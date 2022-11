L’Anglais James Maddison : Les retombées d’une visite au casino sont “ridicules”

James Maddison a décrit les retombées de sa tristement célèbre visite au casino en 2019 comme “ridicules” et a insisté sur le fait que sa carrière en Angleterre ne s’était pas arrêtée à la suite d’une rupture des relations avec le manager Gareth Southgate.

Le milieu de terrain de Leicester City a été photographié par une table de poker dans un casino la nuit où l’Angleterre a perdu contre la République tchèque en octobre 2019, un match pour lequel Maddison a été appelé pour ne quitter l’équipe qu’après avoir contracté la grippe trois jours avant le match.

Maddison a été sélectionné à nouveau en novembre de la même année, faisant ses débuts en tant que remplaçant en seconde période contre le Monténégro, mais n’a pas figuré dans une autre équipe d’Angleterre pendant trois ans jusqu’à ce qu’il soit nommé dans l’équipe de 26 joueurs de Southgate pour la finale de la Coupe du monde au Qatar.

Interrogé sur l’impact de l’incident sur ses perspectives internationales, Maddison a déclaré: “Je pensais que cela pourrait être évoqué et je suis en fait content que vous ayez posé la question parce que les gens oublient que j’ai été plafonné par Gareth Southgate et appelé après l’incident du casino et c’était ‘ t un gros problème à l’époque pour Gareth.

James Maddison a été convoqué par surprise pour la Coupe du monde en Angleterre après avoir été absent pendant trois ans. Eddie Keogh – La FA / La FA via Getty Images

“Cela a été démesuré et une partie était ridicule pour ce qui s’est réellement passé, mais c’est du passé.

“Je ne veux pas entrer dans les détails parce que nous savons en interne ce que c’était et ce n’était pas grave à l’époque. Comme je l’ai dit, j’ai été plafonné après cet incident, donc les gens qui disent souvent [things about the casino incident] cherchent une excuse pour moi pourquoi je ne suis pas dans l’équipe, mais ce n’est pas le cas pour être honnête.

“Nous en avions déjà parlé, mis au lit et j’ai été appelé et plafonné après cela. Cela n’a jamais été un problème. C’était plus un bruit extérieur de votre part, je pense.

“Quiconque me connaît, le type de personne que je suis et comment je suis en tant que joueur, j’essaie toujours de me comporter avec respect, très professionnel et tout. Je n’ai pas l’impression d’être mal compris.

“Assis ici aujourd’hui, James Maddison, 25 ans, qui est père, dirait probablement à James Maddison, 20 ans : ‘Ce n’est probablement pas la meilleure idée de faire ça.’

“Mais tout cela fait partie de l’apprentissage et de l’expérience. C’est probablement pourquoi j’ai la peau plus épaisse et plus d’expérience pour vous parler maintenant à cause de petites choses qui se sont produites dans le passé.”

Maddison a révélé qu’il s’était inspiré de Bruno Fernandes de Manchester United pour tenter d’ajouter des buts à son jeu, après avoir accumulé 24 buts en Premier League en 2022 – un chiffre seulement dépassé par Harry Kane, Kevin De Bruyne et Son Heung-Min.

“Dans ma tête, je suis toujours ce petit garçon qui joue au ballon dans le jardin avec de la peinture sur le visage”, a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas qu’il y ait un joueur sur lequel je me modèle maintenant, peut-être quand j’étais plus jeune. J’apprécie tous les bons joueurs de la Premier League et j’essaie de prendre des choses aux joueurs partout où je peux. Je regarde souvent les joueurs de ma position.

“Il y a quelques saisons, quand je me suis dit” comment puis-je marquer mes buts “et que je n’étais pas dans l’équipe, Bruno Fernandes jouait très bien pour Man Utd et affichait des chiffres ridicules en termes de buts et de passes décisives.

“Alors je l’ai probablement regardé d’un peu plus près à ce moment-là. ‘Comment marque-t-il autant de buts’ et quelles courses fait-il que je ne suis pas?'”