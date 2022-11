L’Anglais Harry Kane portera le brassard One Love à la Coupe du monde

Le manager anglais Gareth Southgate, à gauche, et le capitaine Harry Kane se sont entretenus avec les médias dimanche avant leur match d’ouverture de la Coupe du monde. Getty Images

Harry Kane a déclaré qu’il porterait un brassard “OneLove” malgré la menace d’une amende et d’un carton jaune au coup d’envoi alors que la bataille s’intensifie entre la FIFA et diverses associations européennes de football.

Neuf nations, dont l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, ont accepté en septembre de porter le brassard comme symbole de diversité, d’inclusion et d’anti-discrimination au milieu des inquiétudes suscitées par le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme.

– Tour d’horizon de la Coupe du monde : Benzema absent, ventes de bière annulées, Infantino fulmine

– Coupe du monde 2022 : toutes les listes d’effectifs pour le Qatar

Des sources ont déclaré à ESPN que la FA anglaise ainsi que les autres personnes impliquées avaient écrit à la FIFA et à l’UEFA pour les informer de leurs intentions. Les deux organisations n’autorisent généralement pas les équipes à faire des déclarations politiques, mais l’UEFA a accordé une dispense pour que les brassards soient portés lors de leurs matches de la Ligue des Nations.

La FIFA n’a pas clarifié sa position et, juste un jour avant le début de la Coupe du monde, a lancé ses propres brassards que tous les capitaines doivent porter pour promouvoir la conscience sociale.

Les neuf nations étaient prêtes à accepter une amende pour avoir fait ce geste, mais il y a maintenant des suggestions que chaque capitaine pourrait recevoir un carton jaune au coup d’envoi de chaque match.

Présenté avec cela comme une possibilité, Kane a déclaré: “Je pense que nous avons clairement indiqué en tant qu’équipe, en tant que personnel et organisation que nous voulons porter le brassard. Je sais que la FA parle à la FIFA en ce moment et je “Je suis sûr que d’ici le match de demain, nous aurons la décision. Je pense que nous avons clairement indiqué que nous voulions le porter.”