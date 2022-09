L’Anglais Kalvin Phillips doute de la Coupe du monde 2022 en raison d’une blessure à l’épaule

Kalvin Phillips est incertain pour la Coupe du monde 2022, le milieu de terrain de Manchester City devant se retirer de la dernière équipe d’Angleterre en raison d’une blessure à l’épaule, ont déclaré des sources à ESPN.

Phillips a été nommé dans l’équipe de Gareth Southgate jeudi avant les matchs de la Ligue des Nations contre l’Italie et l’Allemagne pendant la pause internationale.

Mais il est peu probable que le joueur de 26 ans rejoigne l’équipe après avoir raté la victoire 3-0 contre les Wolves samedi en raison d’un problème d’épaule.

La blessure pourrait nécessiter une intervention chirurgicale qui mettrait Phillips face à une course contre la montre pour être en forme pour la Coupe du monde, qui débutera au Qatar le 20 novembre.

Phillips n’a réussi que 13 minutes pour City après son transfert de 42 millions de livres sterling de Leeds United cet été.

Il était un élément clé de l’équipe d’Angleterre qui a atteint la finale de l’Euro 2020 en jouant au milieu de terrain central aux côtés de Declan Rice.

Southgate doit nommer son équipe pour la Coupe du monde le 20 octobre, un mois avant le coup d’envoi du tournoi. L’Angleterre disputera son premier match contre l’Iran le 21 novembre.

Le manager anglais peut encore prendre un peu de répit après la victoire de City sur les Wolves alors que le milieu de terrain Jack Grealish a marqué dans la première minute du match – son premier but de la saison.

Grealish a déclaré qu’il était “reconnaissant” à Pep Guardiola de l’avoir sélectionné contre les Wolves, suggérant qu’il aurait pu être abandonné après sa performance contre le Borussia Dortmund.

Le milieu de terrain a été remplacé après seulement 58 minutes contre Dortmund mercredi mais a répondu par un but après 55 secondes à Molineux.

Le milieu de terrain anglais a déclaré qu’il comprenait les critiques qui lui étaient adressées cette semaine et a félicité son entraîneur pour avoir gardé la foi.

“A juste titre, les gens ont posé des questions, je devrais marquer plus et obtenir plus de passes décisives”, a déclaré Grealish à BT Sport.

“Je vais toujours avoir des gens qui parlent de moi avec l’argent qui a été dépensé pour moi, mais pendant toute ma carrière, je n’ai pas marqué assez de buts. Je veux ajouter cela à mon jeu.

“C’est bien quand Pep me défend. Il a été brillant avec moi. Je dois probablement le remercier car il m’a donné l’opportunité aujourd’hui après ma performance de mercredi car ce n’était probablement pas la meilleure. Je lui suis reconnaissant.”

Ensuite, le patron de City a déclaré que Grealish méritait d’être dans l’équipe et que le joueur de 27 ans n’avait jamais eu besoin de dire merci pour les opportunités dans l’équipe.

“Je leur ai dit à plusieurs reprises, ils sont ici parce que je leur fais une confiance inconditionnelle, à tous”, a ajouté Guardiola.

“Je les connais. Je leur fais une confiance inconditionnelle et Jack ne fait pas exception. Il a marqué un but et c’était une bonne performance.

“Ils n’ont pas à dire merci. J’ai confiance en eux et ils doivent jouer pour eux. Bien sûr, je suis heureux pour lui, pour la victoire, pour son incroyable personnalité à jouer. C’est pourquoi je suis heureux pour le but qu’il a marqué.”