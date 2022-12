L’Anglais Jude Bellingham rend hommage à trois garçons décédés dans la tragédie de Babbs Mill Lake

La star de la Coupe du monde d’Angleterre, Jude Bellingham, a rendu hier hommage aux trois garçons qui sont morts en plongeant à travers la glace sur un lac gelé.

L’as de 19 ans a publié une image d’habitants accablés de chagrin réunis lors d’une veillée aux chandelles et a ajouté: “Envoyer de l’amour et du soutien aux familles RIP.”

La star anglaise Jude Bellingham a publié une image d’habitants accablés de chagrin réunis lors d’une veillée aux chandelles Crédit : Getty

L’as du foot a déclaré qu’il “envoyait de l’amour et du soutien aux familles” dans le message touchant sur les réseaux sociaux

Jack Johnson, 10 ans, et deux autres garçons – âgés de huit et 11 ans – sont décédés tragiquement au Babbs Mill Park à Solihull Crédit : Paul Edwards

L’as des Trois Lions revenait du Qatar avec le reste de l’équipe d’Angleterre dimanche alors que la tragédie se déroulait sur le lac de Solihull, West Mids.

Bellingham – qui joue maintenant pour le Borussia Dortmund en Bundesliga allemande – a commencé sa carrière à Birmingham City en tant qu’écolier de huit ans.

Il est né à Stourbridge, qui se trouve dans l’arrondissement métropolitain de Dudley dans les West Midlands.

Le directeur de la ville de Birmingham, John Eustace, 43 ans, né à Solihull, faisait partie de ceux qui ont rendu un hommage floral près du lac Babbs Mill Park dans la ville.

La couronne bleue et blanche, les couleurs du club, était accompagnée d’une carte sur laquelle on pouvait lire : « Nous adressons nos plus sincères condoléances et notre amour aux personnes touchées par cette tragédie.

“Vous êtes dans nos pensées. De la part de tout le monde au Birmingham City Football Club.

M. Eustace a déposé l’hommage sur le sol avant de s’arrêter un instant de silence et de partir.

Un porte-parole du club avec lui a déclaré: «Il voulait juste déposer la gerbe et pleurer.

“Ce qui s’est passé est une horrible tragédie et le club voulait juste faire savoir aux familles que nous pensons à elles.”