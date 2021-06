L’Anglais Gareth Southgate et Harry Kane se penchent sur le camouflet de Cristiano Ronaldo au Coca-Cola

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a défendu le droit des sponsors de faire la publicité de leurs produits à l’Euro 2020 après que Cristiano Ronaldo a déclenché une dispute en retirant une bouteille d’une conférence de presse.

L’UEFA a publié jeudi une déclaration rappelant aux équipes leurs obligations contractuelles après que Ronaldo ait retiré des bouteilles de Coca-Cola alors qu’il s’asseyait pour une conférence de presse d’avant-match avant la victoire 3-0 du Portugal sur la Hongrie à Budapest lundi. Ronaldo a ensuite brandi une autre bouteille et a dit « eau » en portugais.

Le milieu de terrain français Paul Pogba, qui est musulman, a suivi un chemin similaire un jour plus tard en retirant une bouteille de bière sans alcool Heineken devant lui après que la France ait battu l’Allemagne 1-0. Le milieu de terrain italien Manuel Locatelli a fait de même avec deux bouteilles de Coca-Cola alors qu’il s’engageait avec les journalistes après la victoire 3-0 de mercredi sur la Suisse.

Southgate et Kane étaient assis avec les mêmes bouteilles de marque devant eux alors qu’ils parlaient jeudi soir avant le match du groupe D de l’Angleterre contre l’Écosse. Et Southgate a déclaré: « Je pense qu’il y a beaucoup de sponsors dans le sport et l’impact de leur argent à tous les niveaux aide le sport à fonctionner, en particulier le sport de base dans notre pays nécessite beaucoup d’investissements et sans certaines de ces entreprises qui investissent, c’est très difficile de fournir les installations dont nous avons besoin.

« Avec n’importe quoi, bien sûr, nous sommes conscients dans notre pays de l’obésité et de la santé, mais tout peut être fait avec modération. Tout ce à quoi vous participez ou participez avec modération est rarement un problème. Je comprends les inquiétudes des gens et deux gars ont eu justification différente pour les positions qu’ils ont prises, mais il y a toujours une image plus grande de ces choses. «

Interrogé sur son point de vue sur la situation, Kane a ajouté : « Je suis totalement d’accord. Les sponsors ont le droit d’avoir ce qu’ils veulent s’ils ont payé l’argent pour le faire.

« Ce n’est pas quelque chose auquel j’ai trop pensé personnellement. Évidemment, je l’ai vu circuler sur les réseaux sociaux, mais si je suis totalement honnête, je suis plus concentré sur demain que sur quelque chose comme ça. »

Il a été rapporté que la valorisation de Coca-Cola a chuté de 4 milliards de dollars en raison d’une baisse du cours de son action à la suite des actions de Ronaldo. La société a répondu dans un communiqué que « tout le monde a droit à ses préférences en matière de boissons » avec des « goûts et des besoins » différents.

Et tandis que Ronaldo et Pogba étaient occupés à retirer les bouteilles de leur champ de vision, le capitaine ukrainien Andriy Yarmolenko et le manager belge Roberto Martinez ont adopté une approche plus ludique envers les produits des sponsors.

« Puis-je faire quelque chose ? J’ai vu Ronaldo faire ça », a déclaré Yarmolenko en riant après la victoire 2-1 de son équipe sur la Macédoine du Nord, réorganisant les bouteilles lors de sa conférence de presse. « Je veux déplacer le [Coca-Cola bottles] ici et je veux déplacer la bière ici. Coke et Heineken, veuillez nous contacter. »

Martinez a terminé sa conférence de presse après la victoire 2-1 de son équipe sur le Danemark en ramassant une bouteille de Coke Zero et en donnant une approbation légère: « Les Diables rouges adorent le Coca-Cola. »