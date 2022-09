L’Anglais Harry Maguire sur les critiques: c’est juste pour les “clics”

Le défenseur de l’Angleterre et de Manchester United, Harry Maguire, a riposté à ceux qui le critiquent, affirmant que les histoires négatives à son sujet ne sont faites que pour des “clics”.

Maguire a disputé les 90 minutes de la défaite 1-0 de l’Angleterre face à l’Italie en UEFA Nations League vendredi, un résultat qui a relégué l’équipe de Gareth Southgate au deuxième rang de la compétition.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Le joueur de 29 ans a été sous le feu de United cette saison, n’ayant pas commencé pour eux en Premier League depuis leur défaite 4-0 contre Brentford le mois dernier, mais a déclaré qu’il méritait sa place dans la formation de départ de l’Angleterre après leur défaite contre Italie.

“Sur mon formulaire, je ne sais pas ce qui a été dit, je ne lis pas vraiment à ce sujet”, a déclaré Maguire parlerSPORT.

“Je travaille dur sur le terrain d’entraînement pour m’assurer d’être prêt quand l’occasion se présentera. C’est tout ce que je peux faire pour essayer d’aider l’équipe.

“Je ne me concentre sur personne d’autre et ce que les gens disent, je pense que si les gens peuvent faire une histoire sur moi, je suis le capitaine de Manchester United, cela fera de grandes nouvelles.

– Olley: le but de l’Angleterre est un problème avant la Coupe du monde

“C’est donc la raison pour laquelle ils le font, ils aiment les clics et des choses comme ça, mais je suis allé à l’Euro après une blessure de huit semaines, et je n’ai pas joué un match, et je suis entré dans l’équipe du tournoi.

“En termes de rouille, et des choses comme ça, je suis sûr que cela n’arrivera pas.”

Maguire a également demandé aux supporters anglais de montrer leur soutien avant la Coupe du monde, l’équipe de Southgate n’ayant remporté aucune victoire lors de ses cinq derniers matches et n’ayant pas réussi à marquer lors de ses trois derniers matchs.

“Nous sommes un groupe fort mentalement – ​​nous avons donné aux gens cinq années incroyables environ”, a déclaré Maguire à la BBC. “Nous sommes dans une période où nous devons nous unir.

“Les fans sont probablement frustrés et ils doivent rester avec nous car nous avons un gros tournoi à venir.

“Pour gagner ce tournoi ou progresser dans ce tournoi, nous avons besoin des fans avec nous, donc quoi qu’il se soit passé ces derniers mois, nous travaillons sans relâche pour améliorer cela et revenir sur la bonne voie, car c’est un gros hiver et une Coupe du monde et nous devons nous assurer que nous sommes prêts. Et nous le serons.

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.