulais pas l’enlever et ils ont annulé le but, alors j’étais prêt à l’enlever et à devenir fou.

“Je pense que ce moment, tout est flou et vous célébrez ce moment et non ‘Suis-je autorisé à enlever ma chemise?’ Parce que, comme vous le savez, j’enlève toujours ma chemise et je deviens fou !

“Dans le football masculin, ils feraient exactement la même chose, alors, en tant que femme, pourquoi pas nous?”

L’ancien international masculin d’Angleterre John Barnes a exhorté tous ceux qui avaient apprécié les performances des Lionnes à continuer de soutenir le football féminin en assistant aux matchs de la Super League féminine d’élite du jeu anglais.

“Malheureusement, quand elles (les femmes anglaises) jouent pour leurs clubs, vous avez un ou deux mille personnes qui se présentent”, a déclaré Barnes à Sky News.

“C’est facile d’être fan quand on est à la Coupe du monde (2023) mais qu’en est-il de leur pain quotidien avec leurs clubs ? C’est à ce moment-là qu’elles ont vraiment besoin du soutien pour que le football féminin passe vraiment au niveau supérieur.

Mardi, les Lionnes ont annoncé qu’elles avaient déjà vendu plus de 20 000 billets pour leur prochain match à domicile, un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Luxembourg à Stoke le 6 septembre.

L’Angleterre revient à l’action lors d’un match de qualification contre l’Autriche trois jours plus tôt.

L’équipe de Sarina Wiegman est actuellement en tête du groupe D avec un maximum de 24 points en huit matches, cinq points devant l’Autriche, sa rivale la plus proche.