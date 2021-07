L’Anglais Gareth Southgate déclare que les abus racistes sont « impardonnables »

Gareth Southgate a décrit les abus racistes subis par plusieurs joueurs anglais après avoir perdu la finale de l’Euro 2020 dimanche contre l’Italie comme « impardonnables » et « pas ce que nous défendons ».

Bukayo Saka, Jadon Sancho et Marcus Rashford ont tous été ciblés sur les réseaux sociaux après avoir raté des tirs au but lors de la fusillade que l’Italie a remportée 3-2 à Wembley.

La Football Association et le club de Saka, Arsenal, ont publié lundi matin des déclarations condamnant les abus avant que Southgate ne s’adresse aux journalistes lors d’un débriefing après le tournoi via Zoom après la défaite atroce de l’Angleterre lors de leur première pièce maîtresse du tournoi depuis 55 ans.

– Olley: les démons spot-kick reviennent à nouveau pour l’Angleterre

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

« Je ne suis pas totalement au courant de tout, mais mes premières pensées ce matin vont immédiatement aux garçons qui ont si bien fait pour nous », a déclaré Southgate.

« Les joueurs ont eu une unité et un esprit incroyables qui, je pense, ont réuni tant de régions de notre pays.

« Ils devraient être – et je pense qu’ils sont – incroyablement fiers de ce qu’ils ont fait. Il est vraiment impardonnable que certains d’entre eux soient maltraités. Je sais que beaucoup de choses viennent de l’étranger.

« Les personnes qui suivent ces choses ont pu expliquer cela. Mais pas tout. Et ce n’est tout simplement pas ce que nous défendons. Je pense que nous avons été un phare en rassemblant les gens, en permettant aux gens de s’identifier à l’équipe nationale et l’équipe nationale représente tout le monde.

« Cette unité doit continuer et nous avons montré le pouvoir de notre pays lorsqu’il se rassemble et a cette énergie et cette positivité ensemble. Nous l’avons ressenti des fans et je suis incroyablement fier des joueurs.

« Le match, nous avions besoin de gagner dans les 120 minutes. Nous étions un peu à court dans cette période, alors c’est ma décision qui tire les pénalités. Il ne s’agit pas de joueurs non volontaires ou de joueurs plus expérimentés qui reculent. Cela était mon choix, celui de personne d’autre.

« Ma décision de donner aux gars les pénalités qu’ils ont prises. J’ai toujours une grande confiance en eux. Ces garçons ont fait un travail brillant et nous guérissons ensemble en tant qu’équipe maintenant. Je sais que 99% du public le sera aussi car ils apprécieront à quel point ils ont bien joué.

« Bukayo en particulier a été une star absolue dans ce tournoi. Une maturité incroyable, la façon dont il a joué. Il a fait sourire tant de gens. Il est devenu un membre extrêmement populaire du groupe. Je sais qu’il a le soutien de tout le monde. «

Gareth Southgate dit qu’il a une «croyance énorme» en ses joueurs et s’en tient à sa décision sur qui a pris les pénalités. Paul Ellis – Piscine/Getty Images

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a indiqué avant les huitièmes de finale que Southgate se verra proposer une prolongation de son contrat actuel qui expire après la Coupe du monde 2022.

Southgate a confirmé son intention de diriger l’équipe au Qatar mais a refusé d’indiquer s’il resterait au-delà dans un poste qu’il avait initialement occupé en 2016.

« Je ne pense pas que le moment soit venu de penser à quoi que ce soit », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur son avenir.

« Nous devons bien sûr nous qualifier pour le Qatar. Mais j’ai besoin de temps pour m’éloigner, revoir le match d’hier soir, réfléchir à l’ensemble du tournoi. J’ai besoin de repos. C’est une expérience incroyable, mais diriger votre pays dans ces tournois fait des ravages et j’ai besoin d’une pause maintenant.

« J’ai dit à l’époque que c’était génial d’avoir ce soutien interne [from the FA]. Vous appréciez énormément cela en tant que manager, mais il y a aussi beaucoup de choses à réfléchir. Il ne s’agit en aucun cas de financement ou d’engagement.

« Je ne veux pas m’engager plus longtemps que je ne le devrais, je ne veux jamais dépasser mon accueil. Donc, toutes ces choses doivent être prises en considération avant même de penser à s’asseoir et à parler. Mais comme je suis assis ici aujourd’hui, je voudrais d’emmener l’équipe au Qatar. Je pense que nous avons progressé au cours des quatre années.

« Nous avons eu une quatrième place [at the 2018 World Cup], une troisième place [at the 2019 Nations League] et une deuxième place. C’est probablement aussi bon que n’importe quelle autre équipe en Europe, à l’exception de celles qui ont elles-mêmes remporté les tournois. Mais pour la cohérence, c’est juste là-haut.

« Beaucoup de choses que nous avons bien faites et nous savons que cette équipe n’est pas encore à son apogée, mais cela ne garantit pas la victoire car nous savons à quel point il est difficile de revenir au stade où nous sommes arrivés hier soir. C’est pourquoi c’est si douloureux d’être si près. »