L’Anglais Eric Dier : les supporters devraient pouvoir profiter de la Coupe du monde “avec ou sans alcool”

Le défenseur anglais Eric Dier a déclaré que les fans devraient pouvoir s’amuser lors de la Coupe du monde “avec ou sans alcool” après que la FIFA a annoncé une interdiction d’alcool de dernière minute dans les stades de Qatar 2022.

Il avait été convenu que de l’alcool pourrait être servi dans certaines zones des stades pendant le tournoi, mais la FIFA a changé ces plans à la veille de la compétition.

La vente d’alcool est strictement contrôlée au Qatar et ne sera désormais disponible que dans les zones réservées aux entreprises à l’intérieur des stades.

“J’aimerais penser que vous pouvez vous amuser avec ou sans alcool”, a déclaré Dier lors d’une conférence de presse samedi.

“C’est à nous, en tant qu’équipe et à chaque équipe du tournoi, d’apporter un grand football, un football passionnant et c’est ce qui va créer une bonne ambiance dans les stades.”

Et il a ajouté: “Les joueurs et les fans se nourrissent les uns des autres et nous devons être ceux qui initient cela avec un bon football.

“Le football est la chose fondamentale dans la création de cet environnement.”

Plus tôt samedi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été interrogé sur l’interdiction de l’alcool à la suite de son discours d’ouverture à Doha.

“Je pense que si, pendant trois ou quatre heures par jour, vous ne pouvez pas boire une bière, vous survivrez”, a-t-il déclaré.