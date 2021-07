L’Anglais Jofra Archer joue son premier match depuis une opération au coude alors qu’il joue pour le Sussex dans Vitality Blast | Nouvelles de cricket

Jofra Archer a fait son retour à l’action pour Sussex dans le Vitality Blast

Jofra Archer a joué son premier match en plus de deux mois alors que le quilleur rapide anglais figurait dans le match Vitality Blast de Sussex avec Kent dimanche soir.

Archer a été opéré du coude droit fin mai après avoir ressenti des douleurs alors qu’il jouait pour Sussex contre Kent dans le championnat du comté au début du mois.

Écrivant dans sa chronique du Daily Mail après l’opération réussie, Archer a déclaré qu’il était prêt « à passer l’été » afin d’être pleinement en forme pour la Coupe du monde T20 et Ashes plus tard cette année.

Mais il a fait son retour en équipe première à Canterbury, enregistrant des chiffres de 0 à 20 sur trois reprises dans un match que Sussex a remporté par quatre guichets pour se qualifier pour les quarts de finale de Blast.

Archer fait partie de l’équipe Southern Brave pour l’édition inaugurale de The Hundred, le premier match de son équipe ayant lieu contre Trent Rockets le samedi 24 juillet.

Archer a été opéré du coude fin mai

L’Angleterre est ensuite en action test contre l’Inde en août et septembre, le premier des cinq matches commençant à Trent Bridge le 4 août.

Archer a raté deux des quatre tests de l’Angleterre en Inde au cours de l’hiver alors qu’il gérait son problème de coude de longue date.

Le joueur de 26 ans a ensuite joué dans la série T20 de cinq matchs contre l’équipe de Virat Kohli, mais a ensuite raté les trois ODI en Inde en raison d’un problème au coude, pour lequel il a eu une injection.

Archer a joué 42 fois pour l’Angleterre dans tous les formats

Archer a ensuite subi une intervention chirurgicale à la main en mars pour retirer un morceau de verre qui s’était logé dans son doigt alors qu’il nettoyait un aquarium chez lui en janvier.

Le paceman est revenu à l’action en équipe première contre Kent en mai lors du championnat du comté, remportant deux guichets dans les premières manches et un dans la seconde.

Cependant, il n’a pas pu jouer au bowling les deux derniers jours du match et a subi une opération au coude, le directeur général anglais du cricket masculin Ashley Giles ayant déclaré à l’époque qu’il espérait que l’opération permettrait à Archer de « faire ce qu’il aime le plus , qui est un bol à plus de 90 km/h sans aucune douleur ».

Archer a joué 42 fois pour l’Angleterre dans tous les formats depuis ses débuts internationaux en mai 2019, remportant un total de 86 guichets.