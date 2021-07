L’Anglais Bukayo Saka exhorte les sociétés de médias sociaux à intensifier la lutte contre les abus racistes

L’Anglais Bukayo Saka a déclaré que les plateformes de médias sociaux populaires ne faisaient pas assez pour empêcher les abus racistes en ligne après qu’il ait été la cible de son penalty manqué lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche.

Les remplaçants Marcus Rashford, Jadon Sancho et Saka ont tous raté des tirs au but lors de la défaite 3-2 en fusillade contre l’Italie et Saka, qui a été réduit aux larmes après la finale, a écrit des excuses aux fans alors que la sécheresse de 55 ans du pays était prolongée.

– La pétition contre le racisme a dépassé le million de signatures

– La peinture murale de Marcus Rashford restaurée après un acte de vandalisme

– Southgate dénonce les abus racistes « impardonnables »

– Les Invaincus : Gagner ou perdre, les joueurs noirs ne peuvent pas échapper au racisme

Saka, 19 ans, a remercié ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien et fait campagne en sa faveur, déclarant : « L’amour gagne toujours », mais a promis de rester ferme contre les messages haineux qu’il a reçus en ligne.

« Ma réaction d’après-match a tout dit, j’avais tellement mal et j’avais l’impression de vous laisser tomber, ainsi que ma famille anglaise, mais je peux vous promettre ceci : je ne laisserai pas tomber ce moment ou la négativité que je ‘ ai reçu cette semaine me briser, » Saka a déclaré sur Twitter jeudi.

« Aux plateformes de médias sociaux Instagram, Twitter et Facebook, je ne veux pas qu’un enfant ou un adulte doive recevoir les messages haineux et blessants que moi, Marcus et Jadon avons reçus cette semaine.

« J’ai su instantanément le genre de haine que j’étais sur le point de recevoir et c’est une triste réalité que vos puissantes plateformes ne font pas assez pour arrêter ces messages. »

Les trois joueurs noirs ont été ciblés sur les réseaux sociaux après la finale, les abus raciaux ayant entraîné une enquête policière et une condamnation à l’échelle du pays.

Rashford et Sancho s’étaient également excusés plus tôt cette semaine, Sancho affirmant qu’il n’était pas surpris par les abus racistes qui ont suivi.

La police britannique a déclaré que quatre personnes avaient été arrêtées pour des abus racistes en ligne visant des joueurs anglais alors qu’une enquête sur des crimes de haine menée par l’Unité de police du football britannique était en cours.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis de lutter contre les abus en ligne, mais lui et d’autres ministres ont été accusés d’hypocrisie pour ne pas avoir condamné ceux qui ont hué les joueurs au début du tournoi pour leur manifestation antiraciste « à genoux ».