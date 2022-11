L’Anglais Eric Dier admet qu’il pense que sa carrière internationale est peut-être terminée | Le Qatar émet une “situation difficile” | Nouvelles du football

Eric Dier admet qu’il craignait que sa carrière en Angleterre ne soit terminée après avoir raté la course de l’été dernier à la finale de l’Euro.

L’Angleterre a subi une défaite déchirante aux tirs au but contre l’Italie en finale, mais Dier a complètement raté le tournoi après avoir été abandonné en raison d’une mauvaise forme. Le défenseur de Tottenham faisait partie des équipes de l’Euro 2016 et de la Coupe du monde 2018.

Mais une reprise de fortune l’a vu mettre fin à une période de 22 mois dans le désert international en septembre, Dier commençant les deux matches de la Ligue des Nations.

Dier apporte beaucoup d’expérience à l’équipe de Gareth Southgate et le joueur de 28 ans pourrait effectuer un revirement impressionnant s’il se présente contre l’Iran lundi.

“Je mentirais si je disais que je ne pensais pas que (ma carrière en Angleterre était terminée) était une possibilité”, a-t-il déclaré. “De toute évidence, ces pensées vous traversent l’esprit.

“Quand j’ai raté l’équipe de l’Euro, évidemment l’un des pires moments pour moi de ma carrière. Mais je dis toujours quand je dis que j’ai dû avoir une assez bonne carrière si c’est l’un des pires moments.

“Je suis juste reconnaissant d’être ici maintenant. C’était bon pour moi à bien des égards. Cela m’a propulsé à jouer, pour moi, le meilleur football que j’ai joué dans ma carrière.

“Donc, il y a toujours du positif à en tirer, mais évidemment ces pensées m’ont traversé l’esprit et vous voyez avec d’autres joueurs (ils ne reviennent pas).

“Je suis très fier de moi, de la façon dont j’ai réussi à me battre pour revenir.”

Dier a également déclaré qu’il serait erroné d’ignorer les questions hors terrain au Qatar, mais admet que les questions constantes sur le nuage qui plane sur cette Coupe du monde atténuent l’enthousiasme des joueurs.

Le bilan de la nation du Golfe en matière de droits de l’homme, le traitement des travailleurs migrants et les lois oppressives LGBTQ + ont dominé la préparation de la 22e édition du tournoi.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a visé les critiques européens du Qatar à la veille de la Coupe du monde lors d’une conférence de presse extraordinaire qui s’est terminée juste avant que le défenseur Dier ne s’adresse aux médias.

Comme ses coéquipiers anglais et d’autres joueurs de cette Coupe du monde, le joueur de 28 ans, qui parle bien, a été confronté à des questions sur des problèmes dans le pays hôte au-delà du football lui-même.

“C’est extrêmement difficile chaque jour pour nous tous en tant que joueurs”, a déclaré Dier, qui n’avait pas vu la conférence de presse d’Infantino.

“Nous venons ici et nous savons que ces sujets vont être abordés et c’est une situation difficile pour nous.

“Je cherchais aujourd’hui parce que je pensais que j’aurais probablement ce genre de question.

“La Coupe du monde a été décernée ici au Qatar en 2010 et j’avais 16 ans à l’époque. C’est très difficile pour moi d’en parler car nous, en tant que joueurs, n’avons absolument rien à dire sur l’endroit où nous jouons.

“Ces décisions sont prises par des gens bien au-dessus de nous et évidemment, c’est nous qui devons répondre à ce genre de questions. C’est une situation difficile pour nous.

“Pas seulement nous, chaque équipe, chaque joueur va en faire l’expérience tout au long du tournoi. C’est décevant.

“Pour moi individuellement, je porte les valeurs qui m’ont été données par ma famille et ce avec quoi j’ai grandi, comment les gens m’ont éduqué. Je porte ces valeurs partout où je vais.

“En même temps, je respecte partout où je vais.

“Nous sommes ici depuis très peu de temps, donc pour moi, il est important de vivre cette expérience et d’avoir à ce moment-là une bien meilleure idée de ce qu’il faut en dire.

“Beaucoup de choses se sont déjà produites – beaucoup de choses sont très décevantes – et elles resteront toujours dans mon esprit.

“Mais en tant qu’équipe, et individuellement, nous portons certaines valeurs et peu importe où nous irons, nous porterons ces valeurs. Et en même temps, nous respecterons partout où nous irons. C’est difficile pour moi de parler de ce genre de situation.”

