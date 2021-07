L’Anglais Gareth Southgate exhorte l’équipe à continuer de «faire tomber les barrières»

Gareth Southgate a appelé ses joueurs anglais à continuer de « faire tomber les barrières » en atteignant leur première finale de championnat d’Europe avec une victoire sur le Danemark mercredi.

L’Angleterre rencontre les Danois à Wembley devant 60 000 fans, dont la grande majorité sera désespérée de voir l’équipe de Southgate aller plus loin qu’elle ne l’a fait il y a 25 ans à l’Euro 96.

– Euro 2020 sur ESPN : Streamez des matchs EN DIRECT, des replays (US)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

– Calendrier et calendrier des matchs de l’Euro 2020

Southgate a raté le penalty décisif ce soir-là lors d’une fusillade contre l’Allemagne, mais lorsqu’on lui a demandé s’il considérerait battre le Danemark comme une revanche, le joueur de 50 ans a déclaré : « Il ne s’agit pas de ce que c’est pour moi, c’est de ce que c’est. est pour nos joueurs, tout le staff et pour notre pays.

« Nous n’avons pas une aussi bonne histoire du football que nous aimons le croire parfois. Ces joueurs font des progrès énormes et brisent des barrières tout le temps. Nous avons brisé des barrières dans ce tournoi et nous avons une autre opportunité demain.

« Nous n’avons jamais participé à une finale de championnat d’Europe, nous pouvons donc être les premiers, ce qui est vraiment excitant pour tout le monde. Nous respectons les Danois. Je suis évidemment assez vieux pour me souvenir qu’ils l’ont remportée [in 1992]. »

L’Angleterre a atteint sa troisième demi-finale en quatre ans, après avoir fait le dernier carré de la Coupe du monde 2018 en Russie avant de s’incliner face aux Pays-Bas au même stade de la première UEFA Nations League un an plus tard.

Southgate pense que la fatigue a été un facteur dans les deux défaites, mais pense que son équipe est dans une meilleure position cette fois après avoir utilisé un plus grand degré de rotation lors de leurs cinq matches à l’Euro 2020.

« [The semifinals were] vraiment deux expériences très différentes pour nous », a-t-il déclaré. « Le match de la Croatie [in 2018], c’était le plus loin que nous ayons été et je pense que nous reconnaissons que nous aurions pu apporter des changements pendant ce match pour améliorer la situation.

« Mais également, nous n’étions pas aussi courageux avec le ballon une fois que nous étions partis. Nous sommes allés de l’avant si tôt dans le match. Le tournoi s’est donc déroulé différemment pour nous, la fatigue est devenue un facteur décisif en seconde période.

« Nous avions eu du temps supplémentaire dans l’un de nos matchs avant cela, nous avions eu une équipe très cohérente, nous sommes donc dans une situation légèrement différente en termes de profondeur et de force de l’équipe maintenant.

« Et le jeu avec [the Netherlands in 2019], encore une fois, c’était bizarre avec nous parce que nous avions huit garçons en finale de la Ligue des champions trois jours avant le match, donc notre préparation pour ça était partout.

« Encore une fois, avec ce match, très serré. Nous étions à la moitié du pied de Jesse Lingard d’être 2-1 avec huit minutes à jouer [as he had a goal disallowed by VAR].

« Nous avons fait des erreurs à cause de la fatigue pendant les prolongations. Ce furent deux expériences différentes, mais cela nous a permis de comprendre comment se préparer pour ces grands matches et ce qu’ils ressentent. Je pense que cela fait partie d’un voyage que les équipes doivent parfois traverser.

« Je me souviens que l’Allemagne a atteint quelques demi-finales avant de finalement l’emporter et cela doit être notre objectif maintenant en tant qu’équipe. »

Le Danemark a battu l’Angleterre lors de sa dernière visite à Wembley en octobre lors d’un match de la phase de groupes de la Ligue des Nations avec Christian Eriksen marquant le seul but. Eriksen a subi un arrêt cardiaque lors du match d’ouverture du Danemark lors de ces finales, un traumatisme qui a apparemment galvanisé l’équipe de Kasper Hjulmand lors d’une course improbable vers les quatre derniers.

L’UEFA a invité Eriksen – et les médecins qui lui ont sauvé la vie – à la finale de dimanche en tant qu’invité spécial et son ancien coéquipier de Tottenham Hotspur Harry Kane vise une réunion émotionnelle après le tournoi.

« J’ai dit après que cela se soit produit, bien sûr je lui ai envoyé un texto et lui ai souhaité bonne chance », a déclaré le capitaine anglais Kane. « J’ai hâte de le voir et de le rattraper. Bien sûr, ce serait bien si l’Angleterre joue en finale et je peux le rattraper après une journée heureuse, espérons-le.

« Je suis aussi de bons amis avec Christian et sa famille. Qu’il décide de venir ou non, j’espère bien sûr le rattraper bientôt. De mon point de vue, je suis content qu’il se remette bien et j’espère juste il continue sur cette voie jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau. »