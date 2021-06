L’Anglais Jordan Henderson sur le tour de cartes de Roy Keane: j’ai trouvé ça drôle

Jordan Henderson s’est moqué des critiques de Roy Keane après que l’ancien capitaine de Manchester United a remis en question l’implication du milieu de terrain dans l’équipe anglaise de l’Euro 2020.

Henderson a été sélectionné dans l’équipe anglaise de 26 joueurs, mais a fait sa première apparition depuis février lors de la victoire amicale 1-0 contre la Roumanie dimanche après s’être remis d’une blessure à l’aine.

Avant le match, Keane a critiqué l’entraîneur anglais Gareth Southgate pour l’inclusion d’Henderson et dit à ITV: « C’est déjà une distraction pour Jordan. J’étais convaincu qu’il allait jouer l’autre jour et peut-être commencer un match.

« Je sais qu’il est question qu’il vienne pendant les 45 secondes minutes, mais pourquoi ne pas le faire démarrer dans les 45 premières minutes où il y a évidemment plus d’intensité ?

« Je pense que c’est une énorme distraction. De toute évidence, Jordan n’est pas en forme. Je ne pense pas qu’il devrait être impliqué. J’ai entendu beaucoup de gens dire qu’ils le voulaient partout? Pour quoi? Fait-il des tours de cartes?

« A-t-il une chanson à chanter ? Faire des quiz le soir ? Que fait-il ? Et si vous êtes à Liverpool, vous ne seriez pas non plus heureux. »

Henderson, qui a raté un penalty en deuxième mi-temps lors de la victoire de l’Angleterre, a répondu aux commentaires de Keane et a déclaré aux journalistes lundi : « Pour être juste envers Roy, il peut dire ce qu’il veut de moi.

Jordan Henderson a déclaré qu’il n’était pas déconcerté par les critiques de son ancien patron de Sunderland, Roy Keane.’ Photo de Visionhaus/Getty Images

« Il m’a donné mes débuts et je ne serais pas ici sans qu’il me le dise. J’ai trouvé ça assez drôle, en fait. Écoutez, nous connaissons un peu plus de détails – je connais plus de détails et le manager aussi … ce que Roy ne peut pas.

« Mais en termes de choses comme ça, tout le monde va avoir une opinion, tout le monde va penser qu’il sait mieux que tout le monde. »

Il a ajouté: « Ouais, et les tours de cartes qu’il a [Keane] était sur environ. J’en ai quelques-uns dans ma manche. En tant que joueur, vous voulez jouer. Je ne viens pas ici juste pour faire le tour du camp, comme le disait Roy. Chaque fois que je serai appelé, je serai prêt et j’espère pouvoir apporter une grande contribution. »

Le capitaine de Liverpool a également déclaré que les supporters qui avaient hué les joueurs pour s’être mis à genoux avant les matches prouvaient que le racisme était toujours un problème et que l’équipe continuerait de prendre position pendant le Championnat d’Europe.

Il y avait des railleries d’une petite section de spectateurs au Riverside Stadium de Middlesbrough lorsque les joueurs se sont mis à genoux avant les victoires amicales de l’Angleterre contre l’Autriche et la Roumanie.

Le coéquipier anglais Luke Shaw a déclaré que les joueurs continueraient à se mettre à genoux et avant le match d’ouverture de dimanche contre la Croatie, Henderson a ajouté: « Cela montre que s’il y a encore des gens qui huent parce que nous sommes ensemble contre le racisme, alors il y a toujours un problème et nous ‘ Je dois encore le combattre et rester unis.

« Cela montre encore plus que nous devons continuer, continuer à nous battre. De notre côté, il s’agit d’être ensemble et de faire ce que nous pensons être juste. »

Dans une lettre ouverte aux fans mercredi, Southgate a déclaré que son équipe ne « s’en tiendrait pas uniquement au football » pendant l’Euro et qu’il était de sa responsabilité de mettre des débats tels que la conscience raciale à l’honneur.