L’Anglais Jack Grealish réplique aux affirmations selon lesquelles il ne voulait pas prendre de pénalité

L’Anglais Jack Grealish a riposté aux affirmations selon lesquelles il ne voulait pas prendre de pénalité lors de la défaite finale de son équipe à l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche.

La finale s’est terminée 1-1 et s’est soldée par des tirs au but où Harry Kane, Harry Maguire, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka sont intervenus pour tirer les coups de pied, les trois derniers manquant le leur pour remettre le titre à l’Italie.

Grealish, qui a été engagé comme remplaçant, a riposté aux commentaires de l’ancien joueur de Manchester United et d’Irlande Roy Keane selon lesquels il aurait dû prendre un penalty.

« J’ai dit que je voulais en prendre un », Grealish a posté sur Twitter lundi. « Le gaffer [Gareth Southgate] a pris tellement de bonnes décisions tout au long de ce tournoi et il l’a fait ce soir !

« Mais je ne veux pas que les gens disent que je ne voulais pas prendre un [penalty] quand j’ai dit que je le ferais. »

Keane a déclaré que l’adolescent Saka n’aurait pas dû se voir confier la tâche de tirer le cinquième penalty crucial de l’Angleterre.

Saka, 19 ans, a dû marquer pour envoyer la fusillade à mort subite mais son coup de pied a été sauvé par Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien avait également sauvé de Sancho après que Rashford ait touché le poteau.

Keane a déclaré que des joueurs plus expérimentés auraient dû intensifier et prendre la responsabilité.

« Si vous êtes [Raheem] Sterling ou Grealish, vous ne pouvez pas vous asseoir là et avoir un jeune enfant [Saka] montez pour un penalty devant vous », a-t-il déclaré à ITV.

« Ils ont beaucoup plus d’expérience, Sterling a remporté des trophées, ils ont dû se mettre devant le jeune et se lever. »

Jack Grealish a dit qu’il voulait prendre un penalty. Photo de Vincent Mignott/DeFodi Images via Getty Images

Le manager de la Roma, Jose Mourinho, a fait écho aux commentaires de Keane.

« Pour que Saka ait le destin d’un pays sur ses épaules, je pense que c’est trop pour un enfant d’avoir tout sur ses épaules en ce moment », a déclaré Mourinho à talkSPORT.

« Mais je ne sais pas si je dois poser cette question à Gareth ou non. Parce que souvent, ce qui se passe, c’est que les joueurs qui devraient être là, ils ne sont pas là. Les joueurs qui devraient être là, ils fuient la responsabilité. »

L’ancien défenseur anglais Gary Neville a déclaré que la décision de tirer les pénalités aurait été prise bien avant la finale de dimanche.

« Ils se seraient entraînés au cours des dernières semaines au camp, auraient fait des séances, regardé qui marquait le plus et obtenu le meilleur record », a-t-il déclaré. « Ce serait scientifique, ce serait basé sur les données. »

L’ancien défenseur anglais Rio Ferdinand a déclaré que personne ne pouvait » blâmer et pointer du doigt » les joueurs qui ont raté les tirs au but, tandis qu’Alan Shearer a déclaré que les joueurs devraient être félicités pour avoir intensifié leurs efforts.

« Pour que les jeunes disent ‘oui, je vais continuer et prendre une pénalité’… vous devez leur en attribuer le mérite », a déclaré l’ancien skipper anglais Shearer à la BBC. « Mais ce sera difficile pour eux maintenant. Espérons qu’ils s’en remettront. »