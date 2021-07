L’Anglais Gareth Southgate demande aux fans de ne pas huer l’hymne italien

Gareth Southgate a averti les supporters anglais de ne pas huer l’hymne national italien lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

La Football Association a été condamnée à une amende de 26 600 £ (36 000 $) par l’UEFA après une série d’incidents impliquant des supporters lors de la victoire en demi-finale de mercredi contre le Danemark. Un stylo laser a brillé dans les yeux du gardien danois Kasper Schmeichel tandis que des feux d’artifice ont été déclenchés et que des « perturbations » ont été identifiées pendant l’hymne danois.

Environ 65 000 fans sont attendus à Wembley dimanche soir alors que l’Angleterre vise à battre l’Italie et à remporter son premier tournoi en 55 ans et Southgate a déclaré : « Il est important que nos fans respectent toujours l’opposition.

« Nous savons qu’en réalité, lorsque nous jouons à l’étranger et que les fans huent notre hymne, cela nous inspire probablement encore plus. Je ne pense donc pas que cela aidera l’équipe. Je pense que nous pouvons intimider l’équipe en nous huant pendant le match, mais c’est le cas. différent pour l’hymne. Nous devons être respectueux. »

L’équipe d’Angleterre a reçu des messages de soutien de la reine Elizabeth II et du Premier ministre Boris Johnson avant que des centaines de fans ne se rassemblent devant St George’s Park alors qu’ils quittaient leur base d’entraînement pour se rendre à Londres samedi après-midi.

« Ce fut fantastique d’avoir une lettre de la reine, une lettre du Premier ministre à toute l’équipe et la reconnaissance que les joueurs et tout le personnel s’y sont pris de la bonne manière », a déclaré Southgate. « Nous avons eu une réception fabuleuse lorsque nous avons quitté St George’s. Tous les villages locaux étaient alignés le long de la route, les gens se sont arrêtés dans les aires de repos pour que vous ayez une meilleure idée de ce qui se passait en dehors de la bulle où nous étions. Mais ça revient toujours à demain, on est en finale, on est là pour gagner.

« La façon dont nous avons représenté les gens est importante et nous sommes ravis que l’héritage soit là, mais maintenant nous voulons ramener le trophée à la maison pour tout le monde. »

Southgate a ajouté que d’anciens joueurs et même des stars de cinéma hollywoodiennes leur souhaitaient bonne chance.

« Nous avons en fait demandé à Tom Cruise de nous contacter hier soir, vous obtenez tous ceux qui aiment le football », a déclaré Southgate. « La majorité des gens dans le monde aiment le football, donc c’est génial d’avoir tout ce soutien non seulement en Angleterre mais à travers le monde, donc ça a été un bon moment pour nous tous, nous avons apprécié chaque instant alors nous ‘ J’ai juste hâte de finir le travail, espérons-le. »

En ce qui concerne la forme physique de l’équipe, Phil Foden est un doute pour le jeu après avoir raté la dernière séance d’entraînement de l’équipe en raison d’un problème au pied.

« Nous sommes dans le bus depuis quelques heures, donc l’équipe médicale nous donnera une dernière mise à jour à ce sujet plus tard », a expliqué Southgate. « Mais il est définitivement dubitatif, même si ce n’est pas quelque chose de sérieux, il s’agit simplement de savoir si cela va le tenir à l’écart de ce match en particulier. »





Le capitaine Harry Kane dirigera l’attaque de l’Angleterre alors qu’il vise à soulever le trophée et à remporter le Soulier d’or pour avoir dominé le classement des buteurs de la compétition. Kane n’a pas réussi à trouver le chemin des filets lors des trois premiers matchs de l’Angleterre mais a maintenant quatre buts à son actif, un derrière le leader Cristiano Ronaldo et l’attaquant de Tottenham Hotspur a expliqué comment il a appris à conserver son énergie mentale après son expérience de la Coupe du monde 2018. en Russie.

Le joueur de 27 ans a remporté le Soulier d’or lors de ce tournoi, mais n’a pas réussi à marquer lors des trois derniers matches de l’Angleterre puisqu’ils ont terminé à la quatrième place.

« Ne vous méprenez pas, j’aurais adoré marquer trois ou quatre buts en phase de groupes et prendre un départ fantastique et continuer à partir de là », a-t-il déclaré. « C’était plus une question d’énergie. Je me sentais comme à la Coupe du monde, c’était un début tellement incroyable, à commencer par la Tunisie, marquant à la dernière minute. Beaucoup d’énergie après ce match a été utilisée en termes d’émotion et tout comme cette.

« Panama, pareil, nous avons fait un match incroyable. J’ai réussi un triplé. Et il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d’énergie mentale. Colombie [in the last 16] était le même. Pas seulement physiquement, mais mentalement, j’avais l’impression d’avoir perdu un peu vers les dernières étapes.

« Donc, entrer dans celui-ci avec un peu plus d’expérience, il s’agissait simplement de ne pas trop s’emballer, que je marque, ne marque pas.

« De toute évidence, nous gagnons des matchs, ce qui était la chose la plus importante, il s’agit donc de rester dans le moment présent, de ne pas nous laisser emporter, sachant qu’en tant que joueur, en tant qu’équipe, nous sommes sur la bonne voie et heureusement, cela a plutôt bien fonctionné. bien. Je suppose que tout cela fait partie de la courbe d’apprentissage pour jouer dans des tournois majeurs, acquérir cette expérience. J’espère qu’il me reste assez pour finir le travail demain. «