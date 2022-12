L’Anglais James Anderson fait l’éloge de “l’incroyable” Ben Stokes après “la meilleure victoire à laquelle j’ai participé” | Nouvelles du cricket

James Anderson a fait l’éloge de “l’incroyable” capitaine Ben Stokes après la victoire sensationnelle de l’Angleterre contre le Pakistan à Rawalpindi.

La victoire de 74 points n’a donné à l’Angleterre que son troisième triomphe au Test au Pakistan, et a déjà été qualifiée de l’une des plus grandes victoires de son histoire.

Anderson a remporté cinq guichets dans le match, dont 4-36 en deuxième manche avec le ballon en sens inverse.

Après le premier test, le meilleur tireur de guichet de tous les temps en Angleterre a déclaré que Stokes, dont la déclaration audacieuse en deuxième manche a ouvert la voie à une victoire célèbre, donne à son équipe “tellement de confiance”.

“C’est quelqu’un pour qui tu veux jouer, il est incroyable. Il sait ce qu’il veut faire. Il y pense beaucoup, les terrains qu’il établit. C’est génial pour nous. Nous discutons beaucoup de choses et c’est excitant de essayez différentes choses.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants complets de la cinquième journée du premier test entre le Pakistan et l’Angleterre à Rawalpindi.



L’une des tactiques intéressantes déployées par Stokes lors de la deuxième manche consistait à prendre le nouveau ballon avec Ollie Robinson et à lancer des balles courtes alors qu’ils partaient à la recherche de guichets.

Les supporters anglais se sont habitués à ce qu’Anderson prenne le nouveau ballon dans toutes les conditions, mais utiliser le joueur de 40 ans comme premier changement a porté ses fruits, Robinson prenant le guichet d’Abdullah Shafique au quatrième.

“La seule chose qui m’a marqué, c’est la façon dont Ollie et Ben ont joué avec la nouvelle balle. Cela a lancé les choses et nous a donné confiance pour aujourd’hui”, a déclaré Anderson.

“C’est probablement l’une des meilleures victoires auxquelles j’ai participé, sinon la meilleure. Pour jouer comme nous l’avons fait, pour marquer les points au rythme que nous avons fait, nous nous sommes mis en position de gagner le match.

Vendredi 9 décembre 4h30





“Avec Ben et Brendon McCullum, leur mantra est que nous devons prendre des guichets. Nous avons senti qu’avec l’avance et la façon dont nous marquons, nous pouvions nous fixer quelque chose à défendre. Nous avons réussi à faire bouger le ballon dans les airs, ce qui fait une énorme différence. et nous avons exécuté nos compétences avec brio.

“Une performance globalement brillante. Il n’y avait pas beaucoup de spin mais la façon dont ils [the spin bowlers] contribué tout au long. [Will] Jacks obtenant six-pour était un effort incroyable.”

Alors qu’Anderson a terminé la deuxième manche avec quatre guichets, c’est le sort post-thé de Robinson qui a été essentiel pour pousser l’Angleterre vers la ligne d’arrivée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ollie Robinson a remporté le prix de l’homme du match pour ses cinq guichets contre le Pakistan lors du premier test à Rawalpindi et affirme que la patience des couturiers anglais a été la clé du succès.



“Je pense que le terrain n’était pas favorable à nos couturiers, mais nous avons réussi à lancer le ballon et nous avons travaillé dur là-bas. Chaque homme n’a rien laissé derrière lui, et ce fut un grand effort”, a déclaré Robinson après avoir reçu le titre de Joueur. du prix Match.

“Nous avons dû être patients, nous savions que si nous pouvions obtenir un nouveau frappeur, nous aurions une bonne chance. Nous savions que ce serait difficile, mais nous avons travaillé dur. Les frappeurs nous ont donné l’opportunité. Venir au Pakistan et jouer sur ces guichets plats, [it is] probablement le meilleur test que j’ai eu.”

Et après?

Le deuxième test a lieu à Multan à partir de vendredi (l’accumulation commence à 4h30 sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event avant le premier bal à 5h) le Pakistan cherchant à améliorer la série avant le match final à Karachi du 17 décembre, qui est également en direct sur Sky Sports.