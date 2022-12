L’Anglais Harry Kane prêt à atteindre le sommet des KO de la Coupe du monde

Le capitaine anglais Harry Kane a déclaré qu’il était prêt à atteindre un sommet dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde après avoir adapté son conditionnement pour atteindre une forme physique optimale.

Le joueur de 29 ans n’a pas encore marqué dans le tournoi mais a trois passes décisives à son actif alors que l’équipe de Gareth Southgate a dominé le groupe B pour organiser les huitièmes de finale de dimanche contre le Sénégal au stade Al Bayt.

Kane a remporté le Golden Boot lors du tournoi de 2018, mais cinq de ses six buts ont été marqués en phase de groupes avant que l’Angleterre ne soit battue par la Croatie en demi-finale.

L’été dernier, l’Angleterre a atteint la finale de l’Euro 2020 alors que Kane marquait à chaque tour à élimination directe après une phase de groupes sans but en dehors de la pièce maîtresse de Wembley, que l’Italie a remportée lors d’une séance de tirs au but.

Lorsqu’on lui a demandé s’il visait à nouveau à gérer ses performances de la même manière, Kane a déclaré: “Cela remonte probablement à 2018. Lors de la Coupe du monde, j’avais l’impression que, d’un point de vue physique et peut-être mental, nous avons commencé le super tournoi, j’ai commencé le tournoi avec plein de buts, utilisé beaucoup d’énergie et au fur et à mesure que le tournoi avançait, j’avais l’impression que mes performances avaient chuté dans les dernières étapes.

“J’étais conscient avant l’Euro d’essayer de faire l’inverse. Bien sûr, je voulais toujours bien commencer mais j’essayais de m’assurer que physiquement et mentalement j’étais au meilleur endroit pour les huitièmes de finale. Je l’ai porté dans ce tournoi.

“J’adorerais être assis ici avec deux ou trois buts maintenant, mais je pense que la phase de groupes s’est bien déroulée. En termes de minutes, cela n’a pas été trop difficile.

Harry Kane n’a pas encore marqué lors de la Coupe du monde au Qatar. Visionhaus/Getty Images

“Les matchs n’ont pas été vraiment physiques quand vous regardez les chiffres lorsque nous les décomposons, donc en entrant dans la phase à élimination directe, je me sens vraiment bien. En forme et vif, sortant du calendrier de la Premier League, je me sens comme match- en forme que je ne me sentirai jamais.

“Seul le temps nous le dira. J’espère que je pourrai bien faire demain et être au meilleur de ma forme dans ces matchs à élimination directe.

“Sur le plan de la forme, j’ai l’impression d’avoir bien joué, les buts sont ce sur quoi je vais être le plus jugé, mais comme toujours, je suis une personne calme et j’essaie toujours de me concentrer sur l’équipe et de faire de mon mieux pour l’équipe.

“Je vais continuer à essayer de faire ça, si les buts arrivent, super, cela signifie que cela nous donnera une meilleure chance de gagner le match.

“En tant qu’attaquant, je veux marquer des buts à coup sûr. Ce sera un match difficile, mais demain j’espère pouvoir sortir du lot.”

La méthodologie de Kane est la preuve du sens du tournoi que Southgate vise à introduire en Angleterre depuis sa prise en charge en 2016.

“Nous avons beaucoup appris en disputant sept matches lors des deux derniers tournois et la nécessité de garder l’équipe impliquée émotionnellement et physiquement”, a déclaré Southgate.

“Nous avons eu des situations individuelles dans tous ces tournois où nous avons essayé de gérer les minutes des gens, de gérer certains joueurs de retour de blessure et de les amener sur le terrain et prêts à être en forme.

“Jusqu’à présent, nous sommes vraiment satisfaits de ces progrès. Cela signifie que nous avons tout le monde disponible pour demain, mais je suppose que c’est l’un des domaines que nous avons appris et vous ne le savez pas nécessairement à moins d’aller directement au C’est un domaine sur lequel nous n’avons pas besoin d’en savoir plus, mais il n’est pertinent pour nous que si nous gagnons demain et que nous progressons.

Pendant ce temps, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé n’a pas pu s’entraîner pendant deux jours et ne s’est pas présenté pour ses fonctions médiatiques d’avant-match samedi.

L’entraîneur adjoint Regis Bogaert, remplaçant de Cissé, a déclaré: “Il avait de la température, nous avons donc dû faire attention. Il nous a laissé prendre en charge l’entraînement hier, évidemment avec ses instructions que nous avons transmises aux joueurs, et j’espère que demain il le fera. pouvoir venir et être sur le banc avec les joueurs. Nous sommes sûrs qu’à 22 heures demain, il sera là avec l’équipe, c’est sûr.”