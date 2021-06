Harry Maguire s’est déclaré en forme et prêt à jouer pour l’Angleterre contre l’Écosse vendredi soir.

Le joueur de 28 ans n’a pas joué pour un club ou un pays depuis qu’il s’est blessé à la cheville lors de la victoire 3-1 de Manchester United à Aston Villa le 9 mai.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a parié sur la récupération de Maguire à temps pour jouer un rôle à l’Euro 2020 et le défenseur participe maintenant à un entraînement avec l’équipe ayant raté la victoire du groupe D le week-end dernier contre la Croatie.

Les défenseurs centraux Tyrone Mings et John Stones ont gardé leur cage inviolée alors que l’Angleterre a gagné 1-0, mais Maguire fait pression pour revenir après avoir surmonté une « entorse à la cheville » avec des scans confirmant l’absence de dommages sérieux.

« Je me sens bien », a déclaré Maguire. « Je m’entraîne maintenant. De toute évidence, la blessure a été un revers, du point de vue du football de club. Sur le plan international, je voulais y participer avec beaucoup de matchs à mon actif en pleine forme, mais je me sens bien. Je suis de retour disponible , je me suis entraîné et j’ai hâte d’y être [facing Scotland].

« Évidemment, c’est un gros match. J’ai fait quelques séances maintenant et j’ai l’impression que ma forme physique est là, alors comme je l’ai dit, je suis disponible pour le match. »

Maguire a révélé qu’il avait craint de rater complètement l’Euro 2020 après avoir dû regarder de côté alors que United perdait la finale de la Ligue Europa aux tirs au but contre Villarreal, mais il a insisté sur le fait que ce ne serait pas un pari si Southgate l’incluait contre l’Écosse.

Groupe D GP W ré L DG STP République Tchèque 1 1 0 0 +2 3 Angleterre 1 1 0 0 +1 3 Croatie 1 0 0 1 -1 0 Écosse 1 0 0 1 -2 0 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

« Je ne pense pas qu’il y ait de risque », a déclaré Maguire, qui a subi le problème lors d’une collision accidentelle avec l’ailier de Villa Anwar El Ghazi. « De toute évidence, avec n’importe quelle blessure, vous revenez de … vous n’avez pas joué depuis si longtemps, les récidives ne se produisent pas très souvent mais elles peuvent arriver – cela fait partie intégrante du football.

« Vous pouvez revenir et je pourrais me blesser à nouveau dans une autre partie de mon corps, donc je pense que le risque de jouer et de me blesser est juste là lorsque vous jouez au football de compétition.

« En ce qui concerne la cheville, j’ai l’impression qu’elle est stable et je me sens prête à partir. Je me sens en forme et fraîche.

« Je connaissais l’étendue de la blessure dès que je me suis blessé, je savais que ça allait être assez grave car cela ne venait pas d’un impact ou d’un contact.

« J’ai tout de suite su que c’était une torsion, donc il y aurait une sorte de lésion ligamentaire là-dedans. Évidemment, vous craignez le pire. Je craignais de manquer la finale de la Ligue Europa et puis évidemment l’Euro aussi. J’ai réussi à faire cette équipe, je n’a pas pu participer à la finale de la Ligue Europa. Mais je suis là maintenant et prêt à partir.

Le coéquipier de Maguire United, Marcus Rashford, espère également jouer contre l’Écosse, mais il a admis qu’il jouait avec douleur pendant les matchs depuis un certain temps.

ESPN a révélé en avril que le joueur de 23 ans gérait des problèmes de pieds et d’épaules depuis deux ans et Rashford a déclaré: « Je comprends bien mon corps et cela fait un certain temps pour moi sans jouer avec des choses qui vous retiennent d’une manière ou d’une autre. .

« Mais c’est la dernière poussée de cette saison et ensuite nous avons un peu de temps libre. Je me concentre simplement sur le fait de donner tout ce que je peux pendant que je suis ici avec l’équipe. »